Gözde Kansu Star TV ekranlarında yayınlanan Çirkin dizisiyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Gözde Kansu, arama motorlarında da hayatı ve rol aldığı yapımlarla merak edilerek araştırılıyor. Arama motorlarında Gözde Kansu hakkında merak edilenler araştırılırken, başarılı isim adından söz ettirmeyi başarıyor. Peki, Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu kaç yaşında, aslen nereli, boyu kaç, hangi dizilerde oynadı? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu kaç yaşında, aslen nereli, boyu kaç, hangi dizilerde oynadı? Gözde Kansu, Star TV'de yayınlanan Çirkin dizisindeki rolüyle dikkat çekiyor ve hayatı merak ediliyor. Gözde Kansu, 23 Ağustos 1980'de İzmir'de doğmuştur ve 46 yaşındadır. Bale eğitimi almış ve oyunculuğa bale yaparak adım atmıştır. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Boyu 1.70 metredir. Yalı Çapkını, Sen Anlat Karadeniz, Medcezir, İçerde gibi dizilerde rol almıştır.

GÖZDE KANSU KİMDİR?

Başarılı oyuncu gözde Kansu, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Zaman zaman da magazin gündeminde yer alan Gözde Kansu, şimdilerde Star TV’nin yeni dizisi Çirkin’de rol almasıyla sevenlerinin dikkatini üzerine çekiyor.

Gözde Kansu, 23 Ağustos 1980 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Eğitimlerini alırken çok küçük yaşta da bale eğitimini almıştır. İzmir Tevfik Fikret Lisesi’nde okumuştur. Gözde Kansu, vermiş olduğu bir röportajında esnek bir bebek olduğu için ailesinin onu baleye verdiğini ifade etmektedir.

Gözde Kansu, oyunculuğa bale yaparak başlamasıyla kariyerine ilk adımları atmıştır. Daha okul yıllarında çok fazla devamsızlık yaptığı gerekçesiyle okulun tiyatro ve müzik faaliyetlerinde yer almıştır. Burada aldığı faaliyetle oyunculuğu benimsemiştir.

GÖZDE KANSU KAÇ YAŞINDA?

Başarılı oyuncu Gözde Kansu 1980 yılında dünyaya gelmiştir. Şimdilerde 46 yaşındadır. Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Gözde Kansu, daha genç yaşlarında iken ailesiyle İstanbul’a yerleşerek İstanbul Şehir Tiyatroları’nda ekiple çalışmıştır.

Oyunculuk kariyerinde daha başarılı olmak için İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nün sınavlarına girerek kazanmış, eğitim hayatına orada tamamlamıştır. Daha sonra mezun olan Gözde Kansu, çeşitli yapımlarda da yer almıştır.

GÖZDE KANSU ASLEN NERELİ, BOYU KAÇ?

Gözde Kansu’nun nereli olduğu da merak edilerek araştırılmaya başlandı. Gözde Kansu kamuoyunda yer alan bilgilere göre, İzmirlidir. Okul hayatı Antalya ve İstanbul arasında olduğu için çoğu kişi onu Antalyalı sanmaktadır.

Ancak Gözde Kansu’nun tam olarak nereli olduğu bilinmiyor. Sadece kamuoyunda İzmir de doğduğu yazmaktadır. Merak edilen konulardan biri de boyunun kaç olduğu oldu. Gözde Kansu’nun boyu 1.70 metredir.

GÖZDE KANSU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Başarılı oyuncu Gözde Kansu, Yalı Çapkını, Sen Anlat Karadeniz, Medcezir, Ankara’nın Dikmeni, İçerde ve Zeytin Ağacı gibi fenomen olan dizilerde roller almıştır. Daha birçok yapımda yer alan başarılı oyuncu, tiyatro ve sinema filmleriyle adından sıklıkla söz ettirmektedir.