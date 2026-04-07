İlkay Şencan kimdir? İlkay Şencan kaç yaşında, mesleği ne?

Ünlülere yönelik yürütülen “yasaklı madde” soruşturmasında operasyonlar genişletildi. Sabah saatlerinde düzenlenen yeni dalga kapsamında, aralarında Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden’in de bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında DJ ve müzik yapımcısı İlkay Şencan da yer aldı. Peki, İlkay Şencan kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

İLKAY ŞENCAN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturmada yeni gözaltı kararlarının olduğu öğrenilirken, operasyonların devam edebileceği belirtiliyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden İlkay Şencan’ın da hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte İlkay Şencan hakkında merak edilenler.

İLKAY ŞENCAN KİMDİR?

İlkay Şencan, Türk DJ ve müzik yapımcısıdır. 2018 yılında yayımladığı “Rockstar” adlı parça ile geniş kitlelerce tanındı.

Parça, Norveç ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede müzik listelerinde üst sıralara yükselerek uluslararası başarı elde etti. 2019’da çıkardığı “Do It” ile başarısını sürdüren Şencan, 2020 yılında Alok ve Tove Lo ile birlikte yayımladığı “Don’t Say Goodbye” ile adından yeniden söz ettirdi.

İLKAY ŞENCAN KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

18 Mayıs 1989 yılında dünyaya gelen İlkay Şencan, Türk DJ ve müzik yapımcısı olarak tanınmaktadır.



İLKAY ŞENCAN ÖZEL HAYATI

İlkay Şencan’ın, şarkıcı Simge Sağın ile bir süredir birliktelik yaşadığı biliniyor.

İlkay Şencan, ünlü isimlere yönelik yürütülen “yasaklı madde” soruşturması kapsamında düzenlenen son operasyon dalgasında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

