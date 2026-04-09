Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Michael Patrick kimdir? Michael Patrick kaç yaşında, neden öldü?

Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisindeki performansıyla adını geniş kitlelere duyuran İrlandalı oyuncu Michael Patrick'in ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu. Yaşanan bu acı gelişmeyle, Michael Patrick’in hayatı, kariyeri ve ölüm nedeni yeniden mercek altına alındı. Peki, Michael Patrick kimdir, kaç yaşındaydı? Michael Patrick nerede oynadı ve nasıl öldü? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Michael Patrick kimdir? Michael Patrick kaç yaşında, neden öldü?
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 17:40

Kuzey İrlanda asıllı oyuncu ve yazar Michael Patrick, 8 Nisan 2026’da henüz 35 yaşında hayatını kaybetti. , Blue Lights ve kendi hayat hikayesinden uyarladığı My Left Nut gibi yapımlarla tanınan Patrick’in vefatını ise eşi Naomi Sheehan duyurdu. Michael Patrick'in yaşamı ve kariyeri, vefatı sonrası tüm detaylarıyla inceleniyor. Peki Michael Patrick kimdir? Michael Patrick kaç yaşında, neden öldü? Michael Patrick hangi dizilerde oynadı? İşte Michael Patrick’in özel hayatı, rol aldığı yapımlar ve ölümüne dair bilinmeyen detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Michael Patrick kimdir? Michael Patrick kaç yaşında, neden öldü?

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Kuzey İrlanda asıllı oyuncu ve yazar Michael Patrick, 8 Nisan 2026'da 35 yaşında Motor Nöron Hastalığı (ALS) nedeniyle hayatını kaybetti.
Michael Patrick, gerçek adıyla Michael Campbell, Kuzey İrlanda'nın Belfast kökenli bir oyuncu ve yazardır.
35 yaşında hayatını kaybeden Patrick'in ölüm nedeni, Şubat 2023'te teşhis konulan Motor Nöron Hastalığı'dır (ALS).
Patrick, Game of Thrones, Blue Lights ve kendi hayat hikayesinden uyarladığı My Left Nut gibi yapımlarla tanınıyordu.
Hastalığına rağmen The Tragedy of Richard III oyunundaki performansıyla Ocak 2025'te The Stage Awards'ta Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.
Patrick'in vefatını eşi Naomi Sheehan duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

MICHAEL PATRICK KİMDİR?

Gerçek adı Michael Campbell olan Michael Patrick, Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast kökenli başarılı bir oyuncu ve yazardır. Patrick, Cambridge Üniversitesi’nde fen bilimleri eğitimi almıştır.

MICHAEL PATRICK KİMDİR?

Daha sonra Londra’daki prestijli Mountview Sahne Sanatları Akademisi’nde oyunculuk eğitimini tamamlamıştır. Cambridge yıllarında Patrick, ünlü Cambridge Footlights komedisinde sahne almıştır. Hem tiyatro hem de televizyon projelerinde adından söz ettiren Michael Patrick, özellikle kendi ergenlik dönemindeki deneyimlerinden ilham alarak yarı-otobiyografik yazılarıyla dikkat çekmiştir.

Michael Patrick kimdir?

Sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda kaleme aldığı senaryolarla da ödüller kazanan sanatçı, Kuzey İrlanda’nın yetiştirdiği en parlak yeteneklerden biri olarak kabul ediliyordu.

MICHAEL PATRICK KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Michael Patrick, 8 Nisan 2026’da 35 yaşında hayata veda etti. Ölüm nedeni, kendisine Şubat 2023’te teşhis konulan ve tıp dünyasında ALS olarak da bilinen Motor Nöron Hastalığı’dır. Bu hastalık, beyin ve omurilikteki motor sinir hücrelerinin zamanla işlevini yitirmesine yol açıyor.

MICHAEL PATRICK KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Bunun sonucunda da kas erimesi, konuşma ve yutma güçlüğü ile solunum yetmezliği oluşuyor. Patrick, teşhisin ardından yaklaşık üç yıl boyunca büyük bir direnç göstermiştir.

Son günlerini ise Kuzey İrlanda’daki bir bakımevinde geçirmiştir. Michael Patrick'in eşi Naomi Sheehan, ise acı haberi sevenlerine duyurmuştur. Sheehan 'Mick’in hayatının her gününde kendisiyle temas eden herkese ilham verdiği sıkça söylenmiştir' ifadelerini kullandı.

Michael Patrick kimdir?

MICHAEL PATRICK HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALMIŞTIR?

Michael Patrick, kısa kariyerinde çok fazla dikkat çeken yapımlarla konuşulmuştur. İşet Patrick'in rol aldığı en önemli diziler...

MICHAEL PATRICK HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALMIŞTIR?

Game of Thrones

My Left Nut

Blue Lights

This Town

Michael Patrick kimdir?

Michael Patrick aynı zamanda; Krypton, Soft Border Patrol, The Spectacular, Blasts from the Past gibi televizyon projelerinde de konuk oyuncu olarak boy göstermiştir. Michael Patrick, tiyatro sahnesinde de unutulmaz işlere imza atan bir isim. Kariyerinin başında Royal Shakespeare Company bünyesinde Measure for Measure ve The Taming of the Shrew gibi klasik Shakespeare oyunlarında rol aldı.

Michael Patrick kimdir?

Ancak en dikkat çekici performansı, hastalığı ilerledikten sonra sergilediği The Tragedy of Richard III oldu. Michael Patrick bu oyunu kendi hastalık deneyimiyle yeniden yorumlamış ve geniş yankı uyandırmıştır. Bu cesur performansıyla Ocak 2025’te, The Stage Awards töreninde ise Jüri Özel Ödülü’nü kazanan isim olmuştur.

ETİKETLER
#game of thrones
#Michael Patrick
#Motor Nöron Hastalığı
#Blue Lights
#My Left Nut
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.