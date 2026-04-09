Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Norm Ender kimdir, kaç yaşında? Norm Ender gerçek adı ne, neden gözaltına alındı?

Rap dünyasının tanınan gözde isimleri arasında yer alan Norm Ender, bu kez yasaklı madde soruşturması kapsamında ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor. Başarılı müzik kariyeriyle adını geniş kitlelere duyuran Norm Ender’in özel hayatına ilişkin detaylar merak ediliyor. Daha çok müzisyen kimliğiyle dikkatleri üzerine çeken Norm Ender’in kim olduğu araştırılıyor. Peki, Norm Ender kimdir, kaç yaşında? Norm Ender gerçek adı ne, neden gözaltına alındı? İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 09:29

Norm Ender, rap dünyasının tanınmış başarılı isimleri arasında yerini alıyor. Başarılı kişiliğinin yanı sıra şimdilerde özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Norm Ender’in kim olduğu merak ediliyor. Müzik kariyerindeki başarısıyla adını sık sık duyuran Norm Ender, şimdilerde yasaklı madde soruşturması kapsamında ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor. Rap dünyasının tanınan gözde isimleri arasında yer alan Norm Ender’in özel hayatına ilişkin detaylar merak ediliyor. Daha çok müzisyen kimliğiyle dikkatleri üzerine çeken Norm Ender’in kim olduğu araştırılıyor. Peki, Norm Ender kimdir? Norm Ender kaç yaşında? Norm Ender gerçek adı nedir? Norm Ender neden gözaltına alındı? Norm Ender hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Norm Ender’e dair bilinmeyenler…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Başarılı rapçi Norm Ender, özel hayatı ve yasaklı madde soruşturması kapsamında gündeme geldi.
Norm Ender, Türk rapçi, müzisyen ve söz yazarıdır.
Gerçek adı Ender Eroğlu'dur ve 25 Mart 1985'te İzmir'de doğmuştur, şu anda 41 yaşındadır.
Müzik kariyerine 1999 yılında başlamış, 'Mekanın Sahibi', 'Parla' ve Ebru Gündeş ile 'Bir Çift Göz' gibi şarkılarıyla tanınmıştır.
Norm Ender, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştır.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

NORM ENDER KİMDİR?

Norm Ender, Türk , müzisyen ve söz yazarıdır. Özellikle rap dünyasının tanınmış başarılı isimleri arasında yer alan Ender, çok erken yaşlarda müzikle tanıştı. Sahne adı Norm Ender olarak tanınan ünlü rapçi, babasının, bir süre plakçılık yaptıktan sonra işyerinin kapanması ve dükkandaki plakların eve gelmesi sonucu plak ve kasetlerin içinde yetişti. Henüz 10 yaşındayken Cartel müzik grubu sayesinde rap müzik ile tanışan Ender, erken yaşta kariyerine yön verdi.

Müzik yeteneğini fark eden öğretmenlerinin teşviki ile org çalmaya başlayan Norm Ender, ilkokul ve ortaokulu başarıyla tamamladıktan sonra lise eğitimine açıktan devam etti. Ünlü rapçi, 1999 yılında Erman Altınoğlu ‘Norm Erman’ ile Norm adlı müzik grubunu kurdu. ‘Ender & Erman’ ve ‘Erman & Ender’ olarak tanınan ikili birlikte başarılı projelere imza attı. Ender, solo çalışmalarında ise ‘Norm Ender’ adını kullanmaya başladı.

Liseyi açıktan tamamlayan Norm Ender, üniversitede medya ve iletişim öğrenimine başladı. İlk profesyonel rap şarkısını 2001 yılında çıkaran Ender, üniversite kariyeri boyunca daha çok stüdyo kaydı yapmak için çalıştı. Ender, müzik kariyerinde kendi kendini yetiştirerek, söz ve müzik yazdı. Hazırladığı şarkıları YouTube platformunda yayınlayan ünlü rapçi, zamanla adını geniş kitlelere duyurdu ve büyük ilgi gördü.

NORM ENDER KAÇ YAŞINDA?

Norm Ender, 25 Mart 1985 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Günümüz itibarıyla 41 yaşında olan ünlü rapçi, müzik kariyerine 1999 yıllarında adım attı. Günümüzde hala yoğun bir ilgiyle rap müzik yapmaya devam eden Ender, kariyerinde birçok başarılı albüm ve parçalara imza attı.

Özellikle ‘Mekanın Sahibi’, ‘Parla’ ve ‘Bir Çift Göz’ gibi şarkılarıyla büyük bir ün kazanan Norm Ender, müzik kariyerinde çeşitli dönüm noktaları yaşadı. Bir süre rap müzik yapmaya ara veren Ender, sonrasında başarılı kariyerine geri dönerek çeşitli albüm ve şarkılara imza attı.

2019 yılında yayınladığı Mekanın Sahibi adlı trap diss parçasıyla dinlenme rekorları kıran Norm Ender’in, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 100. yıl dönümü için yazdığı Parla adlı marşı büyük ilgi gördü. Ünlü rapçi, 27 Haziran 2025'te Ebru Gündeş ile ‘Bir Çift Göz’ adlı parçayı yayınladı. İkilinin bu birlikte seslendirdiği bu parça dinleyiciler tarafından çok sevildi.

NORM ENDER GERÇEK ADI NE?

Norm Ender’in gerçek adı Ender Eroğlu’dur. Norm Ender sahne adıyla tanınan Ender Eroğlu, Türk rapçi, müzisyen ve söz yazarıdır. 41 yaşındaki başarılı rapçi, müzik dünyasının sevilen isimleri arasında yer almaktadır.

NORM ENDER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Norm Ender, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor. Norm Ender’e, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik kapsamında gözaltına alındı.

ETİKETLER
#müzisyen
#rapçi
#Yasaklı Madde Soruşturması
#Norm Ender
#Ender Eroğlu
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.