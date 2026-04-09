Kuzey İrlanda asıllı oyuncu ve yazar Michael Patrick, 8 Nisan 2026’da henüz 35 yaşında hayatını kaybetti. Game of Thrones, Blue Lights ve kendi hayat hikayesinden uyarladığı My Left Nut gibi yapımlarla tanınan Patrick’in vefatını ise eşi Naomi Sheehan duyurdu. Michael Patrick'in yaşamı ve kariyeri, vefatı sonrası tüm detaylarıyla inceleniyor. Peki Michael Patrick kimdir? Michael Patrick kaç yaşında, neden öldü? Michael Patrick hangi dizilerde oynadı? İşte Michael Patrick’in özel hayatı, rol aldığı yapımlar ve ölümüne dair bilinmeyen detaylar...

HABERİN ÖZETİ Michael Patrick kimdir? Michael Patrick kaç yaşında, neden öldü? Kuzey İrlanda asıllı oyuncu ve yazar Michael Patrick, 8 Nisan 2026'da 35 yaşında Motor Nöron Hastalığı (ALS) nedeniyle hayatını kaybetti. Michael Patrick, gerçek adıyla Michael Campbell, Kuzey İrlanda'nın Belfast kökenli bir oyuncu ve yazardır. 35 yaşında hayatını kaybeden Patrick'in ölüm nedeni, Şubat 2023'te teşhis konulan Motor Nöron Hastalığı'dır (ALS). Patrick, Game of Thrones, Blue Lights ve kendi hayat hikayesinden uyarladığı My Left Nut gibi yapımlarla tanınıyordu. Hastalığına rağmen The Tragedy of Richard III oyunundaki performansıyla Ocak 2025'te The Stage Awards'ta Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Patrick'in vefatını eşi Naomi Sheehan duyurdu.

MICHAEL PATRICK KİMDİR?

Gerçek adı Michael Campbell olan Michael Patrick, Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast kökenli başarılı bir oyuncu ve yazardır. Patrick, Cambridge Üniversitesi’nde fen bilimleri eğitimi almıştır.

Daha sonra Londra’daki prestijli Mountview Sahne Sanatları Akademisi’nde oyunculuk eğitimini tamamlamıştır. Cambridge yıllarında Patrick, ünlü Cambridge Footlights komedisinde sahne almıştır. Hem tiyatro hem de televizyon projelerinde adından söz ettiren Michael Patrick, özellikle kendi ergenlik dönemindeki deneyimlerinden ilham alarak yarı-otobiyografik yazılarıyla dikkat çekmiştir.

Sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda kaleme aldığı senaryolarla da ödüller kazanan sanatçı, Kuzey İrlanda’nın yetiştirdiği en parlak yeteneklerden biri olarak kabul ediliyordu.

MICHAEL PATRICK KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Michael Patrick, 8 Nisan 2026’da 35 yaşında hayata veda etti. Ölüm nedeni, kendisine Şubat 2023’te teşhis konulan ve tıp dünyasında ALS olarak da bilinen Motor Nöron Hastalığı’dır. Bu hastalık, beyin ve omurilikteki motor sinir hücrelerinin zamanla işlevini yitirmesine yol açıyor.

Bunun sonucunda da kas erimesi, konuşma ve yutma güçlüğü ile solunum yetmezliği oluşuyor. Patrick, teşhisin ardından yaklaşık üç yıl boyunca büyük bir direnç göstermiştir.

Son günlerini ise Kuzey İrlanda’daki bir bakımevinde geçirmiştir. Michael Patrick'in eşi Naomi Sheehan, ise acı haberi sevenlerine duyurmuştur. Sheehan 'Mick’in hayatının her gününde kendisiyle temas eden herkese ilham verdiği sıkça söylenmiştir' ifadelerini kullandı.

MICHAEL PATRICK HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALMIŞTIR?

Michael Patrick, kısa kariyerinde çok fazla dikkat çeken yapımlarla konuşulmuştur. İşet Patrick'in rol aldığı en önemli diziler...

Game of Thrones

My Left Nut

Blue Lights

This Town

Michael Patrick aynı zamanda; Krypton, Soft Border Patrol, The Spectacular, Blasts from the Past gibi televizyon projelerinde de konuk oyuncu olarak boy göstermiştir. Michael Patrick, tiyatro sahnesinde de unutulmaz işlere imza atan bir isim. Kariyerinin başında Royal Shakespeare Company bünyesinde Measure for Measure ve The Taming of the Shrew gibi klasik Shakespeare oyunlarında rol aldı.

Ancak en dikkat çekici performansı, hastalığı ilerledikten sonra sergilediği The Tragedy of Richard III oldu. Michael Patrick bu oyunu kendi hastalık deneyimiyle yeniden yorumlamış ve geniş yankı uyandırmıştır. Bu cesur performansıyla Ocak 2025’te, The Stage Awards töreninde ise Jüri Özel Ödülü’nü kazanan isim olmuştur.