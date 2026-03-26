Rapçi Vahap Canbay ile Aleyna Kalaycıoğlu'nu tekrar barıştırmak isterken Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ateş açması sonucu hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ Aleyna Kalaycıoğlu, Vahap Canbay ve Kubilay Kaan Kundakçı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı Rapçi Vahap Canbay ile Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmaya çalışırken çıkan olayda Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili yeni görüntüler ve ifadeler ortaya çıktı. Aleyna Kalaycıoğlu, hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'yı eski erkek arkadaşı Vahap Canbay aracılığıyla tanıdığını, Kundakçı'nın Vahap'ın ayak işlerini yaptığını ve yeri geldiğinde şoförlüğünü üstlendiğini belirtti. Olayın ardından Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 kişi tutuklandı. Aleyna Kalaycıoğlu, Kubilay Kaan Kundakçı'yı öldürme şüphesiyle tutuklanan sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile kendisini annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun tanıştırdığını söyledi. Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ile buluşmak için stüdyoya gittiğini, aracın yanına gidip camına tıklattığında çıkan kişi tarafından itildiğini ve arbede sırasında silahının kazara ateş aldığını iddia etti. Kadayıfçıoğlu, Kubilay Kaan Kundakçı'yı tanımadığını ve bilinçli bir şekilde ateş etmediğini belirtti.

ALEYNA KALAYCIOĞLU, VAHAP CANBAY VE KAAN KUNDAKÇI'NIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ

Aleyna Kalaycıoğlu, Vahap Canbay ve Kubilay Kaan Kundakçı'nın araçta yolculuk ederken yeni görüntüleri ortaya çıktı.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI CİNAYETİNDE 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Kars 36 Spor'da forma giyen Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybetmesinin ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 kişi tutuklandı. Aleyna Kalaycıoğlu, Kubilay Kaan Kundakçı'yı öldürme şüphesiyle tutuklanan sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile kendisini annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun tanıştırdığını anlattı. Aleyna Kalaycıoğlu, "Annem, hayatımda düzgün bir ilişki olsun diye beni Alaattin ile tanıştırdı" dedi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU: KUBİLAY KAAN, VAHAP'IN AYAK İŞLERİNİ YAPARDI

Hayatını kaybeden Kaan Kundakçı ile ile tanışma hikayesini de anlatan Kalaycıoğlu, "Kubilay Kaan Kundakçı'yı eski erkek arkadaşım Vahap Canbay aracılığıyla tanımıştım. Vahap'ın ayak işlerini yapardı. Vahap, onu yeri geldiğinde şoför olarak kullandığını belirtiyordu. Vahap bazen Kubilay'ı yanıma gönderip bana yardımcı oluyordu. Benim ulaşım işlerimde de yardımcı olurdu. Çok sevdiğim kardeşimdir. Samimiyetimiz de vardı. Benim telefonumda Kubilay olarak kayıtlı. Bazen benim aracımla da gezerdi. Arabalara merakı vardı" dedi.

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre; Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ile buluşmak için stüdyoya gittiğini, stüdyonun sokağında park halindeki aracı görünce tedirgin olduklarını söyleyerek “Aleyna, ‘Bunlar benim eski sevgilimin arkadaşları’ dedi. Aracın yanına gidip camına tıklattım. İçindeki kişi kapıyı sert şekilde açarak beni itti. Arbede esnasında kapının üstüne vurdum. İçeride oturan kişi ise torpidodan metal, parlak bir cisim çıkardı. Silah ya da bıçak olabileceğini düşündüm. Sol elimde ruhsatlı silahım vardı. Karşı taraf bana doğru bir hamle yapınca refleksle silahı doğrulttum. Aramızda bir boğuşma yaşandı ve silah aniden ateş aldı.

Kubilay Kaan Kundakçı''yı hiç tanımadığını belirten Alaattin Kadayıfçıoğlu, "Silah patlayınca şoka girdim. Kesinlikle bilinçli şekilde ateş etmedim. Kubilay Kaan Kundakçı'yı tanımıyorum. Aramızda herhangi bir husumet ya da alacak-verecek meselesi bulunmuyor. Vahap Canbay'ı da sadece sosyal medyadan duydum. Aleyna ile de yaklaşık 2-3 ay önce tanıştık, bir süre önce de görüşmeye başladık. Olaydan bir gece önce Aleyna benim evimde misafir olarak kaldı. Sabah aracımı ona verdim, akşam ise eşyalarını ve köpeğini almak için stüdyoya gittik. Silah patlayınca araca bindim. Aracı Hüseyin Can Avcı kullanıyordu. Olayın şokuyla babama ulaşmaya çalıştım fakat babam İngiltere'de olduğu için ulaşamadım. Amcamın oğlu Metin Kadayıfçıoğlu'nun yanına gittim. Aracımda bulunan silah, olayda kullanılan silah ile aynı. Bana ait ve taşıma ruhsatı bulunuyor.” dedi.