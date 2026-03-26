Sosyal medyada Kübra Karaaslan'ın hayatını kaybettiği iddiası kısa sürede gündem oldu. Geçtiğimiz aylarda tüm sosyal medya hesaplarını kapatan fenomenin intihar ettiği dehşet anlar ortaya çıktı. Kübra Karaaslan'a arkadaşı Aleyna Bağdaçiçek'ten veda paylaşımı geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kübra Karaaslan'a arkadaşı Aleyna Bağdaçiçek'ten veda paylaşımı Sosyal medyada tanınan Kübra Karaaslan'ın intihar ettiği iddiaları ve dehşet anlarına dair görüntülerin ortaya çıkması gündeme oturdu. Fenomen Kübra Karaaslan'ın geçtiğimiz aylarda tüm sosyal medya hesaplarını kapattığı belirtildi. Arkadaşı Aleyna Bağdaçiçek'ten Karaaslan için bir veda paylaşımı geldi. 21 yaşındaki Kübra Karaaslan'ın TikTok'ta ürettiği videolarla tanınan bir içerik üreticisi olduğu ifade edildi. Karaaslan'ın intihar ettiği anların cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ve sosyal medyada paylaşıldığı belirtildi. Görüntülerde, çevredeki vatandaşların Karaaslan'ı ikna etmeye çalıştığı ancak kadının kendini aniden aşağıya bıraktığı aktarıldı.

ALEYNA BAĞDAÇİÇEK'TEN KÜBRA KARAASLAN PAYLAŞIMI

Aleyna Bağçiçek yaptığı paylaşımda, "Melek yüzlü arkadaşım Kübram. Rabbim seni en güzel yerinde ağırlasın. Hakkım helal olsun... Seni unutmayacağım.” dedi.

KÜBRA KARAASLAN KAÇ YAŞINDA?

21 yaşındaki Kübra Karaaslan, sosyal medya platformu TikTok’ta ürettiği videolarla tanınan bir içerik üreticisiydi. Günlük hayatından kesitler, eğlenceli içerikler ve samimi paylaşımlar yapan Karaaslan, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı. Karaaslan’ın tüm hesaplarını kapatması akıllarda soru işareti bıraktı.

Yaş İsim Platform İçerik Türü Durum Etki 21 Kübra Karaaslan TikTok Günlük hayatından kesitler, eğlenceli içerikler, samimi paylaşımlar Tüm hesaplarını kapattı Akıllarda soru işareti bıraktı

KÜBRA KARAASLAN'IN İNTİHAR ETTİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Kübra Karaaslan’ın intihar ettiği o anlar, köprü üzerindeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede gündem oldu. Çevredeki vatandaşların ikna etmeye çalıştığı esnada kadının kendini aniden aşağıya bırakması görenleri korkuttu.