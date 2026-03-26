Tatlıses ailesinde sular durulmuyor! İbrahim Tatlıses'in yılan benzetmesine yorum yağdı

Türkücü İbrahim Tatlıses, kızı Dilan çıtak ve oğlu Ahmet Tatlı ile yaşadığı polemiklerle sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya üzerinden birbirlerine göndermede bulunan aileden İbrahim Tatlıses, yılan benzetmesiyle çok konuşuldu. Son olarak çocuklarının dışında kardeşiyle de küs olan İbrahim Tatlıses'in bu sözleri kime söylediği merak konusu oldu.
Babasıyla yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Ahmet Tatlıses, son olarak Ramazan Bayramı dolasıyla paylaştığı imalı paylaşımla gündeme geldi.
Bayram namazına giden Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Bayram dediğin sadece mesaj atmak değil. Gönül almak hatırlamak sahip çıkmaktır. Kardeşlik lafta değil zor günde belli olur. Bugün herkes kendine baksın. Kim kırmış kim sahip çıkmış kim yok saymış... Hayat uzun ama insanın kalbi her şeyi unutmuyor. Yine de biz kin tutmayız. Ama herkesi de olduğu yerde bırakmasını biliriz. Bayram... Herkesin kendine yakışanı yaptığı gündür." dedi.
Çocuklarıyla uzun süredir problem yaşayan İbrahim Tatlıses son paylaşımında yaptığı göndermeyle dikkat çekti. Tatlıses, "Her yılan yerde sürünmez, bazıları oturur seninle çay kahve içer" sözleriyle kimi hedef aldığı merak konusu oldu.
Birbirlerine ağır ithamlarda bulunan baba-oğul, defalarca kez mahkemelik olmuş ve son olarak Tatlıses, oğlunu mirasından men ettiğini duyurmuştu. Oğluna tamamen sırtını dönen ve "Ahmet'e bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Nefret ediyorum senden!" diyen Tatlıses'in açıklamalarının ardından Ahmet Tatlıses, "Babamın demans hastası olabileceğini düşünüyorum" diyerek sert tepki vermişti.
İbrahim Tatlıses soyadını kullanmayan kızı Dilan Çıtak'ı silmiş, oğlu Ahmet Tatlıses ile de mahkemelik olmuştu. "Keşke bütün çocuklarım İdo ve Melek Zübeyde gibi olsa" diyen İbrahim Tatlıses sözleriyle sosyal medyayı salladı. Tatlıses, "Dilan’a da, Ahmet’e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin" dedi. Dilan Çıtak, "Mirastan vazgeçmeyeceğim" dedi, Ahmet Tatlıses ise öfke kustu.
1952 Şanlıurfa doğumlu İbrahim Tatlıses, Türk şarkıcı, yapımcı, oyuncu, yönetmen, televizyon programcısı ve iş insanıdır. "Ayağında Kundura" türküsü ile ünlenen İbrahim Tatlıses, günümüze kadar neredeyse 50 albüm çıkarmış, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev almıştır. İbrahim Tatlıses 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulmuştur. Suikast girişiminden dokuz sene sonra Tatlıses, 14 Kasım 2020 - 18 Mayıs 2022 tarihleri arasında tekrar yayımlanan ve 43 bölüm süren İbo Show programını sundu.
