Neslihan Müfreze kimdir? Neslihan Müfreze nereli, mesleği nedir?

Denizcilik sektöründe erkek egemen düşüncesini yakıp yıkan ve uluslararası alanda Türkiye'yi temsil eden Neslihan Müfreze, offshore projelerinde görev alarak, ilk Türk kadın Dinamik Konumlandırma Operatörü oldu. Sosyal medyayı sallayan genç kaptanın hikayesi ve özel hayatı da mercek altına alındı. Peki Neslihan Müfreze kimdir, aslen nerelidir? Neslihan Müfreze kaç yaşında ve mesleği nedir? İşte Neslihan Müfreze'nin hayatına dair tüm detaylar...
Uluslararası denizcilik standartlarında en yüksek yetkinliklerden biri sayılan DPO lisansını alan Neslihan Müfreze 29 yaşındadır.
Müfreze, offshore operasyonlarında aktif olarak çalışan tek Türk olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikle Ramazan ayında okyanustan yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen genç kaptan, hem Türkiye'nin hem de dünyanın konuştuğu isim oldu.
Neslihan Müfreze denizcilik kariyerine ise 14 yaşında başladı. Tüm eğitimini de alanında alan Müfreze, şuan da dünyanın en zorlu deniz operasyonları olarak kabul edilen offshore projesinde bulunuyor. Sınırsız Dinamik Konumlandırma Operatörü unvanıyla anılan Müfreze, Türkiye'deki bu lisansı alan ilk kadın denizcidir.
Başarılı denizci Neslihan Müfreze, aslen Hataylıdır. Hatay'da doğmuş ve orada büyümüştür. Meslek hayatında Güney Kore gibi farklı ülkelerde de yaşamış olan Müfreze, uzun süre yurt dışında kalmıştır. Orta halli bir ailede dünyaya gelen Neslihan Müfreze, şimdilerde başarısıyla herkes tarafından tanınıyor.
Neslihan Müfreze’nin uzmanlık alanı Dinamik Konumlandırma Operatörlüğü'dür. Standart gemi kaptanlığından çok daha riski ve yüksek sorumluluk gerektiren bir alandır. Müfreze'nin mesleğinin temel özellikleri ise şunlardır...
Şiddetli rüzgar ve dalgalara rağmen, devasa gemileri deniz üzerinde tek bir noktada milim oynatmadan sabit tutar. Bu işlem, hata kabul etmeyen işler için oldukça kritiktir.
Gemi bilgisayarlarını ve itiş sistemlerini kullanarak akıntı gibi bazı önemli etkenleri anlık olarak dengeler. Milyarlarca dolarlık ekipmanların ve personelin güvenliğinden sorumludur. Ayrıca bu işi yapabilmek için dünyada sınırlı sayıda kişinin sahip olduğu, uluslararası geçerliliği bulunan özel bir ihtisas lisansına sahip olmak gerekiyor.