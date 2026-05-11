Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünü açan izleyici gözlerine inanamadı. Daha önce sert çıkışları ve kendine has konuşma tarzıyla ekranlara damga vuran ve kısa sürede adeta fenomen haline gelen Cemile, Gelinim Mutfakta'ya katılarak bir kere daha kendini hatırlattı. Sosyal medyada anında viral olan yarışmacının hayatı da yeniden merak edilmeye başlandı. Peki kimdir Cemile Karaca? İşte Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Cemile hakkında merak edilen detaylar...

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta Cemile kimdir, evli mi? Cemile Karaca daha önce nerede yarıştı? Gelinim Mutfakta programının yeni yarışmacısı Cemile Karaca, daha önceki programlardaki çıkışlarıyla tanınmasının ardından tekrar gündeme geldi. Cemile Karaca, daha önce Esra Erol'da ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce programlarında yer almıştır. Geçen sene katıldığı yayınlarda erkeklere dair sert sözleriyle konuşulan Cemile, maddiyata önem vermediğini belirtmiştir. Evliliğinde yaşadığı krizle gündeme gelen Cemile'nin boşanıp boşanmadığına dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Gelinim Mutfakta'nın 8 Mayıs 2026 haftasında Beyza yarışmadan elenmiştir.

GELİNİM MUTFAKTA CEMİLE KİMDİR, EVLİ Mİ?

Gelinim Mutfakta'nın yeni haftasına damga vuran Cemile Karaca, daha önce katıldığı programlarda yaptığı sert açıklamalar ve mimik hareketleriyle tanınmıştı.

Bir dönem sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Cemile, Gelinim Mutfakta'ya katılarak, bir kere daha adından söz ettirmeyi başardı.

Evliliğinde yaşadığı krizle gündeme gelen Cemile, o dönem yaşadığı psikolojik sıkıntılara dikkat çekmişti. Ezber bozan hareketleriyle bir anda herkesin ilgisini çekmeyi başaran Cemile'nin resmi olarak boşanıp boşanmadığına dair net bir bilgi bulunmuyor.

Yarışmanın ilerleyen günlerde Cemile'nin özel hayatına dair daha fazla bilgi edinileceği tahmin ediliyor. Ancak geçen sene katıldığı yayınlarda erkeklere dair sert sözleriyle konuşulan Cemile 'Kadınlar sevgi ve ilgi ister. Ben maddiyata önem veren biri değilim ama erkekler yanlış kadınları tercih ediyor' ifadelerini kullanmıştı.

CEMİLE KARACA DAHA ÖNCE NEREDE YARIŞTI?

Gelinim Mutfakta'ya 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü dahil olan Cemile Karaca, ilk olarak Esra Erol'da programında tanınmıştır.

Canlı yayında geçirdiği sinir krizleriyle gündem olan Cemile, daha sonra da merhum sanatçı Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce yarışmasına katılmıştır. Burada da yine aile içi sert kavgalarıyla gündeme gelen Cemile, 'Çocuklarımı benden kaçırıyorlar' çıkışıyla günlerce sosyal medyada konuşulmuştu.

Şimdi ise Gelinim Mutfakta yarışmasına katılan Cemile'nin nasıl bir performans sergileyeceği oldukça merak ediliyor.

GELİNİM MUTFAKTA 8 MAYIS 2026 KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da geçen hafta Beyza haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda etti. İşte 4-8 Mayıs haftası Gelinim Mutfakta puan tablosu...

Hatice - 73

Aysun - 68

Tuğba - 65

Beyza - 63