Eğer evinizde restoran şıklığında bir tiramusu yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre. Gelinim Mutfakta'nın 16 Nisan Perşembe günü verilen menüsünde yer alan bu tarif, izleyenin adeta ağızlarını sulandıracak türden. Özellikle şelale etkisi oluşturan o akışkan kremanın sırrını öğrendiğiniz zaman, her gün mutfağınızda tiramisu şelalesi yapmak isteyeceksiniz. Peki mis gibi kahve aroması ve ipek gibi kremasıyla akışkan mı akışkan tiramusu nasıl yapılır? Tiramisu şelalesi için hangi malzemelere ihtiyaç var? İşte tiramusu için gerekli tam malzeme listesi ve en lezzetli tarif...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta tiramisu şelalesi nasıl yapılır? Bu tarifle kakaodan kremaya her damlası tükeniyor Gelinim Mutfakta'nın menüsünde yer alan ve akışkan kremasıyla öne çıkan tiramisu şelalesi tarifi, evde restoran şıklığında bir lezzet sunmayı amaçlıyor. Tiramisu şelalesi tarifinin malzemeleri arasında kedi dili bisküvi, granül kahve, yumurta sarısı, un, nişasta, süt, labne peyniri, vanilya ve sıvı krema bulunuyor. Tiramisu tabanı için kedi dillerinin kahveli suya batırılıp borcama dizilmesi, krema için ise süt, şeker, yumurta sarısı, un ve nişastanın pişirilip soğutulduktan sonra labne ve çırpılmış sıvı krema ile birleştirilmesi gerekiyor. Tiramisu şelalesi kıvamını yakalamak için labne peynirinin suyunun süzülmesi ve sıvı krema eklenmeden önce muhallebinin soğumuş olması önemli püf noktalarıdır. Kakaonun servis sırasında, süzgeç yardımıyla eklenmesi gerektiği belirtiliyor çünkü önceden eklenen kakao kremanın nemini çekip kararıyor. Orijinal İtalyan tarifinde maskarpon peyniri kullanıldığı ve lezzeti artırdığı, kedi dillerinin ise kahveli suya en fazla 1 saniye batırılıp hemen çıkarılması gerektiği bilgisi veriliyor.

GELİNİM MUTFAKTA TİRAMİSU ŞELALESİ NASIL YAPILIR?

Gelinim Mutfakta'da bugün yapılan ve milyonların ilgisini çeken tiramisu şelalesi, çok daha akışkan ve adeta şelale formunda sunulan bir lezzet olarak öne çıktı.

Tiramisu şelalesi doğru tekniklerle hazırlandığında adeta damakları şenlendiriyor ve her bir damlası kaşık kaşık tükeniyor. Evinde restoranları aratmayacak bir tiramisu yapmak isteyenler için gerekli malzeme listesi aşağıdaki gibidir;

Tabanı için:

1 paket kedi dili bisküvi

1 buçuk su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı granül kahve

1 yemek kaşığı toz şeker

Krema için:

2 adet yumurta sarısı

1 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

500 ml süt

200 gram kadar labne peyniri

1 paket vanilya

1 paket sıvı krema

Bol miktarda kakao-Üzeri için

Yapılışı:

Evde tiramisunun en lezzetli hali olan şelale formunu tutturmak için öncelikle ılık suyun içine kahve ve şekeri ekleyip eriyene kadar karıştırın. Bisküvileri bu karışıma hızlıca batırıp çıkarın ve borcama veya porsiyonluk kalıplara dizin.

Daha sonra ise bir tencerede süt, şeker, yumurta sarısı, un ve nişastayı karıştırarak pişirmeye başlayın. Koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak kaynatın. Altını kapattıktan sonra vanilyayı da ekleyerek hazırladığınız karışımı soğumaya bırakın.

Soğuyan muhallebiye labne peynirini ekleyin. Ayrı bir kapta sıvı kremayı iyice katılaşana kadar çırpın ve söndürmeden muhallebi karışımına alttan üste doğru yedirin.

Kedi dillerinin üzerine hazırladığınız kremayı bolca dökün. Tatlıyı en az 4-5 saat hatta bekletebiliyorsanız bir gece buzdolabında bekletin. Servis etmeden hemen önce üzerine süzgeç yardımıyla bolca kakao serpin. Şimdiden afiyetler olsun.

TİRAMİSU ŞELALESİ YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ? İŞTE PÜF NOKTALARI

Tiramisu şelalesi tarifinin bu kadar ilgi görmesinin asıl nedeni, şelale konsepti sayesinde kremanın akışkanlığının kahveyle ıslanmış bisküvilerle tamamen bütünleşmesinden kaynaklanıyor. Bu kıvamı yakalamak için de mutlaka labne peynirinin suyunu süzmeniz gerekiyor. Ayrıca sıvı kremayı eklemeden önce muhallebinin soğumuş olmasına dikkat etmelisiniz. Kremanın sönmemesi için bu oldukça önemlidir.

Bununla beraber görsel kısmında dikkat edilmesi gereken detay, kakaoyu servis sırasında eklemektir. Önceden dökülen kakao kremanın nemini çekiyor ve kararıyor.

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Labne peynir yerine tiramisu için maskarpon peyniri kullanılabilir mi?

Orjinal İtalyan tarifinde maskarpon peyniri kullanılır. Hatta labneye göre lezzeti de ikiye çıkar.

Kedi dili bisküviler çok yumuşuyor ne yapmalıyım?

Bisküvileri kahveli suya 1 saniye batırıp hemen çekerseniz yumuşama olmaz. Bisküvi suyu çektikçe yumuşama o kadar artar.