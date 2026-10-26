Türkiye'de birçok ünlü sanatçıyla çalışan ve müzik dünyasında önemli projelere imza atan Polat Yağcı, yapımcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Genç yaşlarda organizasyon işleriyle sektöre adım atan Yağcı, yıllar içinde müzik, televizyon ve sinema alanındaki çalışmalarını genişletti. Peki, Polat Yağcı kimdir ve ne iş yapıyor? Polat Yağcı nasıl ünlü oldu, eşi ve kızı kim? İşte ünlü yapımcının hayatı ve kariyerine ilişkin merak edilenler...

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HABERİN ÖZETİ Polat Yağcı kimdir, ne iş yapar? Polat Yağcı nasıl ünlü oldu? Polat Yağcı kiminle evli? Polat Yağcı kızları kim? Müzik ve eğlence sektörünün tanınan yapımcılarından Polat Yağcı'nın kariyeri ve özel hayatına dair bilgiler aktarılmaktadır. 15 Aralık 1977'de Manisa'nın Turgutlu ilçesinde doğan Yağcı, 1996 yılında Poll Organizasyon'u kurarak sektöre girmiş, 2003 yılında Poll Production'ı hayata geçirmiştir. Müzik yapımcılığı, konser organizasyonları, sinema ve televizyon projeleri alanlarında faaliyet göstermektedir. Kariyerinde özellikle "Orhan Gencebay ile Bir Ömür" albüm projesiyle dikkat çekmiştir. Ahsen Yağcı ile evli olan Polat Yağcı'nın Nazlı, Ege ve Derin Nefes adlarında üç çocuğu bulunmaktadır.

POLAT YAĞCI KİMDİR?

Polat Yağcı, Türkiye’de müzik ve eğlence sektörünün tanınan yapımcılarından biridir. 15 Aralık 1977’de Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dünyaya gelen Yağcı, genç yaşlarda organizasyon sektöründe çalışmaya başladı. Kariyerini müzik yapımcılığına taşıyan Yağcı, Poll Production şirketini kurarak çok sayıda sanatçının albüm, konser ve müzik projelerinde yer aldı. Zamanla televizyon ve sinema alanlarında da çalışmalar yürüten yapımcı, eğlence sektöründeki projeleriyle adından söz ettirdi.

POLAT YAĞCI NE İŞ YAPAR?

Polat Yağcı, müzik yapımcılığı ve organizasyon alanlarında faaliyet gösteriyor. Poll Production’ın kurucusu olan Yağcı, sanatçıların albüm çalışmalarının yanı sıra konser organizasyonları ve çeşitli eğlence projelerinde de görev alıyor. Kariyerini zamanla genişleten yapımcı, müzik sektöründeki çalışmalarının yanı sıra sinema ve televizyon projelerinde de yer alıyor. Ünlü sanatçılarla gerçekleştirdiği iş birlikleri ve hayata geçirdiği projelerle Türkiye’nin eğlence sektöründe tanınan isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

POLAT YAĞCI NASIL ÜNLÜ OLDU?

Polat Yağcı, müzik ve organizasyon sektöründe attığı adımlarla adını duyurdu. 1996 yılında Poll Organizasyon’ı kurarak sektöre giriş yapan Yağcı, 2003 yılında Poll Production’ı hayata geçirdi. Sanatçılarla gerçekleştirdiği iş birlikleri ve müzik projeleriyle kariyerini geliştiren yapımcı, özellikle “Orhan Gencebay ile Bir Ömür” albüm projesiyle dikkat çekti. Farklı sanatçıları bir araya getiren projelerinin yanı sıra konser organizasyonları ve yapım çalışmalarıyla da tanınan Yağcı, zamanla müzik dünyasının bilinen isimlerinden biri haline geldi.

POLAT YAĞCI KİMİNLE EVLİ?

Müzik yapımcısı Polat Yağcı’nın özel hayatı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Yağcı, Ahsen Yağcı ile evlidir. Özel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih eden yapımcı, kamuoyunda daha çok müzik ve eğlence sektöründeki çalışmalarıyla gündeme geliyor. Evliliğine ilişkin ayrıntıları sık sık paylaşmayan Yağcı, ailesini magazin gündeminden uzak tutmayı tercih ediyor.

POLAT YAĞCI’NIN KIZLARI KİM?

Müzik yapımcısı Polat Yağcı’nın Ahsen Yağcı ile evliliğinden üç çocuğu bulunuyor. Çiftin çocuklarının isimleri Nazlı, Ege ve Derin Nefes olarak biliniyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Polat Yağcı, ailesiyle ilgili ayrıntıları kamuoyuyla sınırlı ölçüde paylaşıyor. Ünlü yapımcı, müzik ve eğlence sektöründeki çalışmalarıyla gündeme gelirken ailesini magazin dünyasından uzak tutmayı tercih ediyor.

Müzik yapımcılığı ve organizasyon alanındaki çalışmalarıyla tanınan Polat Yağcı, yıllar içinde hayata geçirdiği projelerle eğlence sektörünün bilinen isimlerinden biri haline geldi. Poll Production bünyesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla müzik dünyasında adından söz ettiren Yağcı, özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Ahsen Yağcı ile evli olan ve üç çocuk babası olduğu bilinen yapımcı, aile yaşamını büyük ölçüde gözlerden uzak tutuyor. Yağcı’nın kariyerindeki yeni projeler ve müzik sektöründeki çalışmaları ise takipçileri tarafından yakından izleniyor.