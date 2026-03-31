Türkiye’nin futbol tarihindeki en parlak sayfalarında ismi geçen İlhan Mansız, Kosova maçı öncesi yaptığı paylaşımla taraftarları eski günlere götürdü. Kendi gollerinden ve zafer anlarından oluşan bir video paylaşan başarılı golcü, milli takıma verdiği destekle yeniden gündemin merkezine oturdu. Bu paylaşım sonrası, Mansız’ın yaşam öyküsü ve özel hayatı yeniden mercek altına alındı. Peki İlhan Mansız kimdir, kaç yaşında? İlhan Mansız neden futbolu bıraktı. İşte detaylar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ İlhan Mansız kaç yaşında? İlhan Mansız neden futbolu bıraktı? Türkiye'nin eski milli futbolcusu İlhan Mansız, yaptığı bir paylaşımla eski günleri yad ettirirken, yaşam öyküsü ve futbolu bırakma nedenleri yeniden gündeme geldi. 10 Ağustos 1975'te Almanya'nın Kempten şehrinde doğan İlhan Mansız, şu anda 50 yaşındadır. Mansız, kariyerinin zirvesindeyken sol dizindeki menisküs problemleri ve hatalı bir ameliyat nedeniyle zorluklar yaşadı. 2006'daki trafik kazası fiziksel durumunu olumsuz etkiledi ve 2009 yılında 32 yaşındayken futbolu bıraktı. Futbolu bıraktıktan sonra Artistik Buz Pateni'ne yöneldi ve bu alanda da kendini kanıtladı. İlhan Mansız'ın ilk evliliğinden Aimee adında bir kızı, ikinci evliliğinden ise 2023 yılında bir erkek çocuğu oldu.

İLHAN MANSIZ KAÇ YAŞINDA?

10 Ağustos 1975 tarihinde Almanya’nın Kempten şehrinde dünyaya gelen İlhan Mansız, şu anda 50 yaşındadır.

Aslen Eskişehirli ve Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olan Mansız, futbola Almanya’nın altyapısında başlamıştır. İlhan Mansız A Milli, Futbol Takımı'nın Kosova ile oynayacağı çok önemli maçtan önce yaptığı paylaşımla yoğun ilgi gördü. İlhan Mansız hayranları ise bu paylaşım sonrası 'Mansız, neden futbolu bırakmıştı?', sorusunu yeniden araştırıyor.



İLHAN MANSIZ NEDEN FUTBOLU BIRAKTI?

İlhan Mansız’ın futbol hayatı, maalesef talihsiz sağlık sorunları nedeniyle zirvedeyken sona erdi. Mansız'ın, 2000’li yılların başında başlayan sol dizindeki menisküs problemleri kariyerinin en büyük engeli oldu.

Bununla beraber, geçirdiği hatalı bir menisküs ameliyatı sonrası dizindeki dokunun büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi. İlhan Mansız'ın 2006 yılında Almanya’da geçirdiği trafik kazası, fiziksel durumunu daha da zorlaştırdı.

2009 yılında ise 1860 Münih takımıyla antrenmanlara çıkarak son bir gdeneme yapsa da, futbolun yükünü daha fazla kaldıramadı ve aynı yılın sonunda 32 yaşındayken futbolu bıraktığını duyurdu.

BUZ PATENİNDE DE KENDİNİ KANITLADI

Futbolu bıraktıktan sonra köşesine çekilmeyen İlhan Mansız, Artistik Buz Pateni gibi tamamen farklı bir branşa yöneldi ve bu alanda da kendini kanıtladı.

Özel yaşamında da yeni bir sayfa açan Mansız, ilk evliliğini Nina Ritter ile yaptı ve bu evliliğinden Aimee adında bir kız çocuğu bulunuyor.

2021 yılında Lela Leyla ile hayatını birleştiren ünlü isim, 2023 yılında bir erkek çocuk sahibi oldu. Şimdilerde ailesiyle huzurlu bir yaşam süren İlhan Mansız, zaman zaman spor yorumculuğu ve sosyal sorumluluk projeleriyle adını duyurmaya devam ediyor.