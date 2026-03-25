Hande Erçel kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel Hakan Sabancı neden ayrıldı?

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Hande Erçel, bu kez yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Ünlü oyuncunun özel hayatına ilişkin detaylar ise merak konusu oldu. Peki, Hande Erçel kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel Hakan Sabancı neden ayrıldı? İşte detaylar…

Hande Erçel kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel Hakan Sabancı neden ayrıldı?
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 09:53
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 09:59

Hande Erçel, başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı, aşk yaşantısı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Güzelliğiyle de sık sık adını duyuran ünlü oyuncu, şimdilerde yasaklı madde soruşturması kapsamında ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlülerden biri olan Hande Erçel’in özel hayatına ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki, Hande Erçel kimdir? Hande Erçel kaç yaşında? Hande Erçel neden ayrıldı? Hande Erçel neden gözaltına alındı? Hande Erçel hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Hande Erçel’e dair bilinmeyenler…

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel, Türk dizi sektörünün önde gelen tanınmış oyuncularındandır. Oyunculuk kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken Erçel, 2013 yılından bu yana dizi ve film sektöründe boy göstermektedir. 2012 yılında Azerbaycan’da gerçekleşen güzellik yarışmasına katılan Erçel, bu yarışmada ikinci olmuştur.

Kaya Erçel ve Aylin Erçel'in kızı olarak dünyaya gelen ’in Gamze Erçel adında ablası vardır. Hande Erçel, 10 Ocak 2019 tarihinde uzun süredir kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel’i kaybetti. Annesinin acı kaybıyla sarsılan Erçel, bu süreçte mesleğine tutunarak oyunculuk kariyerinde önemli projelere imza attı.

HANDE ERÇEL KAÇ YAŞINDA?

Hande Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde Bandırma'da dünyaya geldi. Günümüz itibarıyla 32 yaşında olan ünlü oyuncu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamladı. Daha sonra üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitim alarak tamamlayan Erçel, 2015-2016 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Güneşin Kızları adlı dizide 'Selin Yılmaz Mertoğlu' karakterini oynadı.

Oyunculuk kariyeri boyunca pek çok farklı projeye imza atan Hande Erçel, ‘Aşk Laftan Anlamaz’, ‘Halka’, ‘Azize’, ‘Sen Çal Kapımı’, ‘Bambaşka Biri’, ‘Aşk ve Gözyaşı’ gibi birbirinden başarılı dizi ve film çalışmasında boy gösterdi. Erçel, Türkiye’de olduğu kadar yurt dışında da sayısız hayran kitlesine ulaşarak, hem başarılı oyunculuğu hem de güzelliğiyle adından söz ettirmeyi başardı.

HANDE ERÇEL VE HAKAN SABANCI NEDEN AYRILDI?

Son zamanların en dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel, başarılı kariyeri kadar aşk hayatı ve özel yaşantısıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle Hakan Sabancı ile olan birlikteliğiyle adından sık sık söz ettiren Erçel’in neden ayrıldığı da merak ediliyor.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti geçtiğimiz yaz üç yıl süren uzun ilişkilerini bitirme kararı almış ve ayrıldıklarını duyurmuştu. İkilinin ayrılığı hakkında birçok farklı iddia ortaya atılmıştı. Bu süreçte ünlü çiftin evlilik baskısı ve Arzu Sabancı faktörü gibi nedenlerden ayrıldığı iddia edilmişti. Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın asıl ayrılık nedenlerinin ilişkiyi sarsan güven meselesi yüzünden gerçekleştiği ortaya atılmıştı.

HANDE ERÇEL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından sık sık söz ettiren Hande Erçel, 25 Mart 2026 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması derinleşirken, ünlü oyuncu Hande Erçel hakkında yasaklı madde soruşturması kapsamında kararı verilmiş, ancak yurt dışında bulunması nedeniyle gözaltına alınamamıştır.

