Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı, Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı ve Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Felsefe alanındaki başarılı işleriyle tanınan İoanna Kuçuradi, vefatının ardından kamuoyunda da merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, İoanna Kuçuradi kimdir? İoanna Kuçuradi kaç yaşında? İoanna Kuçuradi neden öldü? İoanna Kuçuradi eşi kimdir? sorularının cevabını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

İOANNA KUÇURADİ KİMDİR?

Felsefe alanındaki çalışmalarıyla tanınan ünlü akademisyen İoanna Kuçuradi, 4 Ekim 1936 yılında dünyaya geldi. Başarılı bir akademik kariyeri olan İoanna Kuçuradi, 1954 yılında Zapyon Kız Lisesi’nde, 1959 yılında ise İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonrasında ise 1965 yılında doktora derecesini aldı.

Akademik kariyerinin yanı sıra ilk dönemlerinde İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Prof. Dr. Takiyettin Mengüşoğlu'nun asistanlığını yapan Kuçuradi, yapmış olduğu başarılarıyla adını duyurmayı başaran isimlerden biri oldu.

Özellikle de 1968 yılları arasında Atatürk Üniversite’sinde çalışan ve 1970 yılında doçent olan Kuçuradi, daha sonrasında ise 1978 yılında profesör olarak felsefe alanına giriş yapmıştır. İlk önce Hacettepe Üniversitesi’nde 1969 yılında Felsefe Bölümü’nü kuran Kuçuradi, emekli olana kadar orada görev aldı.

İOANNA KUÇURADİ KAÇ YAŞINDA?

Başarılı bir kariyeri olan İoanna Kuçuradi, öğrencileri ve sevenleri tarafından da bilgisi sayesinde yoğun ilgi görüyordu. 4 Ekim 1936 doğumlu olan İoanna Kuçuradi, 2 Ekim 20206 yılında hayatını kaybetti. 89 yaşında hayatını kaybeden İoanna Kuçuradi, 4 Ekim’de 90 yaşına girecekti.

Öyle ki geçtiğimiz gün hayatını kaybeden İoanna Kuçuradi, 4 Ekim’de yani doğum günün de cenazesinin düzenleneceği kamuoyunda yer alan bilgiler arasında. Felsefe çalışmalarının yanı sıra insan hakları alanında da çalışmalar yürüten İoanna Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanlığı görevini üstelenerek federasyonda yıllarca çalıştı. 1998 ve 2003 yılları arasında federasyonun başkanlığını yaptı.

İOANNA KUÇURADİ NEDEN ÖLDÜ?

İoanna Kuçuradi, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Sevenlerini derin bir hüzne boğan vefatının ardından neden öldüğü merak konusu oldu. Ancak kamuoyunda İoanna Kuçuradi’nin vefatına yol açan neden ayrıntılı bir bilgi bulunamadı.

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi için cenaze töreni 4 Ekim 2026 Pazar günü Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Yapılan programın ardından ünlü akademisyen Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilecek.

İOANNA KUÇURADİ EŞİ KİMDİR?

İoanna Kuçuradi’nin başarısı her ne kadar konuşulsa da özel hayatı da bir o kadar merak konusu oldu. Ancak Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin eşi ile ilgili bilgiler kamuoyunda yer almıyor. Bu sebeple de eşi hakkında doğrulanmış net bir bilgi yok.