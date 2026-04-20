“Kıskanmak” dizisinde oynadığı Nüzhet karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Selahattin Paşalı, yalnızca oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da gündemde. Başarılı oyuncunun eşi Lara Paşalı hakkında özellikle yaşı başta olmak üzere pek çok detay araştırılıyor. İşte Lara Paşalı ve çiftin evliliğine dair merak edilenler…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Lara Paşalı kimdir? Lara Paşalı kaç yaşında ve kimin eşi? Oyuncu Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Paşalı hakkında yaşı, mesleği ve evliliğine dair merak edilenler haberde yer alıyor. Lara Paşalı 1990 doğumludur ve 2026 itibarıyla 36 yaşındadır. Asıl adı Dilara Tümer olan Lara Paşalı, eğitimci kimliğinin yanı sıra sosyal medyada içerik üretmektedir. Lara Paşalı, oyuncu Selahattin Paşalı ile 2022 yılında evlenmiştir. Çiftin Pera adında bir kızları bulunmaktadır. Lara Paşalı ve Selahattin Paşalı, 2014-2015 yıllarında Craft Tiyatro'da tanışmışlardır.

LARA PAŞALI KAÇ YAŞINDA?



Lara Paşalı 1990 doğumlu olup, 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır. 6 Nisan doğumlu olan Paşalı, Koç burcudur. Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman takipçilerine yaşına dair ipuçları veren Paşalı, özellikle 2024 yılında yaptığı “Welcome 34” paylaşımıyla dikkat çekmiştir.

LARA PAŞALI KİMDİR?



Asıl adı Dilara Tümer olan Lara Paşalı, eğitimci kimliğinin yanı sıra sosyal medyada içerik üreten bir isimdir. Yaşam tarzı, güzellik ve aile temalı paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

Eğitimini Kanada’nın Toronto kentinde bulunan Seneca Koleji’nde Erken Çocukluk Eğitimi üzerine tamamlayan Paşalı; Montessori (2-6 yaş) ve İngilizceyi ikinci dil olarak öğretme (ESL, TESOL, TEFL) alanlarında sertifikalara sahiptir.

LARA PAŞALI KİMİNLE EVLİ?



Lara Paşalı, oyuncu Selahattin Paşalı ile 2022 yılında evlenmiştir. Çiftin evliliği özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve bu süreçte Lara Paşalı’nın bilinirliği artmıştır.

LARA PAŞALI NERELİ?



İzmir doğumlu olan Lara Paşalı, aslen de İzmirlidir. Eğitim ve kariyer sürecinin bir bölümünü Kanada’da geçirmiştir.

LARA PAŞALI AİLESİ



Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı çifti, 2022 yılının Nisan ayında Bodrum’da sade bir törenle evlenmiştir. Aynı yıl Temmuz ayında dünyaya gelen kızları Pera, ailenin mutluluğunu taçlandırmıştır. Çift, sosyal medyada aile yaşamlarını dengeli bir şekilde paylaşmayı tercih ediyor.

LARA PAŞALI İLE SELAHATTİN PAŞALI NASIL TANIŞTILAR?



İkilinin yolları, 2014-2015 yıllarında Craft Tiyatro’da kesişti. Aynı sınıfta eğitim alan çiftin arkadaşlığı, yıllar sonra aşka dönüştü. Yaklaşık beş yıl sonra, 2020’de başlayan ilişkileri kısa sürede ciddiyete taşındı ve evlilikle sonuçlandı.