Geçtiğimiz yıl eşi iş insanı Bülent Erdoğan’ı kaybeden Fatoş Seğmen, bu kez kızının ölümüyle büyük bir acı yaşadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin" ifadelerini kullanan Seğmen, mesajını "Mekanın cennet olsun" sözleriyle tamamladı. Ünlü ismin yaşamı, kariyeri ve rol aldığı yapımlar yeniden merak konusu oldu. Peki Fatoş Seğmen kimdir? Fatoş Seğmen hangi dizilerde oynadı? Miss Turkey 2004’te kaçıncı oldu?

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HABERİN ÖZETİ Fatoş Seğmen kimdir? Fatoş Seğmen hangi dizilerde oynadı? Miss Turkey 2004’te kaçıncı oldu? Geçtiğimiz yıl eşini kaybeden eski Türkiye güzeli Fatoş Seğmen, bu kez kızının ölümüyle büyük bir acı yaşadı. Fatoş Seğmen, 2004 Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci oldu. Seğmen, aynı yıl Ekvador'da düzenlenen Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Modelliğin yanı sıra sunuculuk ve oyunculuk yaptı. Rol aldığı diziler arasında "Yalancı Romantik", "Gemilerde Talim Var" ve "Ah Polis Olsam" bulunuyor. Sinema filmleri arasında "Kağıt", "Kalıngiller" ve "Vezir Parmağı" yer alıyor. Eşi iş insanı Bülent Erdoğan, 31 Ağustos 2025'te hayatını kaybetti. Kızı Alya Erdoğan'ın cenaze namazı 17 Ekim'de İzmir Narlıdere Merkez Camii'nde kılınacak.

FATOŞ SEĞMEN KİMDİR?

Fatoş Seğmen, 31 Mayıs 1982 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde tamamlayan Seğmen, meslek hayatına modellikle adım attı. 2004 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olarak adını geniş kitlelere duyurdu.

Yarışmadaki derecesinin ardından aynı yıl Ekvador’da düzenlenen Miss Universe yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Seğmen, modellik çalışmalarının yanı sıra televizyon dünyasına da yöneldi. Sunuculuk yapan ve oyunculuk projelerinde yer alan Seğmen, farklı alanlarda sürdürdüğü kariyeriyle tanındı. 31 Mayıs 1982 doğumlu olan Fatoş Seğmen, 2026 yılı itibarıyla 44 yaşında. İzmir doğumlu olan eski Türkiye güzeli, hem ekran çalışmalarını hem de özel hayatını zaman zaman gündeme taşıyan isimler arasında yer alıyor.

MİSS TURKEY 2004’TE KAÇINCI OLDU?

Fatoş Seğmen, 2004 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasını ikinci sırada tamamladı. Yarışmadaki başarısı, kariyerinin önemli dönüm noktalarından biri oldu. Seğmen, aynı yıl Ekvador’da gerçekleştirilen Miss Universe yarışmasında Türkiye adına yarıştı.

Güzellik yarışmasının ardından modellik kariyerini sürdüren Seğmen, ilerleyen dönemde sunuculuk ve oyunculuk alanlarında da çalıştı. Televizyon projelerinde yer almasıyla birlikte farklı izleyici kitleleri tarafından tanınmaya başladı.

FATOŞ SEĞMEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Fatoş Seğmen, oyunculuk kariyeri boyunca çeşitli televizyon dizilerinde rol aldı. Komedi ağırlıklı yapımlarla da ekran karşısına çıkan Seğmen’in filmografisinde farklı dönemlerde yayımlanan projeler bulunuyor.

Seğmen’in rol aldığı diziler arasında şunlar yer alıyor:

• Yalancı Romantik

• Gemilerde Talim Var

• Ah Polis Olsam

• Kuş Dili

• Evlilik Okulu

• Ne Münasebet

Özellikle Yalancı Romantik ve Gemilerde Talim Var, Seğmen’in televizyon kariyeriyle ilgili araştırmalarda öne çıkan yapımlar arasında bulunuyor. Oyuncunun dizilerdeki çalışmalarının yanı sıra sinema projelerinde de görev aldığı biliniyor.

FATOŞ SEĞMEN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Televizyon projelerinin yanı sıra sinemada da rol alan Fatoş Seğmen, Sinan Çetin’in yönettiği Kağıt filminde yer aldı. Oyuncunun filmografisinde Kalıngiller ve Vezir Parmağı da bulunuyor.

Modellik ve sunuculukla başladığı kariyerini oyunculukla genişleten Seğmen, farklı yapımlarda yer alarak ekran deneyimini sürdürdü. Miss Turkey yarışmasındaki derecesi ise kamuoyunda tanınmasını sağlayan önemli gelişmelerden biri olarak öne çıktı.

FATOŞ SEĞMEN’İN EŞİ BÜLENT ERDOĞAN KİMDİ?

Fatoş Seğmen’in eşi Bülent Erdoğan, iş dünyasında faaliyet gösteren bir iş insanıydı. Erdoğan, 31 Ağustos 2025 tarihinde, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eşinin vefatı, Seğmen’in hayatındaki en zor dönemlerden biri oldu.

Bülent Erdoğan’ın ölümünden yaklaşık 14 ay sonra kızı Alya Erdoğan’ı da kaybeden Seğmen, yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Kızına yönelik duygusal mesajı, kısa sürede gündeme geldi.

ALYA ERDOĞAN İÇİN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Fatoş Seğmen’in kızı Alya Erdoğan’ın vefat haberi, sosyal medya paylaşımının ardından kamuoyuna yansıdı. Haberlerde yer alan bilgilere göre Alya Erdoğan için cenaze namazının 17 Ekim’de, öğle namazının ardından İzmir Narlıdere Merkez Camii’nde kılınacağı bildirildi. Alya Erdoğan’ın Narlıdere Yukarı Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

Ailesini peş peşe yaşanan kayıplarla sarsan Seğmen’in paylaşımı, sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı. Eski Türkiye güzeli, Miss Turkey 2004 ikinciliği, sunuculuk çalışmaları ve oyunculuk kariyeriyle tanınan isimlerden biri olarak gündemdeki yerini koruyor.

