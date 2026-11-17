Başarılı oyunculuk kariyeriyle tanınan Ezgi Mola, bu kez yeni aşka yelken açtığı haberleriyle dikkatleri üzerine çekti. Mustafa Aksakallı ile geçtiğimiz yıl yollarını ayıran Ezgi Mola, aradığı aşkı Yaşar Çağlak'ta buldu. Özel hayatıyla gündemde yerini alan Ezgi Mola'nın yeni sevgilisi kısa sürede arama motorlarında taratılmaya başlandı. Yaşar Çağlak'ın kişisel yaşantısına dair aramalar sosyal medyada ve arama motorlarında yükselişe geçti. Yaşar Çağlak'ın kim olduğu ve hangi sektörlerde faaliyet gösterdiği de merak edilen konular arasında yer aldı. Birlikte ilk kez görüntülenen çiftten Yaşar Çağlak, özel hayatıyla merak uyandırdı. Peki, Ezgi Mola'nın sevgilisi Yaşar Çağlak kimdir? Yaşar Çağlak kaç yaşında? Yaşar Çağlak mesleği ne? Yaşar Çağlak hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Yaşar Çağlak'a dair bilinmeyenler...

YAŞAR ÇAĞLAK KİMDİR?

Ezgi Mola'nın sevgilisi olarak dikkatleri üzerine Yaşar Çağlak hakkında kamuoyuna açık ve doğrulanmış kapsamlı bir biyografi bulunmuyor. Şimdilerde ünlü oyuncunun yeni sevgilisi olarak gündemde yerini alan Çağlak'ın kim olduğu bilinmiyor. Magazin gündeminde ilk kez birlikte görüntülenen Ezgi Mola ve Yaşar Çağlak çiftinden, Çağlak'ın özel hayatına ilişkin herhangi bir bilgi kamuoyunda yer almıyor.

YAŞAR ÇAĞLAK KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın yeni sevgilisi Yaşar Çağlak'ın kaç yaşında olduğu ve hangi işle uğraştığı da merak edilenler arasında yer alıyor. Fakat Çağlak'ın kaç yaşında olduğu ve hangi işle uğraştığına dair kamuya açık resmi herhangi bir kayıt bulunmuyor. Daha çok özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Çağlak'ın kişisel yaşantısı hakkında henüz doğrulanmış detaylı bir biyografi bulunmuyor.

EZGİ MOLA VE YAŞAR ÇAĞLAK NE ZAMANDIR SEVGİLİ?

Son günlerde Ezgi Mola ve Yaşar Çağlak'ın aşk haberleri hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde geniş yankı buluyor. Çiçeği burnunda taze çiftin ilişkilerine ne zaman başladıklarına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Geçtiğimiz gün yeni sevgilisi Yaşar Çağlak ile objektiflere yansıyan Ezgi Mola, gündemdeki yerini koruyor. Birlikte geçirdikleri bir akşamın ardından araç içinde görüntülenen çiftin ne zamandır sevgili olduğu bilinmiyor.

Ezgi Mola ve Yaşar Çağlak çiftinin ne zamandır sevgili olduğu bilinmese de ikilinin magazin kameralarına ilk kez yansıdığı gündemdeki yerini koruyor. Mustafa Aksakallı'dan boşandıktan sonra yaklaşık 1,5 yıl sonra sevgilisi Yaşar Çağlak ile ilk kez objektiflere yansıyan Ezgi Mola'nın yeni ilişkisi hem sosyal medyada hem de kamuoyunda büyük ses getirmeye devam ediyor.

EZGİ MOLA'NIN ESKİ EŞİ KİM?

Ezgi Mola'nın eski eşi işletmeci Mustafa Aksakallıdır. 2018 yılında aşk yaşamaya başlayan çift 8 Mayıs 2023 tarihinde dünyaevine girmiştir. Çiftin evliliğinden 'Can' adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelmiştir. Evlilikleri yaklaşık 2 yıl süren ünlü çift, Haziran 2025'te tek celsede boşanarak birlikteliklerini sonlandırmıştır. Boşanma sürecinde ortak bir karar aldıklarını ve dostluklarını sürdüreceklerini dile getiren çiftin mutlu beraberliği oldukça kısa sürmüştür.

Katıldığı bir programda ayrılık nedenine dair konuşan Ezgi Mola, şu açıklamalara yer vermiştir:

"Mustafa gerçekten dünyanın en iyi kalpli insanlarından biri... Herkes iyi olabilir ama önemli olan senin bana iyi gelip gelmediğin."

Boşanmanın ardından adı farklı isimlerle aşk dedikodularına çıkan Ezgi Mola, şimdilerde Yaşar Çağlak ile aşk yaşamaktadır.