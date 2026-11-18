Son günlerde gündeme gelen isimlerden Eren Kesimer, arama motorlarında en çok araştırılan kişiler arasında yer aldı. Özel hayatı, yaşı ve mesleği merak edilen Kesimer'in özellikle gastronomi sektöründeki kariyeri dikkat çekiyor. Türkiye'nin tanınmış restoranlarında görev alan ve daha sonra kendi danışmanlık şirketini kuran Eren Kesimer'in hayatına ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Eren Kesimer kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

EREN KESİMER KİMDİR?

Eren Kesimer, gastronomi sektöründe şeflik, restoran yöneticiliği ve danışmanlık alanlarında çalışmalar yürüten bir isimdir. 1987 yılında Ankara'da dünyaya gelen Kesimer, eğitim hayatını işletme alanında sürdürdü. Üniversite eğitiminin ardından aynı alanda yüksek lisans yapan Kesimer, kariyerini farklı bir yönde şekillendirerek gastronomi sektörüne adım attı.

İşletme eğitimiyle edindiği yönetim bilgisini mutfak deneyimiyle birleştiren Kesimer, zaman içerisinde Türkiye'nin tanınmış restoranlarında çeşitli görevler üstlendi. Mutfak yönetiminden restoran operasyonlarına kadar farklı alanlarda çalışan Kesimer, ilerleyen yıllarda gastronomi danışmanlığına yöneldi.

EREN KESİMER KAÇ YAŞINDA?

Eren Kesimer'in yaşı da hakkında en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. 1987 doğumlu olan Kesimer, 2026 yılı itibarıyla 39 yaşındadır. Ankara doğumlu olan Kesimer'in profesyonel kariyerinin önemli bir bölümü ise İstanbul'da şekillendi.

Gastronomi sektöründe farklı işletmelerde görev alan Kesimer, zaman içerisinde edindiği deneyimle restoran yönetimi ve danışmanlık alanlarında da çalışmalar yürütmeye başladı.

EREN KESİMER'İN MESLEĞİ NEDİR?

Eren Kesimer'in mesleği şeflik ve gastronomi danışmanlığıdır. Ancak çalışma alanı yalnızca mutfakla sınırlı değil. Restoran işletmeciliği, mutfak yönetimi, menü planlaması ve yiyecek-içecek operasyonları da profesyonel faaliyetleri arasında yer alıyor.

Restoranların mutfak organizasyonlarının oluşturulması, ekiplerin yönetilmesi, ürün ve maliyet planlamasının yapılması gibi konularda deneyim sahibi olan Kesimer, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde danışmanlık çalışmalarına ağırlık verdi.

MESLEK HAYATINA ULUS 29'DA ADIM ATTI

Eren Kesimer'in gastronomi sektöründeki profesyonel yolculuğu 2010 yılında başladı. İstanbul'un bilinen restoranlarından Ulus 29'da sıcak şefi olarak göreve başlayan Kesimer, burada edindiği deneyimle mesleki kariyerinin ilk önemli adımını attı.

Daha sonra farklı restoranlarda görev alan Kesimer, 2013 yılında Limonata restoran zincirinin dört şubesinde sorumlu şef olarak çalıştı. Birden fazla şubenin mutfak operasyonlarını yönetmesi, kariyerinde önemli bir deneyim kazandırdı.

Kesimer'in sonraki duraklarından biri ise Rudolf Karaköy oldu. Burada Chef de Cuisine, yani mutfak şefi olarak görev yapan Kesimer, mutfak ekibinin yönetimi ve restoran operasyonlarının yürütülmesinde sorumluluk üstlendi.

VERANDA GRUP'TA ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR ÜSTLENDİ

Eren Kesimer'in kariyerinde öne çıkan bir diğer dönem Veranda Grup bünyesinde çalıştığı yıllar oldu. Yönetici şef olarak görev yapan Kesimer, Veranda Pera, Ahali ve Veranda Alaçatı gibi işletmelerin mutfak operasyonlarında yer aldı.

Bu süreçte yalnızca yemek hazırlama ve mutfak yönetimiyle ilgilenmedi; ekip organizasyonu, menü planlaması, satın alma ve günlük işletme süreçlerinde de aktif sorumluluk aldı. Farklı konseptlere sahip restoranlarda çalışması Kesimer'in gastronomi alanındaki deneyimini genişletirken restoran yönetimi konusunda da önemli bir birikim edinmesini sağladı.

2022 YILINDA KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU

Uzun yıllar restoran sektöründe edindiği deneyimin ardından Eren Kesimer, 2022 yılında kendi danışmanlık şirketi Kesimer Consultancy Services'i kurdu. Bu adımla birlikte kariyerinde yeni bir döneme giren Kesimer, restoran ve otel işletmelerine yönelik danışmanlık hizmetleri sunmaya başladı. Şirket kapsamında menü planlaması, mutfak organizasyonu, maliyet kontrolü, satın alma ve işletme yönetimi gibi konular üzerine çalışmalar yürütüyor.

Kesimer'in hem işletme eğitimi hem de profesyonel mutfak geçmişi, danışmanlık faaliyetlerinin temelini oluşturuyor. Restoranların işleyişinden mutfak ekiplerinin yönetimine kadar geniş bir alanda deneyim sahibi olması, kariyerini bu yönde sürdürmesinde etkili oldu.

EREN KESİMER NEDEN GÜNDEMDE?

Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızları Yağmur Ünal’ın sevgilisi olan Eren Kesimer'in son dönemde daha fazla araştırılmasının nedenleri arasında hakkında yayımlanan haberler ve gündeme gelen gelişmeler bulunuyor. Özellikle hayatı, mesleği ve geçmişte görev aldığı işletmeler internet kullanıcılarının ilgisini çekiyor.