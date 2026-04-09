Biyografi
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Tuba Ulu kimdir? Komedyen Tuba Ulu kaç yaşında, neden gözaltına alındı?

Sosyal medyada yaptığı stand-up gösteriyle tanınan Tuba Ulu, gözaltına alındı. Arama motorlarında Tuba Ulu hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Peki, Tuba Ulu kimdir? Komedyen Tuba Ulu kaç yaşında, neden gözaltına alındı? İşte detaylar…

GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 14:59

Sosyal medya da yaptığı stand-up gösterileriyle tanınan Tuba Ulu, Bir gösterisinde Osmanlı Devleti padişahı Kanuni Sultan Süleyman hakkında söylediği sözler nedeniyle gözaltına alındı. Arama motorlarında Tuba Ulu hakkında merak edilenleri araştırmaya başladı. Peki, Tuba Ulu kimdir? Tuba Ulu kaç yaşında, neden gözaltına alındı? sorularını dikkat çekti. İşte detaylar…

TUBA ULU KİMDİR?

Son dönemlerde stand-up gösterileriyle adından söz ettiren Tuba Ulu, geçtiğimiz dakikalarda gündem oldu. Komedyen kimliği ile tanınan Tuba Ulu, bir gösterisinde Osmanlı Devleti padişahlarından olan Kanuni Sultan Süleyman hakkında söyledikleriyle dikkat çekti.

Komedyen kimliği ile tanınan Tuba Ulu, sahne performanslarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dijital içerikleriyle hayranlarına videolar paylaşan Tuba Ulu, ‘Lady Malumat’ adlı gösterisiyle geniş kitlelerce tanınıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü’nden mezun olan Tuba Ulu, profesyonel anlam da reklamcılık sektöründe yer aldığı kamuoyunda yer alan bilgiler arasında yer alıyor. Daha sonra komedi alanında stand-up yapmaya karar veren Tuba Ulu, asıl çıkışını burada yapmıştır.

KOMEDYEN TUBA ULU KAÇ YAŞINDA?

Komedyen olarak sosyal medya da yer alan Tuba Ulu, yaşı ile de merak ediliyor. 1 Ocak 1981 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kariyer anlanın da mesleği olan fotoğrafçılığı yaptıktan sonra esas çıkışını komedi dünyasına girerek gerçekleştirdi.

Sahne performanslarıyla dikkatleri üzerine çekerken, ‘Lady Malumat’ adlı tek kişilik stand-up gösterisiyle özellikle de sosyal medyada konuşulan içeriklerden biri oluyor. Ancak son olan olaylardan sonra haberleriyle gündem oldu.

TUBA ULU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Tuba Ulu, neden gözaltına alındığıyla araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada yayınladığı komedi içerikli videoları ve stand-up gösteriyle tanınan Tuba Ulu, Osmanlı Devleti padişahlarından olan Kanuni Sultan Süleyman hakkında hakaret içerikli sözleri nedeniyle gözaltına alındı.

Bir gösterisinde Osmanlı Devleti padişahı Kanuni Sultan Süleyman için söylediği sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Sosyal medya platformlarından yer alan videolar ve söz ettiği sözlerle ‘tarihi milli manevi değerlere hakaret’ suçundan gözaltına alındı.

