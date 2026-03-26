Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Aleyna Kalaycıoğlu, Vahap Canbay ve Kubilay Kaan Kundakçı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kars 36 Spor'da forma giyen Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybetmesinin ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da aralarında olduğu 7 kişi tutuklandı. Kubilay Kaan Kundakçı'nın Aleyna Kalaycıoğlu ve Vahap Canbay'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.03.2026
14:51
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
15:00

Rapçi ile 'nu tekrar barıştırmak isterken 'nun ateş açması sonucu hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Aleyna Kalaycıoğlu, Vahap Canbay ve Kubilay Kaan Kundakçı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Rapçi Vahap Canbay ile Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmaya çalışırken çıkan olayda Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili yeni görüntüler ve ifadeler ortaya çıktı.
Aleyna Kalaycıoğlu, hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'yı eski erkek arkadaşı Vahap Canbay aracılığıyla tanıdığını, Kundakçı'nın Vahap'ın ayak işlerini yaptığını ve yeri geldiğinde şoförlüğünü üstlendiğini belirtti.
Olayın ardından Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 kişi tutuklandı.
Aleyna Kalaycıoğlu, Kubilay Kaan Kundakçı'yı öldürme şüphesiyle tutuklanan sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile kendisini annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun tanıştırdığını söyledi.
Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ile buluşmak için stüdyoya gittiğini, aracın yanına gidip camına tıklattığında çıkan kişi tarafından itildiğini ve arbede sırasında silahının kazara ateş aldığını iddia etti.
Kadayıfçıoğlu, Kubilay Kaan Kundakçı'yı tanımadığını ve bilinçli bir şekilde ateş etmediğini belirtti.
ALEYNA KALAYCIOĞLU, VAHAP CANBAY VE KAAN KUNDAKÇI'NIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ

Aleyna Kalaycıoğlu, hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'yı eski erkek arkadaşı Vahap aracılığıyla tanıdığını ifadesinde belirtti. Aleyna Kalaycıoğlu, "Vahap'ın ayak işlerini yapardı. Vahap, onu yeri geldiğinde şoför olarak kullandığını belirtiyordu" dedi.

Aleyna Kalaycıoğlu, Vahap Canbay ve Kubilay Kaan Kundakçı'nın araçta yolculuk ederken yeni görüntüleri ortaya çıktı.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI CİNAYETİNDE 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Kars 36 Spor'da forma giyen Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybetmesinin ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 kişi tutuklandı. Aleyna Kalaycıoğlu, Kubilay Kaan Kundakçı'yı öldürme şüphesiyle tutuklanan sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile kendisini annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun tanıştırdığını anlattı. Aleyna Kalaycıoğlu, "Annem, hayatımda düzgün bir ilişki olsun diye beni Alaattin ile tanıştırdı" dedi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU: KUBİLAY KAAN, VAHAP'IN AYAK İŞLERİNİ YAPARDI

Hayatını kaybeden Kaan Kundakçı ile ile tanışma hikayesini de anlatan Kalaycıoğlu, "Kubilay Kaan Kundakçı'yı eski erkek arkadaşım Vahap Canbay aracılığıyla tanımıştım. Vahap'ın ayak işlerini yapardı. Vahap, onu yeri geldiğinde şoför olarak kullandığını belirtiyordu. Vahap bazen Kubilay'ı yanıma gönderip bana yardımcı oluyordu. Benim ulaşım işlerimde de yardımcı olurdu. Çok sevdiğim kardeşimdir. Samimiyetimiz de vardı. Benim telefonumda Kubilay olarak kayıtlı. Bazen benim aracımla da gezerdi. Arabalara merakı vardı" dedi.

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre; Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ile buluşmak için stüdyoya gittiğini, stüdyonun sokağında park halindeki aracı görünce tedirgin olduklarını söyleyerek “Aleyna, ‘Bunlar benim eski sevgilimin arkadaşları’ dedi. Aracın yanına gidip camına tıklattım. İçindeki kişi kapıyı sert şekilde açarak beni itti. Arbede esnasında kapının üstüne vurdum. İçeride oturan kişi ise torpidodan metal, parlak bir cisim çıkardı. Silah ya da bıçak olabileceğini düşündüm. Sol elimde ruhsatlı silahım vardı. Karşı taraf bana doğru bir hamle yapınca refleksle silahı doğrulttum. Aramızda bir boğuşma yaşandı ve silah aniden ateş aldı.

Kubilay Kaan Kundakçı''yı hiç tanımadığını belirten Alaattin Kadayıfçıoğlu, "Silah patlayınca şoka girdim. Kesinlikle bilinçli şekilde ateş etmedim. Kubilay Kaan Kundakçı'yı tanımıyorum. Aramızda herhangi bir husumet ya da alacak-verecek meselesi bulunmuyor. Vahap Canbay'ı da sadece sosyal medyadan duydum. Aleyna ile de yaklaşık 2-3 ay önce tanıştık, bir süre önce de görüşmeye başladık. Olaydan bir gece önce Aleyna benim evimde misafir olarak kaldı. Sabah aracımı ona verdim, akşam ise eşyalarını ve köpeğini almak için stüdyoya gittik. Silah patlayınca araca bindim. Aracı Hüseyin Can Avcı kullanıyordu. Olayın şokuyla babama ulaşmaya çalıştım fakat babam İngiltere'de olduğu için ulaşamadım. Amcamın oğlu Metin Kadayıfçıoğlu'nun yanına gittim. Aracımda bulunan silah, olayda kullanılan silah ile aynı. Bana ait ve taşıma ruhsatı bulunuyor.” dedi.

Söylenen KişiKonuşulan Kişi/DurumAçıklama
Alaattin KadayıfçıoğluKubilay Kaan KundakçıHiç tanımadığını, bilinçli ateş etmediğini, aralarında husumet veya alacak-verecek meselesi olmadığını belirtti.
Alaattin KadayıfçıoğluVahap CanbaySadece sosyal medyadan duyduğunu belirtti.
Alaattin KadayıfçıoğluAleynaYaklaşık 2-3 ay önce tanıştıklarını, bir süre önce görüşmeye başladıklarını belirtti. Olaydan bir gece önce evinde misafir olduğunu, sabah aracını ona verdiğini söyledi.
Alaattin KadayıfçıoğluOlay AnıSilah patlayınca şoka girdiğini, bilinçli ateş etmediğini belirtti. Silah patlayınca araca bindiğini ve aracın Hüseyin Can Avcı tarafından kullanıldığını söyledi.
Alaattin KadayıfçıoğluBabasıOlayın şokuyla ulaşmaya çalıştığını ancak babasının İngiltere'de olduğu için ulaşamadığını belirtti.
Alaattin KadayıfçıoğluMetin KadayıfçıoğluAmcasının oğlu olduğunu, olay sonrası yanına gittiğini belirtti.
Alaattin KadayıfçıoğluSilahAracında bulunan silahın, olayda kullanılan silah ile aynı olduğunu, kendine ait olduğunu ve taşıma ruhsatı bulunduğunu belirtti.
ETİKETLER
#aleyna kalaycıoğlu
#Kars 36 Spor
#Alaattin Kadayıfçıoğlu
#Kubilay Kaan Kundakçı Cinayeti
#Vahap Canbay
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.