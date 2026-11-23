Psikolojik anlamda yaptığı çalışmalarla adından sıklıkla söz ettiren Nursena Balatekin gerek akademik kariyeri gerekse de yazarlık çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bununla birlikte yayınladığı kitaplarla da daha geniş bir okuyucu kitlesi elde ederek kamuoyunda merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Nursena Balatekin kimdir? Nursena Balatekin kaç yaşında? Nursena Balatekin evli mi? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

NURSENA BALATEKİN KİMDİR?

Nursena Balatekin, psikolojik alanda çalışmalar yapan uzman klinik psikolog, analist psikoterapist ve yazardır. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce Psikoloji Bölümü mezunudur. Üniversite eğitimini bölüm ve fakülte birinciliği ile bitiren Nursena Balatekin, hayatı boyunca akademik çalışmalarıyla Amerika’da da eğitim aldığı biliniyor.

Daha sonrasında University College London’da araştırma bursu kazanarak hem ulusal hem de uluslararası dergilerde altı makalesi yayımlandı. Bununla birlikte psikoterapi alanında da eğitimlerini sürdüren Nursena Balatekin, psikanalize duyduğu ilgiyle birlikte bu alanda çalışmalar yürüttüğü biliniyor.

Yüksek lisansını takiben Freud- Lacan yönelimli süpervizyon almıştır. Akademik çalışmalarının yanı sıra psikoterapi alnında eğitimini sürdürmüştür. Öyle ki 2018 ve 2019 yılları arasında Avrupa Birliği tarafından sağlanan bursla eğitimler almıştır. Gerek mentorluk gerekse de çocuk psikolojisi için çalışmalar yapmıştır.

NURSENA BALATEKİN KAÇ YAŞINDA?

Nursena Balatekin’in doğum tarihi ve yaşı hakkında güvenilir ve doğrulanabilir açık bir bilgi kamuoyunda bulunmuyor. Bu sebeple de Nursena Balatekin’in kaç yaşında olduğuna dair net bir bilgi yok. Balatekin hakkında sadece eğitim geçmişi ve mesleki kariyeri hakkında ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

Doğum yılına ait ne bir açıklama bulunmazken Nursena Balatekin’in ‘Sizi Buraya Ne Getirdi? Rüyalarla Yapılan Bir Terapi Hikayesi’ isimli kitabı oldu. 2025 yılında yayımlanan eserde rüyaların terapi sürecindeki rolünü ele alıyor. Öyle ki kitapta danışan ve terapist arasındaki diyaloglar üzerinden insanın bilinçdışı, iç dünyası ve yaşamındaki çatışmalar konu alıyor.

NURSENA BALATEKİN EVLİ Mİ?

Uzman klinik psikolog, analist psikoterapist ve yazar olan Nursena Balatekin, kariyerinin dışında özel hayatıyla da merak konusu oldu. Özellikle de evli olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

İnsanın kendisiyle ve hayatla kurduğu ilişkiyi anlaşılır bir dille ele almak için akademik sınırlarında ötesine geçerek geniş kitlelerce buluşmak amacıyla konuşmalar yapmakta ve eğitimleri vermekte olan Balatekin’in özel yaşamına dair net bilgiler bulunmuyor.