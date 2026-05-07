Nefise Karatay, 2026 Survivor Ünlüler–Gönüllüler sezonuna yeniden katılmasıyla birlikte hem yarışmadaki performansı hem de fiziksel değişimiyle sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Yarışma sırasında annesiyle iletişim kurma fırsatı bulan Karatay’ın ailesinden gelen yorumlar ise dikkat çekti ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Annesinin estetik müdahalelere yönelik eleştirileri bazı kullanıcılar tarafından sert bulunurken, bazı izleyiciler ise bu sözleri aile içi samimi bir diyalog olarak görüldü.

HABERİN ÖZETİ Survivor Nefise Karatay’ın aile buluşması gündem oldu! Tanınmayacak kadar değişmiş Nefise Karatay'ın 2026 Survivor sezonundaki performansı ve annesiyle olan iletişimi sosyal medyada gündem oldu. Nefise Karatay, 2026 Survivor Ünlüler–Gönüllüler sezonuna yeniden katıldı. Yarışma sırasında annesiyle iletişim kurma fırsatı buldu. Annesinin estetik müdahalelere yönelik eleştirileri sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Bazı kullanıcılar annenin yorumlarını sert bulurken, bazıları aile içi samimi bir diyalog olarak değerlendirdi. Nefise Karatay'ın estetik müdahaleler sonrası yüz hatlarındaki değişim de yorum konusu oldu.

Nefise Karatay’ın yarışma sürecinde estetik müdahaleler sonrası yüz hatlarındaki değişim sık sık yorum konusu olurken, özellikle dudak üstündeki iz ve genel yüz ifadesi izleyicilerin de dikkatinden kaçmadı.

İLETİŞİM OYUNUNDA AİLE BULUŞMASI

İletişim ödülü oyunu kapsamında adaya gelen Nefise Karatay, annesi Güner Karatay ile duygusal olduğu kadar renkli anlar yaşadı. Anne Karatay’ın kızının değişimiyle ilgili yaptığı esprili ancak sert yorumlar ise bölümün en çok konuşulan anları arasına girdi.

Anne Karatay’ın, kızının eski görüntüsüne atıfta bulunarak estetik müdahaleler sonrası değişimi eleştirmesi ve zaman zaman esprili bir dille “tanınmayacak kadar değiştiği” yönündeki sözleri, yarışma ekranlarına damga vurdu.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI

Buluşma sonrası sahneler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler yorumları ikiye bölündü. Bir kesim aile içi samimiyet olarak değerlendirirken, bir kesim ise kullanılan ifadelerin sertliğini eleştirdi.

NEFİSE KARATAY KİMDİR?

Nefise Karatay, 25 Nisan 1976’da Almanya’da doğmuş Türk model, sunucu ve eski güzellik kraliçesidir. 1997 yılında Miss Turkey seçilerek adını geniş kitlelere duyurmuş, bu başarının ardından modellik kariyerine devam ederek podyumlarda ve reklam projelerinde yer almıştır. Zamanla televizyon dünyasına geçiş yaparak çeşitli programlarda sunuculuk yapmış ve ekranlarda tanınan bir isim haline gelmiştir.

Karatay, modellik ve sunuculuğun yanı sıra zaman zaman dizi ve televizyon projelerinde de yer almıştır. Uzun yıllar boyunca magazin ve medya dünyasında yer alan isimlerden biri olan Karatay, iş insanı Yusuf Day ile evlenmiş ve bir kız çocuğu sahibi olmuştur. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla özellikle 2000’li yıllarda sıkça gündeme gelmiştir.



