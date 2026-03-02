Emre Kıvılcım ile sade bir törenle evlenen ünlü oyuncu Yulduz Rajabova, arama motorlarında hayatıyla gündem oldu. En çok aratılan konuların başında gelen Yulduz Rajabova, merak ediliyor. Oynadığı karakterlerle dikkatleri üzerine çeken Yulduz Rajabova, hayatıyla gündem oluyor. Peki, Yulduz Rajabova kimdir, kaç yaşında? Yulduz Rajabova hangi dizilerde oynadı? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

YULDUZ RAJABOVA KİMDİR?

Özbekistan doğumlu olan Yulduz Rajabova, dizi ve film oyuncusu olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Doğum yılı olarak kamuoyunda 1987 yılı gösterilirken oynadığı rollerle geniş kitlelerce ekranlara geliyor.

Eğitimini Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü’nde tamamlayan Yulduz Rajabova, 2013 yılından beri aktif olarak oyunculuk yapıyor. Özbekistan’da pek çok film ve dizi de rol alan Yulduz Rajabova, başarılı oyunculuğuyla da oldukça dikkat çekiyor.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Yulduz Rajabova, hayranlarına günlük hayatından fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Yulduz Rajabova, şimdilerde oyuncu Emre Kıvılcım’la evlenmiş, magazin gündemine de bomba gibi düşmüştü.

YULDUZ RAJABOVA KAÇ YAŞINDA?

Özbekistan asıllı oyuncu Yulduz Rajabova’nın kaç yaşında olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak doğum yılı 1987’dir. Doğum yılı kamuoyunda yer alırken doğum tarihi hakkında detaylı bir bilgi bulunmamaktadır.

2013 yılında kamera karşısına geçerek oyunculuğa adım atan Yulduz Rajabova, güzelliğiyle de oldukça dikkat çekiyor. Başarışı yapımlarda göstermiş olduğu performanslarla kısa sürede adını duyurmayı başarmıştır.

YULDUZ RAJABOVA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ünlü oyuncu Yulduz Rajabova, ilk kez Khazon adlı sinema filmiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Daha sonra Virus, Boyvachcha Kuyov, Hamroh ve Maqsad yapımlarıyla ekranlara gelerek başarılı oyunculuğuyla sevilerek takip ediliyor.

Ayrıca, ATV ekranlarında yayınlanan Bozkır Arslan’ı Celaleddin dizisiyle Türk televizyonlarının da başarılı oyunculuk performansı göstermiştir. Oynadığı tarihi karakterler ile dikkat çeken Yulduz Rajabova, güzelliği ile de izleyenleri kendine hayran bıraktırmıştır.