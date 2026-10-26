Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Biyografi
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 16:31

Polat Yağcı kimdir, ne iş yapar? Polat Yağcı nasıl ünlü oldu? Polat Yağcı kiminle evli? Polat Yağcı kızları kim?

Müzik ve eğlence sektörünün tanınan yapımcılarından Polat Yağcı, kariyeri ve özel hayatıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor. Poll Production'ın kurucusu olan Yağcı'nın nasıl ünlü olduğu, ne iş yaptığı, eşi ve çocukları araştırılıyor.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Polat Yağcı kimdir, ne iş yapar? Polat Yağcı nasıl ünlü oldu? Polat Yağcı kiminle evli? Polat Yağcı kızları kim?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 16:31

Türkiye'de birçok ünlü sanatçıyla çalışan ve müzik dünyasında önemli projelere imza atan , yapımcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Genç yaşlarda organizasyon işleriyle sektöre adım atan Yağcı, yıllar içinde müzik, televizyon ve sinema alanındaki çalışmalarını genişletti. Peki, Polat Yağcı kimdir ve ne iş yapıyor? Polat Yağcı nasıl ünlü oldu, eşi ve kızı kim? İşte ünlü yapımcının hayatı ve kariyerine ilişkin merak edilenler...

HABERİN ÖZETİ

Polat Yağcı kimdir, ne iş yapar? Polat Yağcı nasıl ünlü oldu? Polat Yağcı kiminle evli? Polat Yağcı kızları kim?

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Müzik ve eğlence sektörünün tanınan yapımcılarından Polat Yağcı'nın kariyeri ve özel hayatına dair bilgiler aktarılmaktadır.
15 Aralık 1977'de Manisa'nın Turgutlu ilçesinde doğan Yağcı, 1996 yılında Poll Organizasyon'u kurarak sektöre girmiş, 2003 yılında Poll Production'ı hayata geçirmiştir.
Müzik yapımcılığı, konser organizasyonları, sinema ve televizyon projeleri alanlarında faaliyet göstermektedir.
Kariyerinde özellikle "Orhan Gencebay ile Bir Ömür" albüm projesiyle dikkat çekmiştir.
Ahsen Yağcı ile evli olan Polat Yağcı'nın Nazlı, Ege ve Derin Nefes adlarında üç çocuğu bulunmaktadır.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

POLAT YAĞCI KİMDİR?

Polat Yağcı, Türkiye’de müzik ve eğlence sektörünün tanınan yapımcılarından biridir. 15 Aralık 1977’de ’nın ilçesinde dünyaya gelen Yağcı, genç yaşlarda organizasyon sektöründe çalışmaya başladı. Kariyerini müzik yapımcılığına taşıyan Yağcı, Poll Production şirketini kurarak çok sayıda sanatçının albüm, konser ve müzik projelerinde yer aldı. Zamanla televizyon ve sinema alanlarında da çalışmalar yürüten yapımcı, eğlence sektöründeki projeleriyle adından söz ettirdi.

Polat Yağcı kimdir, ne iş yapar? Polat Yağcı nasıl ünlü oldu? Polat Yağcı kiminle evli? Polat Yağcı kızları kim?

POLAT YAĞCI NE İŞ YAPAR?

Polat Yağcı, müzik yapımcılığı ve organizasyon alanlarında faaliyet gösteriyor. Poll Production’ın kurucusu olan Yağcı, sanatçıların albüm çalışmalarının yanı sıra konser organizasyonları ve çeşitli eğlence projelerinde de görev alıyor. Kariyerini zamanla genişleten yapımcı, müzik sektöründeki çalışmalarının yanı sıra sinema ve televizyon projelerinde de yer alıyor. Ünlü sanatçılarla gerçekleştirdiği iş birlikleri ve hayata geçirdiği projelerle Türkiye’nin eğlence sektöründe tanınan isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Polat Yağcı kimdir, ne iş yapar? Polat Yağcı nasıl ünlü oldu? Polat Yağcı kiminle evli? Polat Yağcı kızları kim?

POLAT YAĞCI NASIL ÜNLÜ OLDU?

Polat Yağcı, müzik ve organizasyon sektöründe attığı adımlarla adını duyurdu. 1996 yılında Poll Organizasyon’ı kurarak sektöre giriş yapan Yağcı, 2003 yılında Poll Production’ı hayata geçirdi. Sanatçılarla gerçekleştirdiği iş birlikleri ve müzik projeleriyle kariyerini geliştiren yapımcı, özellikle “Orhan Gencebay ile Bir Ömür” albüm projesiyle dikkat çekti. Farklı sanatçıları bir araya getiren projelerinin yanı sıra konser organizasyonları ve yapım çalışmalarıyla da tanınan Yağcı, zamanla müzik dünyasının bilinen isimlerinden biri haline geldi.

Polat Yağcı kimdir, ne iş yapar? Polat Yağcı nasıl ünlü oldu? Polat Yağcı kiminle evli? Polat Yağcı kızları kim?

POLAT YAĞCI KİMİNLE EVLİ?

Müzik yapımcısı Polat Yağcı’nın özel hayatı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Yağcı, Ahsen Yağcı ile evlidir. Özel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih eden yapımcı, kamuoyunda daha çok müzik ve eğlence sektöründeki çalışmalarıyla gündeme geliyor. Evliliğine ilişkin ayrıntıları sık sık paylaşmayan Yağcı, ailesini magazin gündeminden uzak tutmayı tercih ediyor.

Polat Yağcı kimdir, ne iş yapar? Polat Yağcı nasıl ünlü oldu? Polat Yağcı kiminle evli? Polat Yağcı kızları kim?

POLAT YAĞCI’NIN KIZLARI KİM?

Müzik yapımcısı Polat Yağcı’nın Ahsen Yağcı ile evliliğinden üç çocuğu bulunuyor. Çiftin çocuklarının isimleri Nazlı, Ege ve Derin Nefes olarak biliniyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Polat Yağcı, ailesiyle ilgili ayrıntıları kamuoyuyla sınırlı ölçüde paylaşıyor. Ünlü yapımcı, müzik ve eğlence sektöründeki çalışmalarıyla gündeme gelirken ailesini magazin dünyasından uzak tutmayı tercih ediyor.

 

Polat Yağcı kimdir, ne iş yapar? Polat Yağcı nasıl ünlü oldu? Polat Yağcı kiminle evli? Polat Yağcı kızları kim?

Müzik yapımcılığı ve organizasyon alanındaki çalışmalarıyla tanınan Polat Yağcı, yıllar içinde hayata geçirdiği projelerle eğlence sektörünün bilinen isimlerinden biri haline geldi. Poll Production bünyesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla müzik dünyasında adından söz ettiren Yağcı, özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Ahsen Yağcı ile evli olan ve üç çocuk babası olduğu bilinen yapımcı, aile yaşamını büyük ölçüde gözlerden uzak tutuyor. Yağcı’nın kariyerindeki yeni projeler ve müzik sektöründeki çalışmaları ise takipçileri tarafından yakından izleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tuzlu Kahve ring dünyasının efsanesini diziye çekiyor! Mike Tyson, Tuzlu Kahve ekibinde
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ekin Atalar yazdığı diziler! Tuzlu Kahve senaristi kimdi, neden değişti?
ETİKETLER
#polat yağcı
#manisa
#Turgutlu
#Poll Production
#Ahsen Yağcı
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.