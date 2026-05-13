Spor sektöründe yönetici kimliğiyle adını geniş kitlelere duyuran İpek Birol, kariyerinde birbirinden başarılı takımlarda yaptığı yöneticilikle dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle medya ve iletişim üzerine yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan İpek Birol’un kim olduğu merak ediliyor. Kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren İpek Birol’un kişisel yaşantısına dair detaylar araştırılıyor. Dev spor kulüplerinde önemli pozisyonlarda görev alan İpek Birol’un özel hayatı da merak edilenler arasında yerini alıyor. Yöneticilik kariyerinde birçok başarıya imza atan İpek Birol’un kişisel hayatı kamuoyunda büyük yankı uyandırıyor. Peki, İpek Birol kimdir? İpek Birol kaç yaşında? İpek Birol mesleği nedir? İpek Birol’a dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte İpek Birol hakkında bilinmeyenler…

HABERİN ÖZETİ İpek Birol kimdir? İpek Birol kaç yaşında, mesleği nedir? Spor sektöründe, özellikle voleybol ve iletişim alanında kariyer yapan İpek Birol'un kim olduğu, yaşı ve mesleği hakkında bilgiler içeren bir haber. İpek Birol, voleybol ve spor alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Kariyerine voleybol ile başlayan Birol, daha sonra iletişim, medya ve pazarlama alanında görev almıştır. İpek Birol, 1994 doğumludur ve günümüz itibarıyla 32 yaşındadır. Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde kulüp müdürü asistanlığı ve iletişim ile pazarlama sorumlusu olarak görev yapmıştır. İpek Birol, şu anda Galatasaray Spor Kulübü'nde medya ve iletişim yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

İPEK BİROL KİMDİR?

İpek Birol, özellikle voleybol ve spor alanında yaptığı çalışmalarla tanınan bir isimdir. Kariyerine voleybol ile başlayan Birol, daha sonra iletişim, medya ve pazarlama alanında önemli görevler üstlenmiştir. Henüz çocukken spor hayatına adım atan Birol, voleybolun yanı sıra bir dönem tenisle de ilgilenmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamlayan Birol, yükseköğrenimini Amerika’da tamamlamıştır.

Akademik kariyerini 2016 yılında mezun olarak tamamlayan İpek Birol, başarılı eğitim serüveninin ardından 2016-2018 yılları arasında Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde kulüp müdürü asistanlığı yapmıştır. Özellikle kulübün sosyal medya alanındaki eksiklikleriyle ilgilenen Birol, yoğun çalışmalar doğrultusunda kendini geliştirmiştir.

2018 yılında Barcelona’da Sport Management eğitimi alan İpek Birol, kariyerinde emin adımlarla ilerlemiştir. 2019 yılında Eczacıbaşı Spor Kulübü’ne geri dönen Birol, iletişim ve pazarlama sorumlusu olarak görevini sürdürmüştür. Özellikle voleybol alanında yapmış olduğu çalışmalarla kadın sporculara destek olan Birol, genç kızlara spor yapma fırsatları sunulması konularında aktif bir rol üstlenmiştir.

İPEK BİROL KAÇ YAŞINDA?

Özel hayatına dair kamuoyunda çok fazla bilgi bulunmayan İpek Birol, 1994 yılında dünyaya gelmiştir. Günümüz itibarıyla 32 yaşında olduğu bilinen Birol, spor, iletişim, medya ve pazarlama alanında kendini geliştirmiştir. Yurt dışında aldığı başarılı eğitimlerle kariyerinde yükselişe geçen Birol, özellikle Eczacıbaşı Spor Kulübü’ndeki çalışmalarıyla adını geniş kitlelere duyurmuştur.

Çalışmalarıyla Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün uluslararası alanda pek çok ödül kazanmasına katkı sağlayan İpek Birol, zamanla spor dünyasında önemli bir figür haline gelmiştir. Kadın sporunun gelişimine katkılarda bulunan Birol, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekmektedir.

İPEK BİROL MESLEĞİ NEDİR?

İpek Birol, Galatasaray Spor Kulübü'nde medya ve iletişim yöneticisi olarak görev almaktadır. Uzun yıllar boyunca Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde görev alan Birol, 2023 yılında buradaki kariyerini noktalayarak Galatasaray Spor Kulübü'ne katılmıştır.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İpek Birol, Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden sonra Galatasaray Spor Kulübü'ne katılarak sosyal medya ekibinde görev almaya başlamıştır. Şimdilerde spor camiasının büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray Spor Kulübü'nde sosyal medya işlerine bakan Birol, kariyerinde önemli çalışmalara imza atmaya devam etmektedir.