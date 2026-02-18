Son zamanlarda Galatasaray’ın yapmış olduğu en dikkat çeken transferler arasında yer alan Noa Lang’ın özel hayatı merak konusu oldu. Başarılı futbol kariyeriyle adından sık sık söz ettiren ünlü futbolcunun kişisel yaşantısına dair detaylar araştırılmaya başlandı. Şimdilerde Galatasaray’da forma giyen genç ve başarılı futbolcu Noa Lang, Süper Lig’e adını büyük harflerle yazdırdı. Peki, Noa Lang nereli? Noa Lang’ın kaç çocuğu var? Noa Lang’ın özel hayatı hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Noa Lang’a dair bilinmeyenler…

NOA LANG KİMDİR?

Nao Lang, Serie A kulübü Napoli'den kiralık olarak Süper Lig ekibi Galatasaray ve Hollanda millî takımında sol kanat veya sol orta saha oyuncusu olarak oynayan profesyonel futbolcudur. 17 Haziran 1999 tarihinde dünyaya gelen Lang, günümüz itibarıyla 26 yaşındadır.

Futbol kariyerine çok erken yaşlarda başlayan Noa Lang, 2009-2010 futbol sezonunda üvey babası Faslı milli futbolcu Nourdin Boukhari ile Türkiye'de ikamet ederek sırasıyla Kasımpaşa ve Beşiktaş altyapı takımlarında oynadı.

Kariyerine 2016 yılında Jong Ajax takımında başlayan Noa Lang, sırasıyla Ajax, Twente (kiralık), Club Brugge (kiralık), PSV, Napoli gibi takımlarda boy gösterdi. Başarılı futbolcu, 23 Ocak 2026 tarihinde Süper Lig ekibi Galatasaray tarafından, zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla 2 milyon dolar karşılığında yarım sezonluğuna kiralandı.

Galatasaray'daki ilk maçına 1 Şubat 2026'da iç sahada 4-0 kazandıkları Kayserispor karşısında ilk 11'e çıkarak gerçekleştiren Noa Lang, Galatasaray kariyerindeki ilk gollerini, 17 Şubat 2026 tarihinde iç sahada 5-2 kazandıkları Juventus karşısında attı.

NOA LANG NERELİ?

Şimdilerde Süper Lig’de Galatasaray’a kiralık olarak gelen Noa Lang, başarılı performansı ve sempatik kişiliğiyle dikkat çekiyor. Sol kanat ya da sol orta saha oyuncusu olarak sahalarda boy gösteren Lang, Hollandalıdır.

Hollanda'da doğan Noa Lang’ın, biyolojik babası aracılığıyla Surinam kökenli olduğu bilinmektedir. Kendini Hollandalı, Surinamlı ve Faslı olarak gören Lang, Fas vatandaşlığı olmadığı için uluslararası alanda Fas'ı temsil edemiyor.

NOA LANG’IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Genç yaşına rağmen kalabalık bir aileye sahip olduğu bilinen ünlü futbolcu Noa Lang’ın kaç çocuğu olduğu merak ediliyor. 2026 yılı itibarıyla resmi olarak herhangi bir evliliği olmadığı bilinen Lang’ın uzun süredir Blossom de Weerd ile ciddi bir birliktelik sürdürdüğü söyleniyor.

Özel hayatlarını daha çok gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Noa Lang ve Blossom de Weerd çiftinin 2 çocukları olduğu iddia ediliyor. Fakat bazı kaynaklarda ise çiftin 4 çocuğa sahip olduğu da söyleniyor. Çiftin ilk oğulları Navy Livai’nin Nisan 2023 yılında, ikinci oğulları Ryver Oakley’nin ise Haziran 2024 yılında dünyaya geldiği biliniyor.

Futbol kariyerindeki başarısının yanı sıra genç yaşta olmasına rağmen eşine ve çocuklarına olan düşkünlüğüyle de magazin gündeminde sıklıkla yerini alan Noa Lang’ın Blossom de Weerd ile birlikteliğinden 2 çocuğu bulunuyor. Diğer 2 çocuğunun ise sevgilisinin diğer birlikteliğinden olduğu söyleniyor.