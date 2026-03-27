Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Serpil Örümcer "Ev verildi" iddiasını yalanladı: Yardım çağrısında bulundu

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Serpil Örümcer, geçtiğimiz aylarda faturalarını ödeyebilmek için resimlerini satışa çıkardığını duyurmuştu. Serpil Örümcer, dün yayınladığı videoda ise kendisine dayalı döşeli ev verildiğini iddialarını yalanlayarak yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 09:09

Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer, 1967 yılında katıldığı güzellik yarışmasında dereceye girerek birçok film projesinde yer aldı. Hem sağlık hem de maddi zorluk yaşayan Serpil Örümcer, yayınladığı video ile sevenlerinden yardım istedi. Kirasını ödeyemeyecek duruma gelen

Yeşilçam oyuncusu ve ses sanatçısı Serpil Örümcer, kiralık evinin kentsel dönüşüme girmesi ve artan kiralar nedeniyle maddi sıkıntı yaşadığını belirterek yardım çağrısında bulundu.
Serpil Örümcer, 1967'de katıldığı güzellik yarışmasıyla tanınmış ve birçok filmde rol almıştır.
Sanatçı, şu anda kirada oturduğu evinin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle kısa süre içinde taşınması gerektiğini belirtmiştir.
Artan kiralar nedeniyle yeni bir ev bulmakta zorlanan Örümcer, fotoğraflarını, kasetlerini ve üzerinde fotoğrafı olan bir saati satarak gelir elde etmeye çalıştığını ifade etmiştir.
Daha önce kendisine dayalı döşeli bir ev verildiği yönündeki haberleri yalanlamıştır.
1990'larda cilt kanserine yakalanmış ve zor zamanlar geçirmiştir.
2010 yılında evi bir program tarafından yenilenmiştir.
Serpil Örümcer, 8 Aralık 1952 doğumludur.
SERPİL ÖRÜMCER, ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Daha önce faturalarını ödemek için fotoğraflarını satan bir dönemin ünlü ismi, şimdi de yaşadığı evin kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle zor günler geçiriyor. Yardım çağrısında bulunan Serpil Örümcer, daha önce kendisine dayalı döşeli bir ev verildiği iddiasını da yalanladı.

Aynı zamanda ses sanatçısı olan Örümcer, paylaşımında, "Ben 70’li yılların film ve ses sanatçısı Serpil Örümcer’im. Bazı haberlerde bana dayalı döşeli ev verildiği söyleniyor ama bu doğru değil. Şu anda kirada oturuyorum. Ne yazık ki yaşadığım ev de kentsel dönüşüme girdi ve taşınmak için çok az zamanım kaldı. Yeni bir kiralık ev arıyorum ancak kiralar çok yüksek, bütçem yeterli değil. Bu yüzden resimlerimi, kasetlerimi ve üzerinde fotoğrafım olan bir saati satıyorum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

Sosyal medya hesabından sevenlerine ve dostlarına seslenen Örümcer, 'Ben 70 yılları sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum, elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum' ifadelerini kullandı.

SERPİL ÖRÜMCER KAÇ YAŞINDA?

8 Aralık 1952 doğumlu Serpil Örümcer, Serpil Örümcer daha sonra müziğe başlamış ve 5 albüm ve 7 tane 45'lik çıkartmıştır.1 990'larda cilt kanserine yakalanan ve büyük maddi sıkıntılar içinde olan Örümcer, çok zor zamanlar geçirdi. 2010 yılında kötü durumda olan evi program tarafından yenilenmiş ve iyi hale getirilmiştir.

BilgiDetay
Ad SoyadSerpil Örümcer
Doğum Tarihi8 Aralık 1952
Müzik Kariyeri5 albüm ve 7 tane 45'lik çıkarmıştır.
Sağlık Sorunları1990'larda cilt kanserine yakalandı.
Maddi DurumuBüyük maddi sıkıntılar yaşadı.
Ev Yenileme2010 yılında evi bir program tarafından yenilenmiştir.
ETİKETLER
#sağlık sorunları
#Yardım Çağrısı
#Maddi Sıkıntı
#Serpil Örümcer
#Yeşilçam Oyuncusu
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.