Serpil Örümcer "Ev verildi" iddiasını yalanladı: Yardım çağrısında bulundu

Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer, 1967 yılında katıldığı güzellik yarışmasında dereceye girerek birçok film projesinde yer aldı. Hem sağlık hem de maddi zorluk yaşayan Serpil Örümcer, yayınladığı video ile sevenlerinden yardım istedi. Kirasını ödeyemeyecek duruma gelen
Daha önce faturalarını ödemek için fotoğraflarını satan bir dönemin ünlü ismi, şimdi de yaşadığı evin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle zor günler geçiriyor. Yardım çağrısında bulunan Serpil Örümcer, daha önce kendisine dayalı döşeli bir ev verildiği iddiasını da yalanladı.
Aynı zamanda ses sanatçısı olan Örümcer, paylaşımında, "Ben 70’li yılların film ve ses sanatçısı Serpil Örümcer’im. Bazı haberlerde bana dayalı döşeli ev verildiği söyleniyor ama bu doğru değil. Şu anda kirada oturuyorum. Ne yazık ki yaşadığım ev de kentsel dönüşüme girdi ve taşınmak için çok az zamanım kaldı. Yeni bir kiralık ev arıyorum ancak kiralar çok yüksek, bütçem yeterli değil. Bu yüzden resimlerimi, kasetlerimi ve üzerinde fotoğrafım olan bir saati satıyorum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.
Sosyal medya hesabından sevenlerine ve dostlarına seslenen Örümcer, 'Ben 70 yılları sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum, elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum' ifadelerini kullandı.
8 Aralık 1952 doğumlu Serpil Örümcer, Serpil Örümcer daha sonra müziğe başlamış ve 5 albüm ve 7 tane 45'lik çıkartmıştır.1 990'larda cilt kanserine yakalanan ve büyük maddi sıkıntılar içinde olan Örümcer, çok zor zamanlar geçirdi. 2010 yılında kötü durumda olan evi program tarafından yenilenmiş ve iyi hale getirilmiştir.
|Bilgi
|Detay
|Ad Soyad
|Serpil Örümcer
|Doğum Tarihi
|8 Aralık 1952
|Müzik Kariyeri
|5 albüm ve 7 tane 45'lik çıkarmıştır.
|Sağlık Sorunları
|1990'larda cilt kanserine yakalandı.
|Maddi Durumu
|Büyük maddi sıkıntılar yaşadı.
|Ev Yenileme
|2010 yılında evi bir program tarafından yenilenmiştir.