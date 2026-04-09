Özetle

HABERİN ÖZETİ Utku Ünsal kimdir? Utku Ünsal mesleği ne, neden gözaltına alındı? İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında müzisyen Utku Ünsal gözaltına alındı. Utku Ünsal, müzisyen kimliğiyle dikkat çeken bir isimdir ve birçok ünlü sanatçıyla çalışmıştır. Mesleği ses mühendisi, mix-mastering sanatçısı ve besteciliktir. Tarkan, Norm Ender, Sefo, Semicenk ve Manifest gibi isimlerle çalışmıştır. Yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen diğer ünlüler arasında Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç ve Burak Deniz gibi isimler yer almaktadır.

UTKU ÜNSAL KİMDİR?

Utku Ünsal, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biridir. Özellikle müzisyen kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ünsal, birçok ünlü sanatçıyla çalışmaktadır.

Müzik sektöründe ses mühendisi, mix-mastering sanatçısı ve besteci olarak tanınan Utku Ünsal, Tarkan, Norm Ender, Sefo, Semicenk ve Manifest gibi başarılı isimlerle çalışmaktadır. Ünsal’ın kim olduğuna dair kamuoyunda kısıtlı bilgi bulunmaktadır. Daha çok müzik sektöründeki başarısıyla adından söz ettiren Ünsal, özel hayatını gözlerden uzak yaşamaktadır.

UTKU ÜNSAL MESLEĞİ NE?

Yasaklı madde soruşturması kapsamında adını geniş kitlelere duyuran Utku Ünsal, müzik sektöründe ses mühendisi, mix-mastering sanatçısı ve besteci olarak boy göstermektedir. Ünsal, müzik kariyerinde; kaydedilmiş enstrüman ve vokal kanallarını dengeleyip, efekt ve panlama ile uyumlu hale getirerek şarkıya son şeklini veren kişidir.

Utku Ünsal, müzik çalışmalarında vokal, davul, gitar gibi ayrı kanalların ses seviyelerini ayarlamaktadır. Müzisyen kimliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ünsal, bitmiş miksi alıp, tüm ses sistemlerinde uyumlu hale getirir. Şarkılar üzerinde oldukça önemli bir yetkiye sahip olan Ünsal, müzisyen kariyeri boyunca birbirinden başarılı isimlerle çalışmıştır.

Ses mühendisi ve mix-mastering uzmanı olarak mesleğini sürdüren Utku Ünsal, birbirinden başarılı çalışmalarıyla sektörde tanınmış ve profesyonel kariyere sahip bir müzisyendir. Özel hayatını daha çok gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ünsal’ın doğum yılı, yaşı ve memleketine dair herhangi bir bilgi kamuoyunda yer almamaktadır.

UTKU ÜNSAL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Utku Ünsal, yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. 9 Nisan Perşembe 2026 sabah saatlerinde İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere yasaklı madde soruşturması düzenlendi.

Utku Ünsal, bu sabah ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldı. Ünsal, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen diğer ünlüler arasında Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (Fel) Öztürk, Ender Eroğlu ve Enes Güler yer aldı.