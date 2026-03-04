Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Naz Özgülüş, hayatıyla merak edildi. Arama motorlarında Naz Özgülüş hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Peki, Naz Özgülüş kimdir, kaç yaşında? Naz Özgülüş aslen nereli, anne babası kim? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

NAZ ÖZGÜLÜŞ KİMDİR?

Naz Özgülüş, Veliaht dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Başarılı dizi de Firuze karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Başarılı oyuncu Naz Özgülüş, 4 Eylül 1990 yılında dünyaya geldi. Küçüklüğünden beri oyunculukla ilgilenen Naz Özgülüş, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.

Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Naz Özgülüş, birbirinden başarılı yapımlarla izleyici karşısına çıkmıştır. Bir dönemlere damga vuran dizilerde rol alan Naz Özgülüş, oynadığı karakterlerle dikkatleri üzerine çekmektedir.

Ekran önüne hem sunucu hem de oyuncu olarak çıkan Naz Özgülüş, ilk rolü Aşk-ı Memmu dizisiyle meydana gelmiştir. 2009 yılında oyunculuk kariyerine başlayan Naz Özgülüş, başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmiştir.

NAZ ÖZGÜLÜŞ KAÇ YAŞINDA?

Ünlü oyuncu Naz Özgülüş, 4 Eylül 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Şimdilerde 36 yaşında olan güzel oyuncu Naz Özgülüş, Şehrin Melekleri, Deli Gönül ve Masum Değiliz yapımlarıyla dikkatleri üzerine çekmiştir.

NAZ ÖZGÜLÜŞ ASLEN NERELİ?

Naz Özgülüş nereli olduğuyla da merak edildi. Ancak güzel oyuncunun nereli olduğuyla alakalı bir bilgi bulunmuyor. Sadece İstanbul’da doğduğu kamuoyunda yazmaktadır. Oynadığı yapımlardaki karakterleriyle dikkatleri üzerine çeken Naz Özgülüş, tiyatro oyunlarıyla da dikkatleri üzerine çekmektedir.

NAZ ÖGÜLÜŞ ANNE BABASI KİM?

Naz Özgülüş’ün anne babasının kim olduğu bilinmiyor. Kamuoyunda oyuncunun hayatıyla ilgili detaylı bilgiler bulunmuyor. Oyunculuk kariyerine 2009 yılında başlayan güzel oyuncu Masum Değiliz, Tutunamayanlar, Aşk-ı Memnu ve Deli Gönül yapımlarıyla izleyicinin dikkatini çekmektedir.

Naz Özgülüş’le alakalı bilgiler kamuoyunda sınırlı bir şekilde bulunmuştur. O sebeple anne babasının kim olduğu bilinmiyor.