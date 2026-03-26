Harry Potter’ın yeni Snape’i Paapa Essiedu kimdir? Paapa Essiedu nereli, kaç yaşında?

İzleyicinin merakla ve sabırsızlıkla beklediği Harry Potter dizisinde yeni ‘Profesör Severus Snape’ karakterini oynayan Paapa Essiedu dikkat çekti. HBO'nun hazırladığı yeni Harry Potter dizisinde ikonik karakter Severus Snape olarak izleyici karşısına çıkan Paapa Essiedu’nun özel hayatına ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Harry Potter dizisinin yeni Severus Snape karakteri Paapa Essiedu’nun kim olduğu da merak edildi. Peki, Harry Potter’ın yeni Snape’i Paapa Essiedu kimdir? Paapa Essiedu nereli? Paapa Essiedu kaç yaşında? Paapa Essiedu hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Paapa Essiedu’ya dair bilinmeyenler…

HARRY POTTER’IN YENİ SNAPE’İ PAAPA ESSİEDU KİMDİR?

Paapa Essiedu, tüm zamanların büyük bir ilgiyle takip edilen film serisi Harry Potter’ın dizi serisinde ‘Profesör Severus Snape’ karakterini oynayan oyuncudur. HBO'nun hazırladığı yeni Harry Potter dizisinde ikonik karakter Severus Snape'i oynayan Paapa Essiedu, kariyeri boyunca birçok farklı projede yer almış başarılı bir oyuncudur.

Tam adı Paapa Kwaakye Essiedu olan ünlü oyuncu, Ganalı ebeveynlerden dünyaya geldi. Babasını küçük yaşlarda kaybeden Essiedu, Walthamstow'da moda ve tasarım öğretmeni olan annesi tarafından büyütüldü. Forest Okulu'na burslu olarak giden Essiedu, eğitim hayatı boyunca spor takımlarında ve tiyatro çalışmalarında aktif olarak rol oynadı.

Paapa Essiedu, Forest'taki A seviyesi drama öğretmeninin oyunculuğa teşvik etmesiyle oyunculuk kariyerine atıldı. Essiedu, Guildhall Müzik ve Drama Okulu'na kabul edildi. Ünlü oyuncu daha sonra burada Michaela Coel ile tanıştı ve birlikte çalıştı. Oyunculuk kariyerine 2012 yılında başlayan Essiedu, ilerleyen süreçte pek çok başarılı projede yer aldı.

PAAPA ESSİEDU NERELİ?

Paapa Essiedu, 11 Haziran 1990 tarihinde Londra’da dünyaya geldi. Ganalı ebeveynlerden dünyaya gelen Essiedu’nun aslen Ganalı olduğu biliniyor. Gana asıllı ünlü oyuncu Londra’da doğup büyüdü. Erken yaşta babasını kaybeden Essiedu, annesi tarafından büyütüldü.

Kariyerine 2012 yılında Royal Shakespeare Company'ye katılarak başlayan Essiedu, aralarında The Merry Wives of Windsor (2012), Hamlet (2016) ve King Lear (2016) gibi birçok yapımın bulunduğu birbirinden başarılı projelerde rol aldı.

PAAPA ESSİEDU KAÇ YAŞINDA?

Paapa Essiedu, 2012 yılında başladığı oyunculuk kariyerini günümüzde tüm hızıyla devam ettiriyor. Kariyerine sayısız tiyatro, dizi ve film projesi sığdıran Essiedu, 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır. Başarılı oyunculuk kariyerini birçok ödülle taçlandıran Essiedu, 2023 yılında oyuncu ve komedyen Rosa Robson ile dünyaevine girdi.

Sayısız projeyle oyunculuk alanında birçok başarılı çalışmaya imza atan Paapa Essiedu, Harry Potter serisinin HBO televizyon uyarlamasında Severus Snape karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.