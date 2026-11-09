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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 09:27

Şafak Karali neden öldü? Şafak Karali kimdir? Şafak Karali kaç yaşında?

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kurucu sanatçıları arasında yer alan tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Şafak Karali, 57 yaşında hayatını kaybetti. 8 Kasım 2026 tarihinde gelen vefat haberi, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından yapılan duyuruda sanatçının ölüm haberi paylaşılırken, ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Şafak Karali neden öldü? Şafak Karali kimdir? Şafak Karali kaç yaşında?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 09:27

Uzun yıllar tiyatro sahnesinde görev yapan ve pek çok dizi ile sinema projesinde rol alan Şafak Karali'nin hangi hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği merak konusu oldu. Ancak ailesi veya resmî kurumlardan sanatçının sağlık durumuna ya da ölüm sebebine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Peki, Şafak Karali kimdir, kaç yaşındaydı, hangi yapımlarda rol aldı? İşte usta oyuncunun yaşamı, sanat kariyeri ve cenaze programına ilişkin ayrıntılar.

ŞAFAK KARALİ KAÇ YAŞINDAYDI?

15 Temmuz 1969 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Şafak Karali, 8 Kasım 2026'da yaşamını yitirdiğinde 57 yaşındaydı. Eğitim hayatına Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde devam eden sanatçı, daha sonra Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.

Şafak Karali neden öldü? Şafak Karali kimdir? Şafak Karali kaç yaşında?

ŞAFAK KARALİ NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Şafak Karali'nin ölüm nedeni ve hayatını kaybetmesine yol açan herhangi bir hastalığı olup olmadığı henüz açıklanmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sosyal medya hesaplarından yapılan vefat duyurusunda da sanatçının ölüm sebebiyle ilgili ayrıntıya yer verilmedi. Ailesinden veya yetkili kurumlardan konuya ilişkin resmî bir bilgilendirme yapılmadığı için Karali'nin hangi sağlık sorunuyla mücadele ettiği konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor. Ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılması hâlinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Şafak Karali neden öldü? Şafak Karali kimdir? Şafak Karali kaç yaşında?

ŞAFAK KARALİ KİMDİR, NERELİDİR?

Ankara doğumlu Şafak Karali, profesyonel oyunculuk kariyerine 1993 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda başladı. 1997 yılında kurulan Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın ilk oyuncu kadrosunda yer alan sanatçı, kurumun kuruluşundan itibaren tiyatro çalışmalarını sürdürdü.

Yaklaşık 30 yıllık sanat hayatında oyunculuğun yanı sıra yönetmen yardımcılığı ve tiyatro eğitmenliği görevlerinide üstlendi. Hamlet ve Kösem Sultan gibi önemli tiyatro eserlerinde sahneye çıkan Karali, 2025 yılında sahnelenen Sinan adlı oyunda Mimar Sinan karakterine hayat verdi. Tiyatro alanındaki deneyimlerini Şafaktan adlı kitabında da kaleme alan sanatçı, 2003 yılında Kuzey Makedonya'da düzenlenen Stobi Antik Oyunlar Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Şafak Karali neden öldü? Şafak Karali kimdir? Şafak Karali kaç yaşında?

ŞAFAK KARALİ HANGİ DİZİLERDE VE FİLMLERDE OYNADI?

Tiyatro çalışmalarının yanı sıra televizyon ve sinema projelerinde de yer alan Şafak Karali, farklı türlerdeki yapımlarla izleyicilerin karşısına çıktı. Nuri Bilge Ceylan'ın uluslararası alanda ses getiren Bir Zamanlar Anadolu'da filminde Abidin karakterini oynayan sanatçı, birçok farklı sinema projesinde de görev aldı. Karali'nin rol aldığı yapımlar arasında Avrupa Yakası, Karadayı, Aile İşi ve Hayat Şarkısı gibi televizyon dizileri bulunuyor.

Şafak Karali'nin rol aldığı bazı yapımlar şöyle:

•    Karadayı (2012-2015): Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Bergüzar Korel ve Çetin Tekindor'un bulunduğu dizide Selim Müsteşar karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 2014-2015 yılları arasında toplam 42 bölümde yer aldı.
•    Bir Zamanlar Anadolu'da (2011): Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği filmde Adliye Kâtibi Abidin karakterini oynadı.
•    Albüm (2016): Mehmet Can Mertoğlu'nun yönettiği filmde Kadrolu Doktor rolünü üstlendi.
•    Ara (2023): 2023 yılında yayımlanan kısa film projesinde yer aldı.
•    Kanımdaki Barut (2009): Sanatçının rol aldığı sinema filmleri arasında bulunuyor.
•    Sıcak (2008): Hazım Körmükçü, Cem Özer ve Ebru Akel'in de kadrosunda bulunduğu yapımda Başçavuş karakterini oynadı.

Şafak Karali neden öldü? Şafak Karali kimdir? Şafak Karali kaç yaşında?

ŞAFAK KARALİ'NİN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDEN KALDIRILACAK?

Şafak Karali için 9 Kasım 2026 Pazartesi günü (bugün) saat 11.00'de Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda veda töreni düzenlenecek. Tiyatroda gerçekleştirilecek törenin ardından sanatçının cenazesi, öğle namazını takiben Yahya Kaptan Akşemsettin Camii'nden kaldırılacak. Sanat dünyasının önemli isimlerinden biri olan Karali, meslektaşları ve sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanacak.
 

 

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