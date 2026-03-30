Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Olgun Toker kimdir? Olgun Toker kaç yaşında, aslen nereli?

Türk televizyon ve sinema dünyasının son yıllarda öne çıkan isimlerinden biri olan Olgun Toker, yer aldığı projelerdeki başarılı performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı türlerdeki rolleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncunun hayatı ve kariyeri ise sıkça araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Olgun Toker kimdir? Olgun Toker kaç yaşında, aslen nereli?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 15:55

Türk televizyon ve sinema dünyasının son dönemde öne çıkan isimlerinden Olgun Toker, rol aldığı projelerde sergilediği etkileyici performanslarla adından söz ettiriyor. Çirkin dizisinin ilk bölümüyle gündem olan Olgun Toker'in hayatı merak ediliyor. Ünlü isim dizide Ferhat karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki Olgun Toker kimdir? Olgun Toker kaç yaşında, aslen nereli?

HABERİN ÖZETİ

Olgun Toker kimdir? Olgun Toker kaç yaşında, aslen nereli?

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Türk televizyon ve sinema dünyasının öne çıkan isimlerinden Olgun Toker, sergilediği etkileyici performanslarla dikkat çekiyor.
Olgun Toker, 12 Mart 1986 tarihinde Mersin'de doğmuştur.
Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlamıştır.
Kamera karşısına ilk kez 2010 yılında “Saklı Hayatlar” filmiyle geçmiştir.
2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır ve kariyerinde 15 yılı aşkın deneyime sahiptir.
Aslen Mersinlidir ve çocukluk ile ilk gençlik yıllarını Mersin ile Adana arasında geçirmiştir.
Televizyonda “Karadayı”, “Şeref Meselesi”, “Hayat Şarkısı”, “Bir Aile Hikayesi” ve “Arıza” gibi dizilerde rol almıştır.
Sinemada ise “Hükümet Kadın”, “Küçük Esnaf” ve “Yol Arkadaşım 2” gibi yapımlarda yer almıştır.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

OLGUN TOKER KİMDİR?

12 Mart 1986 tarihinde ’de dünyaya gelen Olgun Toker, sanat hayatına duyduğu ilgiyi genç yaşlarda keşfetti. Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tamamlayan Toker, burada aldığı disiplinli eğitimle profesyonel kariyerinin temellerini attı.

Olgun Toker kimdir? Olgun Toker kaç yaşında, aslen nereli?

Kamera karşısına ilk kez 2010 yılında “Saklı Hayatlar” filmiyle geçen oyuncu, kısa sürede hem sinema hem de televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Doğal oyunculuğu ve karakterlere kattığı derinlik sayesinde yapımcıların ve izleyicilerin dikkatini çekti.

Olgun Toker kimdir? Olgun Toker kaç yaşında, aslen nereli?

OLGUN TOKER KAÇ YAŞINDA?

1986 doğumlu olan başarılı oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır. Kariyerinde 15 yılı aşkın bir deneyime sahip olan Toker, her geçen yıl oyunculuk skalasını genişletmeyi sürdürüyor.

Olgun Toker kimdir? Olgun Toker kaç yaşında, aslen nereli?


OLGUN TOKER ASLEN NERELİ?

Olgun Toker aslen Mersinlidir. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Mersin ile Adana arasında geçiren oyuncunun bu döneminin, sanat kimliğinin şekillenmesinde etkili olduğu ifade ediliyor.

Olgun Toker kimdir? Olgun Toker kaç yaşında, aslen nereli?


OLGUN TOKER KARİYERİ

Olgun Toker, televizyon dünyasında “Karadayı”, “Şeref Meselesi”, “Hayat Şarkısı”, “Bir Aile Hikayesi” ve “Arıza” gibi sevilen dizilerde rol alarak geniş kitlelerce tanındı. Her projede farklı karakterlere hayat veren oyuncu, performansındaki çeşitlilikle öne çıktı.

Olgun Toker kimdir? Olgun Toker kaç yaşında, aslen nereli?


Sinemada ise “Hükümet Kadın”, “Küçük Esnaf” ve “Yol Arkadaşım 2” gibi yapımlarla izleyici karşısına çıkan Toker, beyaz perdede de istikrarlı bir çizgi yakaladı.

OLGUN TOKER BAŞARISINI NEYE BORÇLU?

Hem dramatik hem de komedi türünde sergilediği dengeli performansıyla dikkat çeken Olgun Toker, rol seçimi konusundaki titizliği ve karakterlerine kattığı özgün yorumla kariyerini sağlam adımlarla ilerletiyor. Başarılı oyuncu, Türk dizi ve sinema sektöründeki yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.