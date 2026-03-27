Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Serpil Örümcer kimdir? Serpil Örümcer ne hastası?

Yeşilçam’ın dikkat çeken isimleri arasında yer alan Serpil Örümcer’in kim olduğu merak ediliyor. ‘Bayan Bacak’ takma adıyla tanınan Serpil Örümcer, şimdilerde geçim sıkıntısı yaşadığı haberleriyle gündeme geliyor. Serpil Örümcer’in özel hayatına dair detaylarda araştırılıyor. Peki, Serpil Örümcer kimdir? Serpil Örümcer ne hastası? İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 10:00

‘Bayan Bacak’ olarak bir döneme damga vuran Serpil Örümcer’in ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiği öğrenildi. Oyunculuk kariyeriyle ’ın dikkat çeken isimleri arasında yer alan Serpil Örümcer’in kim olduğu da merak edildi. Şimdilerde zor günler yaşadığı bilinen ünlü oyuncunun özel hayatına ilişkin detaylar da araştırılmaya başlandı. Peki, Serpil Örümcer kimdir? Serpil Örümcer ne hastası? Serpil Örümcer hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Serpil Örümcer’e dair bilinmeyenler…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Bir döneme 'Bayan Bacak' lakabıyla damga vuran eski manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer'in ekonomik zorluklar yaşadığı ve yardım çağrısında bulunduğu öğrenildi.
Serpil Örümcer, 1990'larda cilt kanserine yakalandı ve yıllardır bu hastalıkla mücadele ediyor.
Şu anda kirada oturan Örümcer'in yaşadığı ev kentsel dönüşüme girdiği için acil taşınması gerekiyor.
Yüksek kiralar nedeniyle yeni bir ev bulmakta zorlanan sanatçı, resimlerini, kasetlerini ve üzerinde fotoğrafı olan bir saati satarak destek arıyor.
Örümcer, kendisine dayalı döşeli ev verildiği yönündeki haberleri yalanladı.
1967 yılında katıldığı güzellik yarışmasında finale kalarak şöhret basamaklarını tırmanan Örümcer, 15 yaşındayken şarkıcı olmaya başladı.
Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından olan Örümcer, Berkant ile evliliğinden kızı Fulya dünyaya gelmiştir.
SERPİL ÖRÜMCER KİMDİR?

Bir döneme ‘Bayan Bacak’ lakabıyla damga vuran Serpil Örümcer, eski manken, ve şarkıcıdır. Örümcer, bir şirkette sekreterlik yaparken,1967 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında finale kalarak şöhret basamaklarına ilk adımını attı.15 yaşındayken katıldığı yarışma sonrasında ise kendisine gelen teklifi reddetmeyerek şarkıcı oldu.

Özellikle 1970’li yılların sevilen Yeşilçam oyuncusu Örümcer, kariyeri boyunca çeşitli dizi ve müzik çalışmalarına imza attı. Örümcer’in medya ve televizyon sektörüne girişi bir dönemin ünlü pop sanatçısı Berkant ile yaptığı evlilikle başladı.

Serpil Örümcer’in Berkant (Bay Samanyolu) ile Beşiktaş'ta bir çay bahçesinde başlayan aşkları nikâh masasında sonlandı. Örümcer, bu süreçte Berkant'ın çalıştığı gece kulübünde sahne almaya başladı. Zaman içerisinde şöhreti yakalayan Örümcer’in Berkant ile aşkı sadece 1 yıl sürdü.

Serpil Örümcer, kızı Fulya'ya hamileyken, eşi Berkant'tan, çok alkolik olduğu gerekçesiyle ayrılma kararı aldı. 1971 yılında evlenen çift, 1972 yılında evliliklerini sonlandırdı. Daha sonra müziğe başlayan Örümcer, kariyeri boyunca 5 albüm ve 7 tane 45'lik çıkarttı.

Oyuncu ve kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Serpil Örümcer, 1989 yılında Cengiz Kartal ile evlendi. Bu evliliği de oldukça kısa süren Örümcer, 1990 yılında boşanma kararı alarak Cengiz Kartal’dan da ayrıldı. Örümcer, daha sonra, 4 eşi daha bulunan Batmanlı iş insanı Hasan Ölük'le dünyaevine girdi. Aynı zamanda Örümcer, İzmir Fuarı'nda 1969'da en büyük parayı alan sanatçı olarak tarihe geçti.

SERPİL ÖRÜMCER NE HASTASI?

Başarılı oyunculuk ve müzik kariyeriyle adından söz ettiren Serpil Örümcer, 1990'larda cilt kanserine yakalandı. Yıllardır sıkıntılı bir hayat mücadelesi veren Örümcer, şimdilerde zor günler geçiriyor. Uzun yıllardır kanser hastalığıyla mücadele ettiği bilinen Örümcer, yaşadığı evin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle zor günler geçirdiğini duyurdu.

Yeşilçam’ın dikkat çeken isimleri arasında yer alan Serpil Örümcer, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla sevenlerinden yardım istedi. 73 yaşındaki Örümcer, Instagram'dan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ben 70’li yılların film ve ses sanatçısı Serpil Örümcer’im. Bazı haberlerde bana dayalı döşeli ev verildiği söyleniyor ama bu doğru değil. Şu anda kirada oturuyorum. Ne yazık ki yaşadığım ev de kentsel dönüşüme girdi ve taşınmak için çok az zamanım kaldı. Yeni bir kiralık ev arıyorum ancak kiralar çok yüksek, bütçem yeterli değil. Bu yüzden resimlerimi, kasetlerimi ve üzerinde fotoğrafım olan bir saati satıyorum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun”

ETİKETLER
#müzisyen
#oyuncu
#kentsel dönüşüm
#cilt kanseri
#Yeşilçam
#Serpil Örümcer
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.