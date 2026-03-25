Lütfiye Tuğçe Özbudak kimdir? Lütfiye Tuğçe Özbudak kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Lütfiye Tuğçe Özbudak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri oldu. Özellikle oyuncu ve sunucu kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Lütfiye Tuğçe Özbudak’ın özel hayatına ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Şimdilerde yasaklı madde soruşturması kapsamında ön plana çıkan isimler arasında yer alan Lütfiye Tuğçe Özbudak’ın kim olduğu da merak edildi. Peki, Lütfiye Tuğçe Özbudak kimdir? Lütfiye Tuğçe Özbudak kaç yaşında? Lütfiye Tuğçe Özbudak ne iş yapıyor? Lütfiye Tuğçe Özbudak neden gözaltına alındı? Lütfiye Tuğçe Özbudak hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Lütfiye Tuğçe Özbudak’a dair bilinmeyenler…

LÜTFİYE TUĞÇE ÖZBUDAK KİMDİR?

Lütfiye Tuğçe Özbudak, oyuncu ve sunucudur. Adı yasaklı madde soruşturması kapsamında ön plana çıkan Özbudak hakkında kamuoyunda çok fazla bilgi bulunmuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan Özbudak, özellikle oyuncu ve sunucu kimliğiyle adından söz ettiriyor.

Oyuncu ve sunucu kişiliğinin yanı sıra sosyal medyada da aktif olarak rol oynayan Lütfiye Tuğçe Özbudak’ın Instagram hesabında 591 binden fazla takipçisi bulunuyor. Instagram hesabında geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Özbudak, günlük hayatından paylaşımlar yapıyor.

LÜTFİYE TUĞÇE ÖZBUDAK KAÇ YAŞINDA?

Lütfiye Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamlayan Özbudak, yükseköğrenimini Bilkent Üniversitesi'nde tamamlayarak mezun oldu. Günümüz itibarıyla 43 yaşında olan oyuncu Özbudak, kariyeri boyunca birçok farklı projede boy gösterdi.

Oyunculuk ve sunuculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Lütfiye Tuğçe Özbudak, Eylül 2020'de Melikhan Kasım Kılıçarslan ile dünyaevine girdi. Şimdilerde yasaklı madde soruşturması kapsamında adından söz ettiren Özbudak, gözaltına alındı.

LÜTFİYE TUĞÇE ÖZBUDAK NE İŞ YAPIYOR?

Lütfiye Tuğçe Özbudak, oyunculuk ve sunuculuk alanındaki çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle 2009-2010 yılları arasında yayınlanan ‘Adanalı’ dizisinde ‘Pınar Uncu’ karakteriyle adından söz ettiren Özbudak, 2006 yılından bu yana kariyerini ilerletiyor.

Son olarak 2014 yılında ‘Yusuf Yusuf’ adlı sinema filminde ‘Selen’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan Lütfiye Tuğçe Özbudak, uzun bir süredir oyunculuk kariyerinden uzak duruyor. Katıldığı programlarla dikkat çeken Özbudak, aynı zamanda sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük ilgi görüyor.

LÜTFİYE TUĞÇE ÖZBUDAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Oyuncu ve sunucu olarak adını duyuran Lütfiye Tuğçe Özbudak, 25 Mart 2026 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması derinleşirken, ünlü oyuncu ve sunucu Lütfiye Tuğçe Özbudak, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.