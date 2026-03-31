Denizcilik sektöründe erkek egemen düşüncesini yakıp yıkan ve uluslararası alanda Türkiye'yi temsil eden Neslihan Müfreze, offshore projelerinde görev alarak, ilk Türk kadın Dinamik Konumlandırma Operatörü oldu. Sosyal medyayı sallayan genç kaptanın hikayesi ve özel hayatı da mercek altına alındı. Peki Neslihan Müfreze kimdir, aslen nerelidir? Neslihan Müfreze kaç yaşında ve mesleği nedir? İşte Neslihan Müfreze'nin hayatına dair tüm detaylar...

HABERİN ÖZETİ Neslihan Müfreze kimdir? Neslihan Müfreze nereli, mesleği nedir? Denizcilik sektöründe erkek egemen düşüncesini yıkan Neslihan Müfreze, ilk Türk kadın Dinamik Konumlandırma Operatörü olarak uluslararası offshore projelerinde görev almaktadır. Neslihan Müfreze, 29 yaşında ve uluslararası denizcilik standartlarında en yüksek yetkinliklerden biri sayılan DPO lisansını almıştır. Offshore operasyonlarında aktif olarak çalışan tek Türk kadın olarak dikkat çeken Müfreze, bu alanda Türkiye'deki ilk kadın denizcidir. Denizcilik kariyerine 14 yaşında başlayan Müfreze, dünyanın en zorlu deniz operasyonları olarak kabul edilen offshore projelerinde yer almaktadır. Aslen Hataylı olan Neslihan Müfreze, meslek hayatında Güney Kore gibi farklı ülkelerde de yaşamıştır. Neslihan Müfreze'nin uzmanlık alanı, şiddetli rüzgar ve dalgalara rağmen devasa gemileri tek bir noktada milim oynatmadan sabit tutmayı gerektiren Dinamik Konumlandırma Operatörlüğü'dür.

NESLİHAN MÜFREZE KİMDİR?

Uluslararası denizcilik standartlarında en yüksek yetkinliklerden biri sayılan DPO lisansını alan Neslihan Müfreze 29 yaşındadır.

Müfreze, offshore operasyonlarında aktif olarak çalışan tek Türk olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikle Ramazan ayında okyanustan yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen genç kaptan, hem Türkiye'nin hem de dünyanın konuştuğu isim oldu.

Neslihan Müfreze denizcilik kariyerine ise 14 yaşında başladı. Tüm eğitimini de alanında alan Müfreze, şuan da dünyanın en zorlu deniz operasyonları olarak kabul edilen offshore projesinde bulunuyor. Sınırsız Dinamik Konumlandırma Operatörü unvanıyla anılan Müfreze, Türkiye'deki bu lisansı alan ilk kadın denizcidir.

NESLİHAN MÜFREZE ASLEN NERELİ?

Başarılı denizci Neslihan Müfreze, aslen Hataylıdır. Hatay'da doğmuş ve orada büyümüştür. Meslek hayatında Güney Kore gibi farklı ülkelerde de yaşamış olan Müfreze, uzun süre yurt dışında kalmıştır. Orta halli bir ailede dünyaya gelen Neslihan Müfreze, şimdilerde başarısıyla herkes tarafından tanınıyor.

NESLİHAN MÜFREZA MESLEĞİ NEDİR?

Neslihan Müfreze’nin uzmanlık alanı Dinamik Konumlandırma Operatörlüğü'dür. Standart gemi kaptanlığından çok daha riski ve yüksek sorumluluk gerektiren bir alandır. Müfreze'nin mesleğinin temel özellikleri ise şunlardır...

Şiddetli rüzgar ve dalgalara rağmen, devasa gemileri deniz üzerinde tek bir noktada milim oynatmadan sabit tutar. Bu işlem, hata kabul etmeyen işler için oldukça kritiktir.

Gemi bilgisayarlarını ve itiş sistemlerini kullanarak akıntı gibi bazı önemli etkenleri anlık olarak dengeler. Milyarlarca dolarlık ekipmanların ve personelin güvenliğinden sorumludur. Ayrıca bu işi yapabilmek için dünyada sınırlı sayıda kişinin sahip olduğu, uluslararası geçerliliği bulunan özel bir ihtisas lisansına sahip olmak gerekiyor.