Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden Nejat Uygur’un eşi, Uygur Tiyatrosu’nun emektar oyuncusu ve sanatçı bir ailenin kurucu figürü olan Necla Uygur, 89 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman usta oyuncunun vefat haberini oğulları Süheyl ve Behzat Uygur tarafından duyurdu. Necla Uygur'un vefatı sanat camiasını derin bir hüzne boğarken, özel hayatı ve aile yaşantısı da merak edildi. Peki, Necla Uygur'un kaç çocuğu var? Nejat Uygur kaç evlilik yaptı? Nejat Uygur'un çocukları ne iş yapıyor? Necla ve Nejat Uygur çiftinin aile yaşamına ilişkin merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Necla ve Nejat Uygur hakkında bilinmeyenler...

NECLA UYGUR'UN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Necla Uygur, Türk tiyatrosunun efsane isimleri arasında yer alan Nejat Uygur'un eşi, Uygur Tiyatrosu’nun emektar oyuncusu ve sanatçı bir ailenin kurucu figürüdür. Sanat dünyasının en köklü ailelerinden Uygur ailesinin ferdi olan Necla Uygur, 8 Ekim 2026 tarihinde, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetmiştir. Usta oyuncunun acı haberi ise oğulları Süheyl ve Behzat Uygur tarafından duyurulmuştur.

Necla Uygur, usta tiyatrocu Nejat Uygur ile 1950 yılında dünyaevine girmiştir. Necla Uygur, eşinin 1949 yılında kurduğu tiyatro topluluğuna katılarak uzun yıllar boyunca Anadolu'yu karış karış dolaşmış ve turnelerde aktif olarak sahne almıştır. Özellikle Nejat Uygur Tiyatrosu bünyesinde sayısız projede rol alan ünlü sanatçı, Türk tiyatrosunun klasikleşmiş yapımlarından biri olan 'Marko Paşa Müzikali'ndeki performansıyla hafızalara kazınmıştır.

Türk tiyatrosu ve sanat dünyasındaki performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Necla Uygur, 2016 yılında düzenlenen Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde 'Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Özel Ödülü'ne layık görülmüştür. Tiyatrocu kimliği ve usta oyunculuğunun yanı sıra aile yaşantısıyla da dikkatleri üzerine çeken Uygur'un 1950 yılında Nejat Uygur ile yaptığı evlilikten 5 çocuğu bulunmaktadır.

Eşi Nejat Uygur ile birlikte sergilediği sanat ortaklığının yanı sıra Uygur ailesinin tiyatro geleneğinin sürmesinde de büyük katkısı olan Necla Uygur, sanat dünyasının en köklü ailelerinden birini kurmuştur. Uygur, büyük çoğunluğu Anadolu turneleri sırasına dünyaya gelen ve tamamı sanatla iç içe büyüyen 5 erkek çocuk annesidir. Usta oyuncunun Ahmet, Süheyl, Süha, Kemal ve Behzat adındaki oğullarından Süheyl ve Süha Uygur ikiz olarak dünyaya gelmiştir.

NEJAT UYGUR KAÇ EVLİLİK YAPTI?

Öğretmen bir annenin ve subay bir babanın üç çocuğundan ortancası olarak dünyaya gelen Nejat Uygur, Kilisli sanatçı İsmail Dümbüllü tarafından keşfedilmiş ve meşhur edilmiştir. Eğitim hayatını Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde tamamlayan Uygur, oldukça erken yaşlarda tiyatro kariyerine adım atmıştır. Tiyatroya profesyonel anlamda 1949 yılında 'Nejat Uygur Tiyatrosu' ile adım atmıştır. Kısa sürede Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden biri haline gelen Uygur, 1950 yılında Necla Uygur ile evlenmiştir.

Nejat Uygur'un yaşamı boyunca tek evlilik yaptığı bilinmektedir. Usta tiyatrocunun Necla Uygur ile yaptığı ilk ve tek evlilikten sırasıyla Ahmet, ikiz kardeş olan Süheyl ile Süha, Kemal, Behzat adlı beş erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. 13 yıl süren Anadolu turneleri sürecinde 5 çocuk sahibi olan usta tiyatrocu, uzun süre hastanede tedavi görmesine rağmen 18 Kasım 2013 tarihinde solunum yetmezliği sebebiyle 86 yaşında hayatını kaybetmiştir.

NEJAT UYGUR'UN ÇOCUKLARI NE İŞ YAPIYOR?

Nejat Uygur'un, Necla Uygur ile evliliğinden dünyaya gelen Behzat ve Süheyl Uygur adındaki iki oğlu babalarının izinden giderek tiyatrocu olmuşlardır. Uygur'un çocuklarına aktardığı sanat geleneğinin torunlarına kadar sürdüğü bilinmektedir. Tamamı sanatla iç içe büyüyen 5 erkek çocuk babası usta tiyatrocunun oğulları Süheyl, Süha ve Behzat Uygur da tiyatro ve televizyon dünyasında tanınan isimler olmuşlardır.

Nejat Uygur'un 11949 yılında kurduğu tiyatro topluluğuyla başlayan aile mirası, sonraki kuşaklara da yansımaya devam etmiştir. Şimdilerde Süheyl, Süha ve Behzat Uygur kardeşler Uygur ailesinin güldürü geleneğini yeni nesillere taşımaktadır. Türk tiyatrosunun en köklü ailelerinden biri olarak kabul edilen Uygur ailesinin başarıları her geçen gün katlanarak sürmektedir.