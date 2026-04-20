Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Gelinim Mutfakta'da bugün dengeler tamamen değişti. Fatoş'un geçen hafta elenmesinin ardından gözler yarışmaya katılacak yeni isimlere çevrildi. Her gün yarım altın dağıtan Gelinim Mutfakta'da Cuma günü 15 altın bilezik verilirken, altınlar için mücadele edecek olan isimlere Berna'da eklendi. Gelinim Mutfakta Berna ve kayınvalidesi Ayşe Hanım, daha ilk günden sosyal medyanın gündemine otururken, stüdyoda gergin anlar yaşandı. Peki Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Berna kimdir, kaç yaşındadır ve mesleği nedir? İşte Berna ve kaynanası Ayşe Hanım hakkında merak edilen tüm detaylar...

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta yeni gelin Berna kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta Berna ve kayınvalidesi Ayşe aslen nereli? Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programına Fatoş'un elenmesiyle yeni gelin Berna dahil oldu ve ilk gününde tartışmalar yaşandı. Gelinim Mutfakta'ya yeni yarışmacı Berna katıldı. Berna ve kayınvalidesi Ayşe Hanım, ilk günden sosyal medyanın gündemine oturdu. Berna, tadım masasında özellikle Hatice'nin kayınvalidesi Hüsniye Hanım tarafından eleştirildi. 17 Nisan 2026 Cuma günü 15 altın bileziği Aysun kazandı. 17 Nisan Cuma yarım altını ise Tuğba kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ GELİN BERNA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gelinim Mutfakta'nın dikkat çeken gelini Fatoş ve kayınvalidesi Suzan Hanım'ın 17 Nisan Cuma günü elenmesinin ardından haftanın ilk günü yeni yarışmacılar da programa dahil oldu.

Gelin Berna, hem kayınvalidelerin hem de yarışmacıların sert sözlerine maruz kalırken, tadım masasında özellikle Hatice'nin kayınvalidesi Hüsniye Hanım tarafından eleştiri bombardımanına maruz kaldı.

Tüm gelen tepkilere rağmen sakinliğinden ödün vermeyen Berna Hanım, izleyiciden tam puan alırken, özel hayatına dair net bilgilerin yarışmanın ilerleyen saatlerinde ortaya çıkması bekleniyor.

GELİNİM MUTFAKTA BERNA VE KAYINVALİDESİ AYŞE ASLEN NERELİDİR?

Gelinim Mutfakta'da yarım altın kazanmak için kıyasıya mücadele eden gelinler, bugün yeni yarışmacı Berna'nın da dahil olmasıyla tezgah başında rekabetin dozunu artırdı.

Tuğba, Hatice, Aysun ve Berna'nın kıyasıya rekabet ettiği yarışmada, yeni gelin Berna'nın tabağı adeta linçlendi. İlk gününde eleştiri yağmuruna tutulan Berna'ya en dikkat çeken yorum ise Hüsniye Hanım'dan geldi. 'Senden hiçbir cacık olmaz. Sen buraya neden geldin. Yemek yapamıyorsan buraya neden geldin' diyen kaynana Hüsniye, tadım masasında yeni gelin Berna'ya yüklendi de yüklendi.

Günün menüsü olarak verilen lahmacunu yapamadığını söyleyen Hüsniye Hanım, ağır sözlerle yeni gelin Berna için demediğini bırakmadı.

Gelinim Mutfakta yeni gelin Berna ve kayınvalidesi Ayşe Hanım'ın hangi memeleketten geldi, aslen nereli oldukları ise henüz belli değil. Yarışma boyunca kendilerini tanıtması beklenen gelin ve kayınvalideye dair detaylar paylaşıldıkça haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN CUMA 15 ALTIN BİLEZİK KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 17 Nisan 2026 Cuma günü 15 altın bileziği alan ilk yarışmacı toplam 79 puanla Aysun oldu. Geçen Cuma elenen isim ise Fatoş olarak açıklandı. İşte haftalık performans tablosu...

Aysun - 79

Tuğba - 76

Hatice - 71

Fatoş - 61

GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN CUMA YARIM ALTIN KAZANAN GELİN KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 17 Nisan Cuma yarım altın kazanan ismi Tuğba oldu. İşte puan tablosu...

Tuğba - 25

Hatice - 15

Fatoş - 11

Aysun - 8