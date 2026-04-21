Nurgül Fırat kimdir? Nurgül Fırat kaç yaşında? Nurgül Fırat mesleği nedir?

Fatih Ürek’in özel hayatı ve ailesi, zaman zaman magazin gündeminde ilgi görüyor. Merhum ismin miras paylaşımıyla gündem olan kardeşlerinden Nurgül Fırat ise özellikle merak ediliyor. Aile bağlarıyla bilinen Nurgül Fırat hakkında “kimdir, evli mi, ne iş yapıyor?” gibi sorular sıkça gündeme geliyor. İşte Nurgül Fırat’ın hayatına dair detaylar.

NURGÜL FIRAT KİMDİR?

Nurgül Fırat, ünlü sanatçı Fatih Ürek’in ablasıdır ve ailenin en büyük çocuğu olarak bilinir. Ürek ailesinde üç kız kardeş bulunuyor. Selvi Ürek, hayatını kaybeden Sevgi Ürek ve Nurgül Fırat.

Fatih Ürek, çeşitli röportajlarında ablasından sevgiyle bahsetmiş ve aralarındaki güçlü bağı sık sık dile getirmiştir. Fiziksel benzerlikleri nedeniyle bazı magazin haberlerinde Nurgül Fırat için esprili şekilde “Fatih Ürek’in kadın hali” benzetmesi de yapılmıştır.

NURGÜL FIRAT KAÇ YAŞINDA?

Fatih Ürek'in ablası olan Nurgül Fırat'ın yaşına dair kamuoyuna yansıyan resmi veya kesin bir doğum tarihi bilgisi bulunmamaktadır.

FATİH ÜREK VE AİLESİ

Ürek ailesinin yaşam öyküsünde göç önemli bir yer tutuyor. Aile, Fatih Ürek henüz bebekken Erzurum’dan Bursa’ya taşınmış, ilerleyen yıllarda ise sanat kariyeri nedeniyle İstanbul’a yönelmiştir. Nurgül Fırat ise ailesinden ayrı bir yaşam kurarak yurt dışında yaşamayı tercih etmiştir.

NURGÜL FIRAT NEREDE YAŞIYOR?

Nurgül Fırat’ın uzun yıllardır Almanya’da yaşadığı bilinmektedir. Türkiye dışında yaşamasına rağmen ailesiyle bağını koparmadığı, özellikle Fatih Ürek’in zor zamanlarında Türkiye’ye gelerek yanında olduğu ifade ediliyor. Sanatçının sağlık sorunları döneminde de ilk destek veren isimlerden biri olması, kardeşler arasındaki güçlü bağı ortaya koyuyor.

NURGÜL FIRAT EVLİ Mİ?

Nurgül Fırat’ın özel hayatı medya çok fazla yer almıyor. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Nihat Fırat ile evlidir ve “Fırat” soyadını bu evlilikten almaktadır. Bunun dışında evliliğine dair ayrıntılar basında geniş yer bulmamıştır.

NURGÜL FIRAT MESLEĞİ NEDİR?

Nurgül Fırat’ın mesleği ya da kariyerine dair kamuoyuna açık net bilgiler bulunmuyor. Medya ve sanat dünyasında aktif bir rol üstlenmeyen Fırat, daha çok sade ve aile odaklı bir yaşam sürüyor. Almanya’daki yaşamı nedeniyle iş hayatına dair detaylar da magazin gündeminde yer almıyor.

Genel olarak Nurgül Fırat, ünlü kardeşi Fatih Ürek’in gölgesinde kalmayı tercih eden, kameralardan uzak bir yaşam süren bir isim olarak biliniyor.

FATİH ÜREK'İN MİRASI KİME KALDI?

Fatih Ürek’in mirasının nasıl paylaştırılacağı merak konusuyken detaylar ortaya çıktı. Merhum sanatçının mirası, kız kardeşleri Sevli Ürek ve Nurgül Fırat arasında paylaştırıldı.

Öte yandan Ürek’e ait Ataşehir ve Bodrum’daki taşınmazlar ile aracın satış sürecine dair henüz somut bir adım atılmadığı, ilgili bürokratik işlemlerin devam ettiği ifade edildi.

