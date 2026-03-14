Semih Palancı kimdir? Semih Palancı mesleği ne, Ayşegül Eraslan’ın nesi oluyor?

Semih Palancı, şimdilerde Ayşegül Eraslan’ın vefatına ilişkin yapmış olduğu çarpıcı açıklamalarla magazin gündeminde yerini alıyor. İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan’ın vefatının ardından Semih Palancı’nın kim olduğu merak ediliyor. Semih Palancı, intihar ettiği bilinen Ayşegül Eraslan’ın vefatının cinayet olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine Ayşegül Eraslan’ın vefatına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Semih Palancı’nın özel hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Semih Palancı kimdir? Semih Palancı mesleği ne? Semih Palancı Ayşegül Eraslan’ın nesi oluyor? Semih Palancı hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Semih Palancı’ya dair bilinmeyenler…

SEMİH PALANCI KİMDİR?

Semih Palancı, moda ve kreatif prodüksiyon alanında çalışmalar yürüten bir fotoğrafçı ve içerik üreticisidir. Özellikle fotoğrafçı kimliğiyle ön plana çıkan Palancı, fotoğraf ve video prodüksiyon süreçlerinde aktif olarak rol oynuyor. Zaman zaman moda çekimlerinde ve çeşitli projelerde yer alan Palancı, sosyal medyada aktif kişiliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Kariyerinde “fashion photographer”, “art director” ve “creative project lead” gibi farklı görevlerde yer alan Semih Palancı, moda dünyasına yön veren çeşitli çalışmalarda yer aldı. Daha çok fotoğrafçılık çalışmalarıyla ön plana çıkan Palancı’nın, konsept geliştirme, ekip yönetimi ve kreatif proje planlaması gibi alanlarda da boy gösterdiği biliniyor.

SEMİH PALANCI MESLEĞİ NE?

Sosyal medyada aktif olarak içerik üreten, fotoğraf ve video çalışmalarıyla adından söz ettiren Semih Palancı’nın fotoğrafçı ve içerik üreticisi olduğu biliniyor. Moda çekimlerinden sanat projelerine kadar pek çok farklı alanda çalışmalara imza atan Palancı, sosyal medyada geniş takipçi kitlesiyle de tanınıyor.

Semih Palancı, daha çok fotoğraf ve video çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekse de backstage görüntüleri ve kreatif projelere ait içeriklileriyle de adından söz ettiriyor. Palancı, şimdilerde Ayşegül Eraslan’ın vefatına ilişkin yapmış olduğu çarpıcı açıklamalarla magazin gündeminde yerini alıyor.

SEMİH PALANCI AYŞEGÜL ERASLAN’IN NESİ OLUYOR?

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan’ın vefatının ardından Semih Palancı’nın Eraslan’ın nesi olduğu merak ediliyor. Palancı, şimdilerde Ayşegül Eraslan’ın vefatına ilişkin yapmış olduğu çarpıcı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Semih Palancı, Ayşegül Eraslan’ın yakın arkadaşı oluyor. Eraslan’ın yakın çevresinde yer aldığı belirtilen Palancı, özellikle sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çeken açıklamalarıyla gündemde yerini alıyor.

Vefat haberiyle moda ve magazin camiasını derin bir hüzne boğan Ayşegül Eraslan’ın yakın arkadaşı fotoğrafçı Semih Palancı, dikkat çeken iddialarda bulundu. Palancı, genç kadının vefatının intihar değil cinayet olduğunu iddia etti. Paylaşımdaki el yazısının Eraslan’a ait olmadığına dikkat çeken Palancı, otopsi raporunda bileklerinin kesildiği ve boğazının sıkıldığı yönünde bulgular bulunduğuna çektiği videoda şu sözlerle vurgu yaptı:

“Değerli arkadaşım Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu. Gece yapmış olduğu paylaşımdaki kendisine ait olmayan el yazısını şüpheli bulduk. Bunun doğrultusunda polise bilgi verdik. Otopsi raporunu bekledik. Otopsi raporunda şu çıktı: Bilekleri kesilerek boğazı sıkılarak asılmış. Böyle gösterilip cinayete kurban gitti arkadaşımız. Kadın cinayetlerine dur deyin artık.”

Semih Palancı, daha sonra yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

“Şunu açıkça ifade etmek istiyoruz: Ayşegül intihar etmemiştir. Ayşegül bir kadın cinayetinin kurbanı olmuştur. Bu olayın üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceğiz. Gerçekler ortaya çıkacak ve sorumlular er ya da geç adalet önünde hesap verecektir. Ayşegül için tüm kadınlar için adalet istiyoruz. Fail ya da failler en kısa sürede bulunmalı ve hak ettikleri cezayı almalıdır”