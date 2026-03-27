‘Bayan Bacak’ olarak bir döneme damga vuran Serpil Örümcer’in ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiği öğrenildi. Oyunculuk kariyeriyle Yeşilçam’ın dikkat çeken isimleri arasında yer alan Serpil Örümcer’in kim olduğu da merak edildi. Şimdilerde zor günler yaşadığı bilinen ünlü oyuncunun özel hayatına ilişkin detaylar da araştırılmaya başlandı. Peki, Serpil Örümcer kimdir? Serpil Örümcer ne hastası? Serpil Örümcer hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Serpil Örümcer’e dair bilinmeyenler…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Serpil Örümcer kimdir? Serpil Örümcer ne hastası? Bir döneme 'Bayan Bacak' lakabıyla damga vuran eski manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer'in ekonomik zorluklar yaşadığı ve yardım çağrısında bulunduğu öğrenildi. Serpil Örümcer, 1990'larda cilt kanserine yakalandı ve yıllardır bu hastalıkla mücadele ediyor. Şu anda kirada oturan Örümcer'in yaşadığı ev kentsel dönüşüme girdiği için acil taşınması gerekiyor. Yüksek kiralar nedeniyle yeni bir ev bulmakta zorlanan sanatçı, resimlerini, kasetlerini ve üzerinde fotoğrafı olan bir saati satarak destek arıyor. Örümcer, kendisine dayalı döşeli ev verildiği yönündeki haberleri yalanladı. 1967 yılında katıldığı güzellik yarışmasında finale kalarak şöhret basamaklarını tırmanan Örümcer, 15 yaşındayken şarkıcı olmaya başladı. Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından olan Örümcer, Berkant ile evliliğinden kızı Fulya dünyaya gelmiştir.

SERPİL ÖRÜMCER KİMDİR?

Bir döneme ‘Bayan Bacak’ lakabıyla damga vuran Serpil Örümcer, eski manken, oyuncu ve şarkıcıdır. Örümcer, bir şirkette sekreterlik yaparken,1967 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında finale kalarak şöhret basamaklarına ilk adımını attı.15 yaşındayken katıldığı yarışma sonrasında ise kendisine gelen teklifi reddetmeyerek şarkıcı oldu.

Özellikle 1970’li yılların sevilen Yeşilçam oyuncusu Örümcer, kariyeri boyunca çeşitli dizi ve müzik çalışmalarına imza attı. Örümcer’in medya ve televizyon sektörüne girişi bir dönemin ünlü pop sanatçısı Berkant ile yaptığı evlilikle başladı.

Serpil Örümcer’in Berkant (Bay Samanyolu) ile Beşiktaş'ta bir çay bahçesinde başlayan aşkları nikâh masasında sonlandı. Örümcer, bu süreçte Berkant'ın çalıştığı gece kulübünde sahne almaya başladı. Zaman içerisinde şöhreti yakalayan Örümcer’in Berkant ile aşkı sadece 1 yıl sürdü.

Serpil Örümcer, kızı Fulya'ya hamileyken, eşi Berkant'tan, çok alkolik olduğu gerekçesiyle ayrılma kararı aldı. 1971 yılında evlenen çift, 1972 yılında evliliklerini sonlandırdı. Daha sonra müziğe başlayan Örümcer, kariyeri boyunca 5 albüm ve 7 tane 45'lik çıkarttı.

Oyuncu ve müzisyen kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Serpil Örümcer, 1989 yılında Cengiz Kartal ile evlendi. Bu evliliği de oldukça kısa süren Örümcer, 1990 yılında boşanma kararı alarak Cengiz Kartal’dan da ayrıldı. Örümcer, daha sonra, 4 eşi daha bulunan Batmanlı iş insanı Hasan Ölük'le dünyaevine girdi. Aynı zamanda Örümcer, İzmir Fuarı'nda 1969'da en büyük parayı alan sanatçı olarak tarihe geçti.

SERPİL ÖRÜMCER NE HASTASI?

Başarılı oyunculuk ve müzik kariyeriyle adından söz ettiren Serpil Örümcer, 1990'larda cilt kanserine yakalandı. Yıllardır sıkıntılı bir hayat mücadelesi veren Örümcer, şimdilerde zor günler geçiriyor. Uzun yıllardır kanser hastalığıyla mücadele ettiği bilinen Örümcer, yaşadığı evin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle zor günler geçirdiğini duyurdu.

Yeşilçam’ın dikkat çeken isimleri arasında yer alan Serpil Örümcer, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla sevenlerinden yardım istedi. 73 yaşındaki Örümcer, Instagram'dan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ben 70’li yılların film ve ses sanatçısı Serpil Örümcer’im. Bazı haberlerde bana dayalı döşeli ev verildiği söyleniyor ama bu doğru değil. Şu anda kirada oturuyorum. Ne yazık ki yaşadığım ev de kentsel dönüşüme girdi ve taşınmak için çok az zamanım kaldı. Yeni bir kiralık ev arıyorum ancak kiralar çok yüksek, bütçem yeterli değil. Bu yüzden resimlerimi, kasetlerimi ve üzerinde fotoğrafım olan bir saati satıyorum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun”