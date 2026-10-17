Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Biyografi
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 14:04

Fatoş Seğmen kimdir? Fatoş Seğmen hangi dizilerde oynadı? Miss Turkey 2004’te kaçıncı oldu?

2004 Miss Turkey güzellik yarışmasıyla adını duyuran Fatoş Seğmen, modellikten sunuculuğa ve oyunculuğa uzanan kariyeriyle tanınıyor. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezun olan Seğmen, güzellik yarışmasındaki başarısının ardından uluslararası platformda Türkiye’yi temsil etti. Televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de rol alan eski Türkiye güzeli, son olarak kızı Alya Erdoğan’ın vefat haberiyle gündeme geldi. Peki Fatoş Seğmen kimdir? Fatoş Seğmen hangi dizilerde oynadı? Miss Turkey 2004’te kaçıncı oldu?

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Fatoş Seğmen kimdir? Fatoş Seğmen hangi dizilerde oynadı? Miss Turkey 2004’te kaçıncı oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 14:04

Geçtiğimiz yıl eşi iş insanı Bülent Erdoğan’ı kaybeden Fatoş Seğmen, bu kez kızının ölümüyle büyük bir acı yaşadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin" ifadelerini kullanan Seğmen, mesajını "Mekanın cennet olsun" sözleriyle tamamladı. Ünlü ismin yaşamı, kariyeri ve rol aldığı yapımlar yeniden merak konusu oldu. Peki Fatoş Seğmen kimdir? Fatoş Seğmen hangi dizilerde oynadı? Miss Turkey 2004’te kaçıncı oldu?

HABERİN ÖZETİ

Fatoş Seğmen kimdir? Fatoş Seğmen hangi dizilerde oynadı? Miss Turkey 2004’te kaçıncı oldu?

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Geçtiğimiz yıl eşini kaybeden eski Türkiye güzeli Fatoş Seğmen, bu kez kızının ölümüyle büyük bir acı yaşadı.
Fatoş Seğmen, 2004 Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci oldu.
Seğmen, aynı yıl Ekvador'da düzenlenen Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.
Modelliğin yanı sıra sunuculuk ve oyunculuk yaptı.
Rol aldığı diziler arasında "Yalancı Romantik", "Gemilerde Talim Var" ve "Ah Polis Olsam" bulunuyor.
Sinema filmleri arasında "Kağıt", "Kalıngiller" ve "Vezir Parmağı" yer alıyor.
Eşi iş insanı Bülent Erdoğan, 31 Ağustos 2025'te hayatını kaybetti.
Kızı Alya Erdoğan'ın cenaze namazı 17 Ekim'de İzmir Narlıdere Merkez Camii'nde kılınacak.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

FATOŞ SEĞMEN KİMDİR?

Fatoş Seğmen, 31 Mayıs 1982 tarihinde ’de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde tamamlayan Seğmen, meslek hayatına modellikle adım attı. 2004 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olarak adını geniş kitlelere duyurdu.

Fatoş Seğmen kimdir? Fatoş Seğmen hangi dizilerde oynadı? Miss Turkey 2004’te kaçıncı oldu?

Yarışmadaki derecesinin ardından aynı yıl Ekvador’da düzenlenen Miss Universe yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Seğmen, modellik çalışmalarının yanı sıra televizyon dünyasına da yöneldi. Sunuculuk yapan ve oyunculuk projelerinde yer alan Seğmen, farklı alanlarda sürdürdüğü kariyeriyle tanındı. 31 Mayıs 1982 doğumlu olan Fatoş Seğmen, 2026 yılı itibarıyla 44 yaşında. İzmir doğumlu olan eski Türkiye güzeli, hem ekran çalışmalarını hem de özel hayatını zaman zaman gündeme taşıyan isimler arasında yer alıyor.

Fatoş Seğmen kimdir? Fatoş Seğmen hangi dizilerde oynadı? Miss Turkey 2004’te kaçıncı oldu?

MİSS TURKEY 2004’TE KAÇINCI OLDU?

Fatoş Seğmen, 2004 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasını ikinci sırada tamamladı. Yarışmadaki başarısı, kariyerinin önemli dönüm noktalarından biri oldu. Seğmen, aynı yıl Ekvador’da gerçekleştirilen Miss Universe yarışmasında Türkiye adına yarıştı.

Güzellik yarışmasının ardından modellik kariyerini sürdüren Seğmen, ilerleyen dönemde sunuculuk ve oyunculuk alanlarında da çalıştı. Televizyon projelerinde yer almasıyla birlikte farklı izleyici kitleleri tarafından tanınmaya başladı.

Fatoş Seğmen kimdir? Fatoş Seğmen hangi dizilerde oynadı? Miss Turkey 2004’te kaçıncı oldu?

FATOŞ SEĞMEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Fatoş Seğmen, oyunculuk kariyeri boyunca çeşitli televizyon dizilerinde rol aldı. Komedi ağırlıklı yapımlarla da ekran karşısına çıkan Seğmen’in filmografisinde farklı dönemlerde yayımlanan projeler bulunuyor.
Seğmen’in rol aldığı diziler arasında şunlar yer alıyor:
•    Yalancı Romantik
•    Gemilerde Talim Var
•    Ah Polis Olsam
•    Kuş Dili
•    Evlilik Okulu
•    Ne Münasebet

Fatoş Seğmen kimdir? Fatoş Seğmen hangi dizilerde oynadı? Miss Turkey 2004’te kaçıncı oldu?

Özellikle Yalancı Romantik ve Gemilerde Talim Var, Seğmen’in televizyon kariyeriyle ilgili araştırmalarda öne çıkan yapımlar arasında bulunuyor. Oyuncunun dizilerdeki çalışmalarının yanı sıra sinema projelerinde de görev aldığı biliniyor.

FATOŞ SEĞMEN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Televizyon projelerinin yanı sıra sinemada da rol alan Fatoş Seğmen, Sinan Çetin’in yönettiği Kağıt filminde yer aldı. Oyuncunun filmografisinde Kalıngiller ve Vezir Parmağı da bulunuyor.

Fatoş Seğmen kimdir? Fatoş Seğmen hangi dizilerde oynadı? Miss Turkey 2004’te kaçıncı oldu?

Modellik ve sunuculukla başladığı kariyerini oyunculukla genişleten Seğmen, farklı yapımlarda yer alarak ekran deneyimini sürdürdü. Miss Turkey yarışmasındaki derecesi ise kamuoyunda tanınmasını sağlayan önemli gelişmelerden biri olarak öne çıktı.

FATOŞ SEĞMEN’İN EŞİ BÜLENT ERDOĞAN KİMDİ?

Fatoş Seğmen’in eşi Bülent Erdoğan, iş dünyasında faaliyet gösteren bir iş insanıydı. Erdoğan, 31 Ağustos 2025 tarihinde, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eşinin vefatı, Seğmen’in hayatındaki en zor dönemlerden biri oldu.

Bülent Erdoğan’ın ölümünden yaklaşık 14 ay sonra kızı Alya Erdoğan’ı da kaybeden Seğmen, yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Kızına yönelik duygusal mesajı, kısa sürede gündeme geldi.

Fatoş Seğmen kimdir? Fatoş Seğmen hangi dizilerde oynadı? Miss Turkey 2004’te kaçıncı oldu?

ALYA ERDOĞAN İÇİN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Fatoş Seğmen’in kızı Alya Erdoğan’ın vefat haberi, sosyal medya paylaşımının ardından kamuoyuna yansıdı. Haberlerde yer alan bilgilere göre Alya Erdoğan için cenaze namazının 17 Ekim’de, öğle namazının ardından İzmir Narlıdere Merkez Camii’nde kılınacağı bildirildi. Alya Erdoğan’ın Narlıdere Yukarı Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

Ailesini peş peşe yaşanan kayıplarla sarsan Seğmen’in paylaşımı, sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı. Eski Türkiye güzeli, Miss Turkey 2004 ikinciliği, sunuculuk çalışmaları ve oyunculuk kariyeriyle tanınan isimlerden biri olarak gündemdeki yerini koruyor.
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatoş Seğmen’in kızı Alya Erdoğan neden öldü? Alya Erdoğan’ın hastalığı neydi?
Eski Türkiye güzeli Fatoş Seğmen ikinci büyük acıyı yaşadı! Eşinin ardından kızını da kaybetti
ETİKETLER
#izmir
#Fatoş Seğmen
#Alya Erdoğan
#Bülent Erdoğan
#Miss Turkey 2004
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.