 Canan Okur

İlkay Buharalı kimdir, mesleği nedir? İlkay Buharalı The Traitors Türkiye yarışmasında olacak mı?

Televizyon programcılığından araştırmacı gazeteciliğe uzanan kariyeriyle tanınan İlkay Buharalı, şimdi de The Traitors Türkiye yarışmasıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce hazırladığı çarpıcı dosya haberler ve sunduğu programlarla geniş kitlelere ulaşan Buharalı'nın hayatı, yaşı ve kariyeri yeniden sorgulanmaya başlandı. İşte, Abdi İpekçi ödüllü gazetecinin hayatına dair merak edilenler...

İlkay Buharalı kimdir, mesleği nedir? İlkay Buharalı The Traitors Türkiye yarışmasında olacak mı?
The Traitors Türkiye yarışmasıyla adı yeniden gündeme gelen İlkay Buharalı, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Amazon Prime Video'da yayınlanacak olan strateji ve psikolojik rekabet programında yarışmacı olarak yer alacağı açıklanan Buharalı, özel hayatı ve kariyeriyle de mercek altına alındı. Peki, araştırmacı gazeteci kimdir, mesleği nedir? İlkay Buharalı evli mi, çocuğu var mı? The Traitors Türkiye yarışmasında olacak mı? İşte İlkay Buharalı hakkında merak edilen tüm detaylar...

İLKAY BUHARALI KİMDİR, MESLEĞİ NEDİR?

Araştırmacı gazeteci ve televizyon programcısı İlkay Buharalı uzun yıllardır medya sektöründe aktif olarak çalışıyor. Buharalı, şimdi de dijital platformda yayınlanacak bir yarışma programıyla gündemde.

İlkay Buharalı kimdir, mesleği nedir? İlkay Buharalı The Traitors Türkiye yarışmasında olacak mı?

İlkay Buharalı, 1981 yılında Bursa'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden 2004 yılında mezun oldu. İlkay Buharalı kariyerine ise henüz öğrencilik yıllarında başladı.

İlkay Buharalı kimdir, mesleği nedir? İlkay Buharalı The Traitors Türkiye yarışmasında olacak mı?

2000 yılında Deşifre haber programında muhabir olarak çalışmaya başlayan Buharalı, burada muhabirlik, editörlük ve asistanlık gibi görevlerde bulundu. Yaklaşık 10 yıl boyunca yüzlerce özel dosya haberi hazırlayan başarılı gazeteci Buharlı, 2006 yılında ise bu başarısını ödülle taçlandırdı. İlkay Buharalı hazırladığı Malatya Çocuk Yuvası'nda çocuklara yönelik şiddeti ortaya çıkaran haberle Abdi İpekçi Yılın Gazetecilik Ödülü'nü kazandı.

İlkay Buharalı kimdir, mesleği nedir? İlkay Buharalı The Traitors Türkiye yarışmasında olacak mı?

Son dönemde TV8 ekranlarında yayınlanan İlkay Buharalı ile Gerçekler programıyla izleyici karşısına çıkan Buharalı, 2026 yılı itibarıyla 45 yaşında. Ayrıca İlkay Buharlı evli ve iki çocuk sahibi.

İlkay Buharalı kimdir, mesleği nedir? İlkay Buharalı The Traitors Türkiye yarışmasında olacak mı?

THE TRAİTORS TÜRKİYE YARIŞMASINDA YER ALACAK MI?

İlkay Buharalı, Amazon Prime Video'da yayınlanacak olan The Traitors Türkiye yarışmasının yarışmacıları arasında yer alıyor. Strateji ve psikolojik rekabet üzerine kurulu formatıyla dikkat çeken yarışma programı, yayınlanmadan önce kadrosuyla gündem olmayı başardı. İlkay Buharalı'nın yarışmadaki performansı ve stratejik hamleleri izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

İlkay Buharalı kimdir, mesleği nedir? İlkay Buharalı The Traitors Türkiye yarışmasında olacak mı?

İLKAY BUHARALI TELEVİZYON PROGRAMLARI NELER?

İlkay Buharalı, gazetecilik kariyerinin ardından televizyon programcılığı ve sunuculuk alanında da çalışmalar yaptı. İşte İlkay Buharalı televizyon programları...

İz Peşinde - Araştırmacı gazetecilik programı

Sanat Dünyamız - TRT Avaz – Kültür ve sanat programı

Cevapsız Kalmasın - TRT Haber

İlkay Buharalı kimdir, mesleği nedir? İlkay Buharalı The Traitors Türkiye yarışmasında olacak mı?

Hayat Sahnesi – Fox TV

Anne Olmak İstiyorum - Kanal 7

İlkay Buharalı şimdilerde TV8 ekranlarında hafta içi her gün 12:45'te canlı olarak yayınlanan İlkay Buharalı'yla Gerçekler programını sunmaktadır.

