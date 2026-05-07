Nefise Karatay'ın annesi Güner Karatay kimdir, mesleği nedir? Güner Karatay neden gündemde?

Son zamanlarda arama motorlarında üst sıralara tırmanan 'Nefise Karatay'ın annesi Güner Karatay kimdir?' sorusu, Survivor'ın başarılı ismi Nefise Karatay'ın her galibiyet sonrası annesini anmasıyla daha da araştırılmaya başlandı. Milli atlet Nefise Karatay, her fırsatta başarısının arkasındaki ismin annesi Güner Karatay olduğunu dile getirmesi sonrası Karatay'ın aile hayatı da yeniden mercek altına alındı. Peki Nefise Karatay'ın annesi Güner Karatay kimdir, kaç yaşında ve mesleği nedir? Güner Karatay neden gündemde? İşte detaylar...

NEFİSE KARATAY'IN ANNESİ GÜNER KARATAY KİMDİR, MESLEĞİ NEDİR?

Nefise Karatay'ın annesi Güner Karatay, Nefise Karatay henüz çok küçük yaştayken annesi tarafından fark edilmiş.

Güner Karatay, kızının spora olan tutkusunu keşfeden ve onu doğru alanlara yönlendiren isimdir. Sade bir yaşam tarzını benimseyen Güner Karatay hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Ancak Nefise'nin her fırsatta annesini dile getirmesi ve başarısını annesine borçlu olduğunu söylemesi, Güner Karatay son zamanlarda isminin sıklıkla geçmesine sebep olmuştur.

GÜNER KARATAY NEDEN GÜNDEMDE?

Güner Karatay’ın son dönemde çok fazla merak edilmesinin sebebi kızı Nefise Karatay’ın Survivor’daki dominant performansı ve bu süreçte annesine olan minnettarlığını dile getirmesinden kaynaklanıyor.

Yarışma boyunca elde ettiği her başarıda, kazandığı her sembolde veya yaşadığı her zorlukta annesine olan özlemini aktaran Nefise Karatay, Güner Karatay'ın özel hayatına dair de merakı artırmıştır. Özellikle aile ödülleri ve iletişim oyunlarında yaşanan duygusal tablolar, Güner Karatay isminin sosyal medyada binlerce kez etkileşim almasına neden oldu.

Bununla beraber Nefise Karatay'ın 5 yaşından itibaren başlayan spor hayatında annesinin desteği ve yönlendirmesi yer alıyor.

GÜNER KARATAY'IN KIZINA ESTETİK ELEŞTİRİSİ KONUŞULUYOR

Survivor'da aile buluşmasıyla gündemin merkezine düşen Güner Karatay, kızına yönelik yaptığı dobra eleştirisiyle de herkesi hem kahkahaya boğdu hem de şaşırttı.

'Bak dudakların biraz düzeldi, o şiş dudakların gitti. Survivor'ın ilk günlerinde bıyıklıydın, utanıyorduk. Bu nasıl bir surat. Bütün estetikçileri mi dolaştın? Ne kadar çirkindi. Çıktığın zaman izlersin ne kadar iğrenç olduğunu görürsün' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Güner Karatay, daha uzun süre adından söz ettireceğe benziyor.

NEFİSE KARATAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nefise Karatay 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir. Türkiye'nin son dönemde yetiştirdiği en yetenekli milli atletlerden biridir.

Henüz 5 yaşındayken sporla tanışan Karatay, Türkiye’nin köklü kulüplerinden Fenerbahçe'de adından söz ettirmiştir. Uzun atlama ve engelli koşu branşlarında profesyonel bir kariyer elde eden Karatay, elde ettiği Türkiye şampiyonlukları ve uluslararası derecelerle gündeme gelmiştir.

Nefise Karatay, Survivor 2023 şampiyonluğu ve Survivor All Star performansıyla atletizmdeki başarısını kanıtlamıştır.