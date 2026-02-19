Menü Kapat
TGRT Haber
Biyografi
Avatar
Editor
 | Canan Okur

İstanbul Başsavcısı Fatih Dönmez evli mi, çocukları var mı? Fatih Dönmez'in eşi kim?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Fatih Dönmez hakkında birçok detay da merak ediliyor. Peki Fatih Dönmez evli midir? Çocukları var mı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Fatih Dönmez'in eşi kimdir? İşte Fatih Dönmez hakkında merak edilen tüm detaylar...

İstanbul Başsavcısı Fatih Dönmez evli mi, çocukları var mı? Fatih Dönmez'in eşi kim?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 18:10
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 18:10

görevine getirilen 'in adı, gündemde sıkça konuşuluyor. Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen Fatih Dönmez, hem özel hayatı hem de kariyeriyle merak konusu oldu. Peki Fatih Dönmez kimdir, evli mi? Fatih Dönmez'in eşi kim, çocukları var mı? İşte merak edilen tüm detaylar...

İSTANBUL BAŞSAVCISI FATİH DÖNMEZ EVLİ Mİ, ÇOCUKLARI VAR MI?

Adalet Bakanlığı görevine getirilen sonrası İstanbul Başsavcılı koltuğuna Fatih Dönmez getirildi. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra, Fatih Dönmez'in özel hayatı da sosyal medyada hemen araştırılmaya başlandı.

İstanbul Başsavcısı Fatih Dönmez evli mi, çocukları var mı? Fatih Dönmez'in eşi kim?

Fatih Dönmez'in özel hayatına dair bilgiler oldukça sınırlı. Fatih Dönmez'in evli olup olmadığına dair resmi bir açıklama ya da doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

İstanbul Başsavcısı Fatih Dönmez evli mi, çocukları var mı? Fatih Dönmez'in eşi kim?

FATİH DÖNMEZ'İN EŞİ KİMDİR?

Başsavcı Fatih Dönmez'in evli olup olmadığı belli olmadığından eşinin bilgileri de bulunmuyor. Özellikle benzer isimde olan eski Bakan Fatih Dönmez ile yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı sıklıkla karıştırılmaktadır.

İstanbul Başsavcısı Fatih Dönmez evli mi, çocukları var mı? Fatih Dönmez'in eşi kim?

FATİH DÖNMEZ KİMDİR?

Fatih Dönmez, Türk teşkilatında uzun zaman boyunca görev yapmıştır. Deneyimli bir hukukçu olan Fatih Dönmez, meslek hayatı boyunca savcılık, başsavcı vekilliği ve başsavcılık gibi kritik görevlerde bulunmuştur. İstanbulda görevde bulunduğu sırada yasaklı madde, kaçakçılıkla mücadelede yürürttüğü başarılarıyla adından söz ettirdi.

İstanbul Başsavcısı Fatih Dönmez evli mi, çocukları var mı? Fatih Dönmez'in eşi kim?

Saha operasyonlarıyla bağlantılı adli süreçte deneyimi de onu yargı bürokrasisinde öne çıkaran başlıklar arasında yer aldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dönemindeki yürütülen soruşturmalar ve adli süreçteki organizasyonunda aldığı roller, yeni görevinde önemli referansları arasında sayılıyor.

İstanbul Başsavcısı Fatih Dönmez evli mi, çocukları var mı? Fatih Dönmez'in eşi kim?

Fatih Dönmez'in doğum tarihi ve yaşına dair de net bir bilgi bulunmuyor. Yeni İstanbul Başsavcısı Fatih Dönmez, mesleki kıdemi ve görev geçmişi ile gündemde olmaya devam ediyor.

İstanbul Başsavcısı Fatih Dönmez evli mi, çocukları var mı? Fatih Dönmez'in eşi kim?

Fatih Dönmez'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmış olması , yargı dünyasında da yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Siyaset kulislerini karıştıran iddia: CHP'li başkan Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor
Peru siyasetinde deprem! Kongre, Devlet Başkanı Jeri'nin fişini çekti
