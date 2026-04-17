Türk futboluna katkı sağlayarak adını duyuran başarılı futbolcu Mert Nobre kariyeriyle gündem oldu. Günümüzde teknik direktörlük kariyerine devam ederek Türk futboluna katkı sağlayan Mert Nobre, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi önemli kulüplerde form terletmiştir. Peki, Mert Nobre kimdir? Şu anda ne yapıyor ve kariyeri boyunca hangi takımlarda oynadı?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mert Nobre kimdir? Mert Nobre şimdi ne yapıyor? Mert Nobre hangi takımlarda oynadı? Türk futbolunda hem futbolcu hem de teknik direktör olarak tanınan Mert Nobre'nin kariyeri ve güncel durumu ele alınmaktadır. Mert Nobre, Brezilya'da doğmuş ve kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türk vatandaşlığına geçerek Mert Nobre adını almıştır. Aktif futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük kariyerine devam etmektedir. Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu, Kayserispor ve Gençlerbirliği gibi takımlarda forma giymiştir. Brezilya kariyerinde Londrina ve Paraná Clube'de oynamıştır.

MERT NOBRE KİMDİR?



Türk futbolunun tanınan isimlerinden Mert Nobre, 1980 yılında Brezilya’da dünyaya geldi. Futbola ülkesi Brezilya’da başlayan Nobre, genç yaşlarda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl adı Márcio Nobre olan oyuncu, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türk vatandaşlığına geçerek “Mert Nobre” adını aldı ve Türkiye ile güçlü bir bağ kurdu.



MERT NOBRE ŞİMDİ NE YAPIYOR?



Beşiktaşlı futbolcu Mert Nobre, teknik direktörlük kariyerinin ardından şu an Survivor 2026 yarışmasında "Ünlüler" kadrosunda mücadele etmektedir.

Günümüzde Mert Nobre, teknik adamlık kariyerini sürdürmekte ve Türk futboluna katkı sağlamaya devam etmektedir. Disiplini, saha tecrübesi ve futbol bilgisiyle yeni nesil oyunculara rehberlik eden Nobre, hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda kariyerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

MERT NOBRE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?



Türkiye Kariyerinde Yükseliş Dönemi

Nobre’nin Türkiye macerası Fenerbahçe ile başladı. Sarı-lacivertli formayla önemli maçlarda attığı gollerle adını duyuran oyuncu, kısa sürede taraftarın sevgisini kazandı. Daha sonra ezeli rakip Beşiktaş’a transfer olarak kariyerinde dikkat çeken bir hamle yaptı. Beşiktaş’ta da golcü kimliğini sürdüren Nobre, özellikle kritik karşılaşmalardaki performansıyla ön plana çıktı.

SÜPER LİG’DE İSTİKRARLI PERFORMANS

Deneyimli futbolcu, Türkiye’deki kariyerini yalnızca büyük kulüplerle sınırlı tutmadı. Mersin İdman Yurdu, Kayserispor ve Gençlerbirliği gibi takımlarda da forma giyerek Süper Lig’de uzun yıllar mücadele etti. Attığı goller ve sahadaki mücadeleci yapısıyla pek çok takımda önemli katkılar sağladı.

Brezilya Kariyeri:

Londrina

Paraná Clube

Avrupa ve Türkiye Kariyeri:

Fenerbahçe

Beşiktaş

Mersin İdman Yurdu

Kayserispor

Gençlerbirliği

FUTBOL SONRASI: TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ



Aktif futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra sahalardan uzak kalmayan Nobre, bu kez kulübede görev almaya başladı. Bir dönem Antalyaspor’da yardımcı antrenörlük yapan Nobre, ardından teknik direktörlük görevleri üstlenerek futbol bilgisini genç oyunculara aktarmaya yöneldi.

TÜRK FUTBOLUNDA İZ BIRAKAN BİR İSİM



Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Türk futbolunda önemli bir yer edinen Mert Nobre, kariyeri boyunca gösterdiği istikrarlı performans ve profesyonel yaklaşımıyla örnek bir sporcu olarak anılmaktadır. Futbolseverler, onun kariyerindeki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.

