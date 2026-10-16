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Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 16:35

Gizem Pekiner kimdir? Gizem Pekiner kaç yaşında?

Şarkıcı Alpay’ın 34 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner, sanatçının vefatının ardından gündeme geldi. Alpay’ın Bodrum’da defnedilmeyi istediğini öne süren Pekiner, cenazenin Ankara’da defnedilmesine tepki gösterdi. Peki, Gizem Pekiner kimdir, kaç yaşında?

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Gizem Pekiner kimdir? Gizem Pekiner kaç yaşında?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 16:35

Şarkıcı Alpay’ın 91 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından gözler, 34 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner’e çevrildi. Sanatçının ’da defnedilmek istediğini söyleyen Pekiner, cenazenin ’ya götürülmesi üzerine törene katılmayacağını açıkladı. Peki, Gizem Pekiner kimdir, kaç yaşında?

HABERİN ÖZETİ

Gizem Pekiner kimdir? Gizem Pekiner kaç yaşında?

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Şarkıcı Alpay’ın 91 yaşında vefat etmesinin ardından 34 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner, sanatçının Bodrum yerine Ankara'ya defnedilmesine tepki göstererek cenaze törenine katılmayacağını açıkladı.
Şarkıcı Alpay 91 yaşında hayatını kaybetti.
Alpay'ın 1990 yılından bu yana 34 yıllık hayat arkadaşı olan Gizem Pekiner, sanatçının Bodrum’da defnedilmek istediğini belirtti.
Cenazenin Ankara’ya götürülmesi ve son isteğin yerine getirilmediğini savunması üzerine Pekiner törene katılmayacağını bildirdi.
Gizem Pekiner’in doğum tarihi, yaşı ve mesleği hakkında kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bilgiler sınırlıdır.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

GİZEM PEKİNER KİMDİR?

Şarkıcı Alpay’ın 34 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner, sanatçının vefatının ardından kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri oldu. Uzun yıllardır Alpay ile birlikte olduğu belirtilen Pekiner, sanatçının cenazesinin nerede defnedileceği konusunda yaşanan tartışmayla gündeme geldi.

Gizem Pekiner kimdir? Gizem Pekiner kaç yaşında?

Pekiner, Alpay’ın Bodrum’da defnedilmek istediğini öne sürerek cenazenin Ankara’ya götürülmesine tepki gösterdi. Sanatçının son isteğinin yerine getirilmediğini savunan Pekiner’in açıklamaları, cenaze sürecindeki anlaşmazlığı gündeme taşıdı.

Gizem Pekiner kimdir? Gizem Pekiner kaç yaşında?

Gizem Pekiner’in doğum tarihi, yaşı ve mesleği hakkında ise kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bilgiler sınırlı. Bu nedenle Pekiner’in kişisel yaşamına ilişkin ayrıntılar netlik kazanmış değil. Alpay ile uzun yıllara dayanan birlikteliği ve sanatçının cenazesine ilişkin açıklamaları, Pekiner’in gündeme gelmesinin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Gizem Pekiner kimdir? Gizem Pekiner kaç yaşında?

GİZEM PEKİNER KAÇ YAŞINDA?

Gizem Pekiner’in yaşı ve doğum tarihi hakkında kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Şarkıcı Alpay ile 1990 yılından bu yana birlikte olduğu belirtilen Pekiner, sanatçının vefatının ardından cenazenin nerede defnedileceği konusunda yaşanan tartışmayla gündeme geldi. Pekiner’in özel hayatına ilişkin ayrıntılar ise basına yansıyan bilgilerle sınırlı kalıyor.

Gizem Pekiner kimdir? Gizem Pekiner kaç yaşında?

Şarkıcı Alpay’ın 34 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner, sanatçının vefatının ardından yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Alpay’ın son isteği olduğu belirtilen Bodrum’da defnedilme konusundaki tartışmalar, ikili arasındaki uzun soluklu birlikteliği de yeniden gündeme taşıdı. Pekiner’in yaşı ve özel hayatına ilişkin ayrıntılar henüz netlik kazanmazken, cenaze sürecinde yaşanan gelişmeler kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.

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#ankara
#bodrum
#Alpay
#Gizem Pekiner
#Biyografi
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