Rapçi Vahap Canbay, eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için Kubilay Kaan Kundakçı ile birlikte şarkıcının stüdyosuna gitti. Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi Alaatin Kadayıfçıoğlu tarafından açılan ateş sonucu Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Ece Erken, Vahap Canbay'ın dışarda olmasına tepki gösterdi ve "Cezaevinde bir kişi eksik şu an.” dedi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ece Erken'den Vahap Canbay sitemi: Cezaevinde bir kişi eksik şu an Rapçi Vahap Canbay'ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için gittiği stüdyoda çıkan olayda arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Vahap Canbay, eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için arkadaşları Kubilay Kaan Kundakçı ve Yalçınay Yıldız ile stüdyoya gitti. Stüdyoda Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi Alaatin Kadayıfçıoğlu'nun açtığı ateş sonucu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Ece Erken, Vahap Canbay'ın tutuklanmamasına tepki göstererek, 'Cezaevinde bir kişi eksik şu an' dedi. Vahap Canbay ifadesinde, silah sesi duyduğunda korkup saklandıklarını ve Kubilay'ın inlemesini fark ettiğini belirtti. Canbay, Aleyna'nın Alaattin Kadayıfçıoğlu ile sevgili olduğunu temizlikçiden öğrendiğini ve köpeğini almak için stüdyoda beklediğini söyledi.

ECE ERKEN, VAHAP CANBAY'IN TUTUKLANMAMASINA SİTEM ETTİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ece Erken, “Hayır kimse niye demiyor? oğlum canbay bu kızın hayatında başka biri var sen artık onun taciz etme! küçücük çocukları aracı etme! yoluna bak! olduğu stüdyoya gitme kapıda pusu kurma neden demiyor????????? bence burada herkes suçlu o masum çocuk için kusura bakmayın!!!!! kimse masum değil!!!! ben o güzeller güzeli çocuğun annesi olsam en başta canbay’dan şikayetçi olurdum! Sen kendi işine benim güzeller güzeli oğlumu nasıl alet edersin?!” dedi.

Paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Ece Erken, “Ortada cinayetin yanında taciz ve tehdit var; şikayetçi olarak ilgiyi başka yere çekmek istiyor; yapmayın… kanmayın… cezaevinde bir kişi eksik şu an.” dedi.

VAHAP CANBAY'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Vahap Canbay, olay anıyla ilgili ifadesinde "Silah patladığı an korkup kendimizi sakındık. O sırada Kubilay'ın inlemesini fark ettim. Onlar araçlarına binip gittiler. Benim kimseyle alacak verecek meselem yok. Vuranı görsem tanırım. Aleyna'ya benzeyen bir kadını arkadan gördüm" dedi.

Araç içerisinde otururken arkadaşı Yalçınay'ın Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile konuştuğunu da aktaran Canbay; "Konuşma sırasında beni kastederek 'Herkes haddini bilecek, sen anladın ne dediğimi' diye konuştu" dedi. Canbay; "Yalçınay Yıldız benim 3 yıllık arkadaşım, aynı zamanda prodüktörüm ve sesçim. Kubilay da 4 yıllık arkadaşım. Aleyna Kalaycıoğlu ise eski kız arkadaşım. Kendisiyle 1.5 yıl süren bir ilişkim vardı. Yaklaşık 13 gün önce mesaj atarak benden ayrıldı. Aramızda herhangi bir tartışma, husumet yok. Bundan 3 ay kadar önce ben, Yalçınay ve Aleyna, Kemerburgaz'da birlikte yaşamaya başladık. Yalçınay ikimizin de müzik prodüktörlüğünü yapıyordu" dedi.

"ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU İLE SEVGİLİ OLDUĞUNU TEMİZLİKÇİDEN ÖĞRENDİM"

Canbay, "Olayın yaşandığı gün temizlikçi Aleyna'nın eşyalarını almaya geldi ve onun Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğunu söyledi. Daha sonra eşyaları alıp evden ayrıldı" dedi. Canbay şöyle devam etti: "19.00 sıralarında stüdyonun önüne geldik. Aracın şoför koltuğunda Kubilay, sağ ön yolcu koltuğunda ben, arka koltukta ise Yalçınay vardı. Yalçınay kapıyı çaldı ancak Aleyna orada değilmiş. Temizlikçi Yalçınay'ı içeriye almamış akabinde benim köpeğim Mocha'yı içeride görmüş, Aleyna benden ayrılınca benim köpeğimi de alarak gitmişti, ben de hem köpeği almak hem de Aleyna ile konuşup barışmak için orada beklemeye başladım." dedi.

VAHAP CANBAY KİMDİR?

Rap dünyasında sevilerek dinlenen isim Vahap Canbay, son günlerde gündeme gelmeye devam ediyor. Son yılların en dikkat çeken rapçilerinden biri olan Canbay, 10 Kasım 1997 yılında dünyaya gelmiştir. Kamuoyunda yer alan bilgilere göre, Canbay’ın müziğe ilgisi küçük yaşlarda oluşmaya başlamıştır. Küçük yaşta başlayan bu ilgi şimdilerde onun şarkı söylemek isteyen kimliğini de geliştirmektedir. Rap alanında da özellikle arabesk ezgilerini rap ritimleriyle harmanlamayı seven bir isim.