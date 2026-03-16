Biyografi
Avatar
Editor
 | Canan Okur

İlber Ortaylı'nın hocası kimdir? Halil İnalcık kim, mezarı nerede?

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Usta tarihçi Ortaylı'nın da naaşı, hocası Prof. Dr. Halil İnalcık'ın kabrinin yanına defnedildi. Peki İlber Ortaylı'nın hocası Halil İnalcık kimdir, mezarı nerede? Halil İnalcık eserleri nelerdir? İşte İlber Ortaylı'nın hocası dünyaca ünlü tarihçi Halil İnaldık'a dair merak edilen tüm detaylar...

İlber Ortaylı'nın hocası kimdir? Halil İnalcık kim, mezarı nerede?
Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli tarihçilerden Prof. Dr. İlber Ortaylı, 21 Şubat 2025'te hayatını kaybetti. Ortaylı'nın vefatı, sevenlerini yasa boğarken, vasiyeti de dikkat çekti. Usta tarihçi, hocası Prof. Dr. Halil İnalcık'ın yanına defnedilmeyi istemişti. Bu üzerine Ortaylı'nın naaşı, Fatih Camii Haziresi'nde, hem hocası Halil İnalcık'ın hem de sanat tarihçisi Semavi Eyice'nin kabirlerinin yakınına toprağa verildi. Bu anlamlı veda, beraberinde "İlber Ortaylı'nın hocası kim?" sorusunu da getirdi. İşte, Osmanlı tarihine ışık tutan dev isim Halil İnalcık'ın hayat hikayesi...

İLBER ORTAYLI'NIN HOCASI KİMDİR?

İlber Ortaylı'nın da hocası olan Prof. Dr. Halil İnalcık, sadece Türkiye'de değil, dünyada da Osmanlı tarihi denildiği zaman akla gelen ilk isimdir.

İlber Ortaylı'nın hocası kimdir? Halil İnalcık kim, mezarı nerede?

İnalcık, yaptığı çığır açıcı çalışmalarla Şeyhü'l-Müverrihin ve Tarihçilerin Kutbu olarak tanınmıştır. Ortaylı, pek çok röportajında hocasından övgüyle bahsetmiş, onun engin bilgisinden çok şey öğrendiğini söylemiştir.

İlber Ortaylı'nın hocası kimdir? Halil İnalcık kim, mezarı nerede?

İlber Ortaylı'nın akademik gelişiminde en büyük rolü olan kişi, hiç şüphesiz hocası Prof. Dr. Halil İnalcık'tır. Ortaylı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenciyken İnalcık'ın derslerine girmiştir. Onun titiz tarihçilik anlayışından ve arşiv odaklı çalışma yönteminden çok fazla etkilenmiştir. Ortaylı, yıllar boyunca hocasına olan minnetini dile getirmiş, onun büyük bir usta olduğunu her fırsatta duyurmuştur.

İlber Ortaylı'nın hocası kimdir? Halil İnalcık kim, mezarı nerede?

HALİL İNALCIK KİMDİR?

Halil İnalcık, 7 Eylül 1916'da İstanbul'da doğmuştur. Dünyaca ünlü tarihçi, eğitim hayatına Ankara'da başladı. 1935'te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nden mezun oldu.

İlber Ortaylı'nın hocası kimdir? Halil İnalcık kim, mezarı nerede?

Doktorasını Tanzimat ve Bulgar Meselesi üzerine yapan İnalcık, kısa sürede Osmanlı tarihinin en büyük ve tanınan isimlerinden biri haline geldi. 1949'da gittiği İngiltere'de Osmanlı tarihiyle ilgili önemli arşiv belgelerini ortaya çıkardı. Halil İnalcık, akademik kariyeri boyunca Ankara Üniversitesi'nde, Chicago Üniversitesi'nde ve son olarak Bilkent Üniversitesi'nde dersler vermiştir.

İlber Ortaylı'nın hocası kimdir? Halil İnalcık kim, mezarı nerede?

Bununla beraber İnalcık, sayısız doktora öğrencisi yetiştirmiştir. İngilizce, Fransızca ve Almanca'yı çok iyi derecede bilen İnalcık, eserleriyle de Osmanlı tarihini dünyaya tanıtan kişidir.

İlber Ortaylı'nın hocası kimdir? Halil İnalcık kim, mezarı nerede?

HALİL İNALCIK MEZARI NEREDE?

Halil İnalcık, 25 Temmuz 2016'da Ankara'da 100 yaşında vefaat etti. Vasiyeti üzerine naaşı İstanbul'a getirilerek Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi. Halil İnalcık'ın mezarı, Osmanlı ulema geleneğine uygun yapılmıştır. Yani üzeri açık bir kabir şeklinde tasarlanmıştır. 'nın naaşı da hocası Halil İnalcık'ın yanına defnedilmiştir.

İlber Ortaylı'nın hocası kimdir? Halil İnalcık kim, mezarı nerede?

HALİL İNALCIK ESERLERİ NELERDİR?

Halil İnalcık'ın literatüre kazandırdığı onlarca eser bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri şunlardır...

Devlet-i 'Aliyye (4 Cilt): Osmanlı İmparatorluğu üzerine yaptığı en kapsamlı çalışma olarak öne çıkmaktadır.

İlber Ortaylı'nın hocası kimdir? Halil İnalcık kim, mezarı nerede?

Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi: Bu eser, Osmanlı'nın sadece siyasi değil, aynı zamanda ekonomik yapısını da incelemiştir.

The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600: Dünya üniversitelerinde Osmanlı tarihi derslerinin temel kaynağı olarak okutulmuştur.

Tanzimat ve Bulgar Meselesi: Doktora tezi olan bu çalışma, hala alanında en çok okunan eserlerden biridir.

