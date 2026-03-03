Futbol severler tarafından yoğun ilgi ile takip edilen Mehdi Taremi, hayatıyla merak edilerek gündem oldu. İran ve İsrail savaşlarında orduya katılmak istemişiyle adeta gündeme bomba gibi düştü. Tecrübeli futbolcu Mehdi Taremi, yapmış olduğu açıklamalarla hayatıyla ve en çok da nereli olduğuyla merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Mehdi Taremi kimdir kaç yaşında? Mehdi Taremi aslen nereli, mesleği nedir? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

MEHDİ TAREMİ KİMDİR?

Futbol dünyasının yakından takip ettiği başarılı isimlerden biri olan Mehdi Taremi, 18 Temmuz 1992 yılında Buşehr şehrinde dünyaya geldi. Ailesinin üçüncü çocuğu olan Mehdi Taremi, babasının izinden giderek hayatını futbolla ilerletmiştir.

Babasının amatör futbolcu olması onun ve abisinin kariyerlerinde profesyonel futbolcular olmasına olanak sağlamıştır. Abisi Mohammad Taremi’de kendisi gibi bir futbolcudur. Kariyerine küçük yaşlarda başlayan Mehdi Taremi, Bargh Bushehr Akademisi’nde başlamıştır.

Daha sonra Iranjavan Gençlik Akademi’sine geçerek bir süre burada takılmıştır. Daha sonra 2010 yılı ile Şahin Buşehr’e katılan Taremi, toplam yedi maçta forma giyerek her maçınca göl atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Mehdi Taremi, askerlik dönemine girmesiyle birlikte kariyerine ara vermiş ve geri dönerek yeşil sahalara adım atmıştır.

MEHDİ TAREMİ KAÇ YAŞINDA?

Başarılı isim Mehdi Taremi, 18 Temmuz 1992 yılında dünyaya gelmiştir. Şimdilerde 33 yaşındadır. Genç yaşta parlayan kariyeriyle futbol da adını sıklıkla duyurmayı başarmıştır. İlk etapta amatör kulüplerde yer almıştır.

Kariyerine Shahin Bushehr ve Iranjavan’da başlayan Mehdi Taremi, genç yaşta parlayan kariyeriyle dikkat çekerken, 2014 ve 2018 yılları ardından Persepolis’te forma giymiştir. İki kez Basra Körfezi Pro Ligi'nde gol krallığı unvanını kazandı

MEHDİ TAREMİ ASLEN NERELİ?

Magazin gündemi ve spor camiasını yapmış olduğu açıklamalarla adeta gündeme bomba gibi düştü. İran ve İsrail savaşlarında memleketi olan İran’a yardım etmek için şimdilerde oynadığı Yunan Futbol Takımı’ndan ayrılmak istediğini ifade etmesiyle gündeme geldi.

Porto ve Inter gibi dünya devlerinde gösterdiği performanslarla adından sıklıkla söz ettiren Mehdi Taremi, ‘vatanım için cepheye giderim’ sözünü söylemesiyle ülkesi olan İran’ı savunmak için silah altına alınmak istediğini ifade ediyor.

MEHDİ TAREMİ MESLEĞİ NEDİR?

Mehdi Taremi’nin mesleği de merak edilmeye başlandı. Dünyaca ünlü isim, futbolcudur. Yeşil sahalarda top koşturan dünyaca ünlü isim Mehdi Taremi, şimdilerde Yunan Futbol Takımı Olympiakos’da oynuyor.