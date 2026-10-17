2004 Miss Turkey yarışmasının ikincisi Fatoş Seğmen, kızı Alya Erdoğan’ın vefat ettiğini duyurarak sevenlerini üzüntüye boğdu. Geçtiğimiz yıl eşi Bülent Erdoğan’ı kaybeden ünlü isim, bu kez kızının acısıyla gündeme geldi. Peki Fatoş Seğmen’in kızı Alya Erdoğan kimdir? Alya Erdoğan neden öldü, kaç yaşındaydı?

ALYA ERDOĞAN’IN VEFAT HABERİ GÜNDEM OLDU

Eski Türkiye güzeli, manken ve oyuncu Fatoş Seğmen’den gelen acı haber, 17 Ekim 2026 tarihinde kamuoyuna yansıdı. Seğmen, kızı Alya Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kızına duyduğu sevgiyi dile getiren ünlü isim, annelik duygusunun kendisi için taşıdığı anlamı anlatan sözleriyle takipçilerini duygulandırdı.

Alya Erdoğan’ın vefat haberinin duyulmasının ardından kaç yaşında olduğu ve hayatını kaybetme nedenine ilişkin sorular gündeme geldi. Ancak aile tarafından yapılan açıklamalarda Alya Erdoğan’ın yaşamına ilişkin ayrıntılı bir biyografiye yer verilmedi. Vefat haberinin duyurulmasıyla birlikte cenaze törenine ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

FATOŞ SEĞMEN KIZINA DUYGUSAL SÖZLERLE VEDA ETTİ

Fatoş Seğmen, kızının ölüm haberini duyurduğu paylaşımında ona duyduğu sevgiyi ve anneliğin hayatındaki yerini anlattı. Seğmen’in kızına hitaben yazdığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekânın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim.” Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede magazin gündeminde yer buldu. Takipçileri, Seğmen’e başsağlığı mesajları ileterek yaşadığı kayıp nedeniyle üzüntülerini dile getirdi.

ALYA ERDOĞAN KİMDİR?

Alya Erdoğan, 2004 Miss Turkey yarışmasında ikinci olan manken, sunucu ve oyuncu Fatoş Seğmen’in kızıdır. Alya Erdoğan’ın babası ise 2025 yılında hayatını kaybeden Bülent Erdoğan’dır. Ailenin paylaştığı cenaze ilanında da Alya Erdoğan, merhum Bülent Erdoğan ile Fatoş Erdoğan’ın kızları olarak anıldı.

ALYA ERDOĞAN NEDEN ÖLDÜ, ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI MI?

Fatoş Seğmen’in kızı Alya Erdoğan’ın neden hayatını kaybettiği henüz açıklanmadı. Annesinin sosyal medya paylaşımında vefat haberi duyurulurken ölüm sebebine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Cenaze ilanında da ölümün hangi nedenle gerçekleştiğine dair bir açıklama yer almadı. Bu nedenle Alya Erdoğan’ın bir hastalık nedeniyle mi yoksa başka bir sebeple mi hayatını kaybettiği bilinmiyor.

ALYA ERDOĞAN KAÇ YAŞINDAYDI?

Alya Erdoğan’ın kaç yaşında hayatını kaybettiği de merak edilen konular arasında yer alıyor. Ancak 17 Ekim 2026 itibarıyla yayımlanan haberlerde ve aile tarafından paylaşılan duyurularda Alya Erdoğan’ın doğum tarihi veya yaşı doğrulanmış şekilde belirtilmedi.

ALYA ERDOĞAN’IN CENAZESİ NEREDEN KALDIRILACAK?

Alya Erdoğan’ın vefatının ardından cenaze programına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Alya Erdoğan için cenaze namazı, 17 Ekim’de öğle namazının ardından İzmir Narlıdere Merkez Camii’nde kılındı. Erdoğan, törenin ardından Narlıdere Yukarı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

