Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Neslihan Müfreze kimdir? Neslihan Müfreze nereli, mesleği nedir?

Uluslararası offshore projeleriyle adını dünyaya duyurmayı başaran Türkiye'nin ilk kadın Dinamik Konumlandırma Operatörü olan Neslihan Müfreze, denizcilik sektöründe ezber bozan başarılarıyla gündemi salladı. Peki Neslihan Müfreze kimdir, kaç yaşında? Neslihan Müfreze aslen nereli ve mesleği nedir? İşte gündemde olan isim Neslihan Müfreze hakkında merak edilen tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 19:02
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 19:02

sektöründe erkek egemen düşüncesini yakıp yıkan ve uluslararası alanda Türkiye'yi temsil eden Neslihan Müfreze, offshore projelerinde görev alarak, ilk Türk kadın Dinamik Konumlandırma Operatörü oldu. Sosyal medyayı sallayan genç kaptanın hikayesi ve özel hayatı da mercek altına alındı. Peki Neslihan Müfreze kimdir, aslen nerelidir? Neslihan Müfreze kaç yaşında ve mesleği nedir? İşte Neslihan Müfreze'nin hayatına dair tüm detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Denizcilik sektöründe erkek egemen düşüncesini yıkan Neslihan Müfreze, ilk Türk kadın Dinamik Konumlandırma Operatörü olarak uluslararası offshore projelerinde görev almaktadır.
Neslihan Müfreze, 29 yaşında ve uluslararası denizcilik standartlarında en yüksek yetkinliklerden biri sayılan DPO lisansını almıştır.
Offshore operasyonlarında aktif olarak çalışan tek Türk kadın olarak dikkat çeken Müfreze, bu alanda Türkiye'deki ilk kadın denizcidir.
Denizcilik kariyerine 14 yaşında başlayan Müfreze, dünyanın en zorlu deniz operasyonları olarak kabul edilen offshore projelerinde yer almaktadır.
Aslen Hataylı olan Neslihan Müfreze, meslek hayatında Güney Kore gibi farklı ülkelerde de yaşamıştır.
Neslihan Müfreze'nin uzmanlık alanı, şiddetli rüzgar ve dalgalara rağmen devasa gemileri tek bir noktada milim oynatmadan sabit tutmayı gerektiren Dinamik Konumlandırma Operatörlüğü'dür.
NESLİHAN MÜFREZE KİMDİR?

Uluslararası denizcilik standartlarında en yüksek yetkinliklerden biri sayılan DPO lisansını alan Neslihan Müfreze 29 yaşındadır.

Müfreze, offshore operasyonlarında aktif olarak çalışan tek Türk olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikle Ramazan ayında okyanustan yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen genç kaptan, hem Türkiye'nin hem de dünyanın konuştuğu isim oldu.

Neslihan Müfreze denizcilik kariyerine ise 14 yaşında başladı. Tüm eğitimini de alanında alan Müfreze, şuan da dünyanın en zorlu deniz operasyonları olarak kabul edilen offshore projesinde bulunuyor. Sınırsız Dinamik Konumlandırma Operatörü unvanıyla anılan Müfreze, Türkiye'deki bu lisansı alan ilk kadın denizcidir.

NESLİHAN MÜFREZE ASLEN NERELİ?

Başarılı denizci Neslihan Müfreze, aslen Hataylıdır. Hatay'da doğmuş ve orada büyümüştür. Meslek hayatında Güney Kore gibi farklı ülkelerde de yaşamış olan Müfreze, uzun süre yurt dışında kalmıştır. Orta halli bir ailede dünyaya gelen Neslihan Müfreze, şimdilerde başarısıyla herkes tarafından tanınıyor.

NESLİHAN MÜFREZA MESLEĞİ NEDİR?

Neslihan Müfreze’nin uzmanlık alanı Dinamik Konumlandırma Operatörlüğü'dür. Standart gemi kaptanlığından çok daha riski ve yüksek sorumluluk gerektiren bir alandır. Müfreze'nin mesleğinin temel özellikleri ise şunlardır...

Şiddetli rüzgar ve dalgalara rağmen, devasa gemileri deniz üzerinde tek bir noktada milim oynatmadan sabit tutar. Bu işlem, hata kabul etmeyen işler için oldukça kritiktir.

Gemi bilgisayarlarını ve itiş sistemlerini kullanarak akıntı gibi bazı önemli etkenleri anlık olarak dengeler. Milyarlarca dolarlık ekipmanların ve personelin güvenliğinden sorumludur. Ayrıca bu işi yapabilmek için dünyada sınırlı sayıda kişinin sahip olduğu, uluslararası geçerliliği bulunan özel bir ihtisas lisansına sahip olmak gerekiyor.

ETİKETLER
#denizcilik
#Neslihan Müfreze
#Dinamik Konumlandırma Operatörü
#Offshore Projeleri
#Kadın Kaptan
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.