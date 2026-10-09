Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Biyografi
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 09:42

Necla Uygur'un kaç çocuğu var? Nejat Uygur kaç evlilik yaptı? Nejat Uygur'un çocukları ne iş yapıyor?

Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatının ardından özel hayatı ve aile yaşantısı da merak edildi. Necla Uygur'un acı haberini oğulları Süheyl ve Behzat Uygur'un duyurmasının ardından kaç çocuğunun olduğu da merak edildi. Peki, Necla Uygur'un kaç çocuğu var? Nejat Uygur kaç evlilik yaptı? Nejat Uygur'un çocukları ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Necla Uygur'un kaç çocuğu var? Nejat Uygur kaç evlilik yaptı? Nejat Uygur'un çocukları ne iş yapıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 09:42

Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden Nejat Uygur’un eşi, Uygur Tiyatrosu’nun emektar oyuncusu ve sanatçı bir ailenin kurucu figürü olan Necla Uygur, 89 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman usta oyuncunun vefat haberini oğulları Süheyl ve tarafından duyurdu. Necla Uygur'un vefatı sanat camiasını derin bir hüzne boğarken, özel hayatı ve aile yaşantısı da merak edildi. Peki, Necla Uygur'un kaç çocuğu var? Nejat Uygur kaç evlilik yaptı? Nejat Uygur'un çocukları ne iş yapıyor? Necla ve Nejat Uygur çiftinin aile yaşamına ilişkin merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Necla ve Nejat Uygur hakkında bilinmeyenler...

NECLA UYGUR'UN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Necla Uygur, Türk tiyatrosunun efsane isimleri arasında yer alan Nejat Uygur'un eşi, Uygur Tiyatrosu’nun emektar oyuncusu ve sanatçı bir ailenin kurucu figürüdür. Sanat dünyasının en köklü ailelerinden Uygur ailesinin ferdi olan Necla Uygur, 8 Ekim 2026 tarihinde, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetmiştir. Usta oyuncunun acı haberi ise oğulları Süheyl ve Behzat Uygur tarafından duyurulmuştur.

Necla Uygur'un kaç çocuğu var? Nejat Uygur kaç evlilik yaptı? Nejat Uygur'un çocukları ne iş yapıyor?

Necla Uygur, usta tiyatrocu Nejat Uygur ile 1950 yılında dünyaevine girmiştir. Necla Uygur, eşinin 1949 yılında kurduğu tiyatro topluluğuna katılarak uzun yıllar boyunca Anadolu'yu karış karış dolaşmış ve turnelerde aktif olarak sahne almıştır. Özellikle Nejat Uygur Tiyatrosu bünyesinde sayısız projede rol alan ünlü sanatçı, Türk tiyatrosunun klasikleşmiş yapımlarından biri olan 'Marko Paşa Müzikali'ndeki performansıyla hafızalara kazınmıştır.  

Necla Uygur'un kaç çocuğu var? Nejat Uygur kaç evlilik yaptı? Nejat Uygur'un çocukları ne iş yapıyor?

Türk tiyatrosu ve sanat dünyasındaki performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Necla Uygur, 2016 yılında düzenlenen Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde 'Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Özel Ödülü'ne layık görülmüştür. Tiyatrocu kimliği ve usta oyunculuğunun yanı sıra aile yaşantısıyla da dikkatleri üzerine çeken Uygur'un 1950 yılında Nejat Uygur ile yaptığı evlilikten 5 çocuğu bulunmaktadır.

Necla Uygur'un kaç çocuğu var? Nejat Uygur kaç evlilik yaptı? Nejat Uygur'un çocukları ne iş yapıyor?

Eşi Nejat Uygur ile birlikte sergilediği sanat ortaklığının yanı sıra Uygur ailesinin tiyatro geleneğinin sürmesinde de büyük katkısı olan Necla Uygur, sanat dünyasının en köklü ailelerinden birini kurmuştur. Uygur, büyük çoğunluğu Anadolu turneleri sırasına dünyaya gelen ve tamamı sanatla iç içe büyüyen 5 erkek çocuk annesidir. Usta oyuncunun Ahmet, Süheyl, Süha, Kemal ve Behzat adındaki oğullarından Süheyl ve Süha Uygur ikiz olarak dünyaya gelmiştir.

Necla Uygur'un kaç çocuğu var? Nejat Uygur kaç evlilik yaptı? Nejat Uygur'un çocukları ne iş yapıyor?

NEJAT UYGUR KAÇ EVLİLİK YAPTI?

Öğretmen bir annenin ve subay bir babanın üç çocuğundan ortancası olarak dünyaya gelen Nejat Uygur, Kilisli sanatçı İsmail Dümbüllü tarafından keşfedilmiş ve meşhur edilmiştir. Eğitim hayatını Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde tamamlayan Uygur, oldukça erken yaşlarda tiyatro kariyerine adım atmıştır. Tiyatroya profesyonel anlamda 1949 yılında 'Nejat Uygur Tiyatrosu' ile adım atmıştır. Kısa sürede Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden biri haline gelen Uygur, 1950 yılında Necla Uygur ile evlenmiştir.

Necla Uygur'un kaç çocuğu var? Nejat Uygur kaç evlilik yaptı? Nejat Uygur'un çocukları ne iş yapıyor?

Nejat Uygur'un yaşamı boyunca tek evlilik yaptığı bilinmektedir. Usta tiyatrocunun Necla Uygur ile yaptığı ilk ve tek evlilikten sırasıyla Ahmet, ikiz kardeş olan Süheyl ile Süha, Kemal, Behzat adlı beş erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. 13 yıl süren Anadolu turneleri sürecinde 5 çocuk sahibi olan usta tiyatrocu, uzun süre hastanede tedavi görmesine rağmen 18 Kasım 2013 tarihinde solunum yetmezliği sebebiyle 86 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Necla Uygur'un kaç çocuğu var? Nejat Uygur kaç evlilik yaptı? Nejat Uygur'un çocukları ne iş yapıyor?

NEJAT UYGUR'UN ÇOCUKLARI NE İŞ YAPIYOR?

Nejat Uygur'un, Necla Uygur ile evliliğinden dünyaya gelen Behzat ve Süheyl Uygur adındaki iki oğlu babalarının izinden giderek tiyatrocu olmuşlardır. Uygur'un çocuklarına aktardığı sanat geleneğinin torunlarına kadar sürdüğü bilinmektedir. Tamamı sanatla iç içe büyüyen 5 erkek çocuk babası usta tiyatrocunun oğulları Süheyl, Süha ve Behzat Uygur da tiyatro ve televizyon dünyasında tanınan isimler olmuşlardır.

Necla Uygur'un kaç çocuğu var? Nejat Uygur kaç evlilik yaptı? Nejat Uygur'un çocukları ne iş yapıyor?

Nejat Uygur'un 11949 yılında kurduğu tiyatro topluluğuyla başlayan aile mirası, sonraki kuşaklara da yansımaya devam etmiştir. Şimdilerde Süheyl, Süha ve Behzat Uygur kardeşler Uygur ailesinin güldürü geleneğini yeni nesillere taşımaktadır. Türk tiyatrosunun en köklü ailelerinden biri olarak kabul edilen Uygur ailesinin başarıları her geçen gün katlanarak sürmektedir. 

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Behzat Uygur’un oğlu Nejat Uygur’dan oyuncu olmak isteyenlere sert sözler! “Sizin şansınız çok daha düşük”
Necla Uygur'un son röportajı ortaya çıktı! Yürek burkan sözler, hissetmişti
ETİKETLER
#Süheyl Uygur
#Behzat Uygur
#Nejat Uygur
#Necla Uygur
#Uygur Tiyatrosu
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.