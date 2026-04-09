Serra Pirinç, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Özellikle başarılı oyunculuk kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken Serra Pirinç, bu kez yasaklı madde soruşturması kapsamında ön plana çıkan ünlü isimlerden biri oldu. Şimdilerde yasaklı madde soruşturması kapsamında ön plana çıkan isimler arasında yer alan Serra Pirinç’in kim olduğu da merak edildi. Daha çok oyunculuk kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken Serra Pirinç’in özel hayatına dair detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Serra Pirinç neden gözaltına alındı? Serra Pirinç kaç yaşında? Serra Pirinç nereli? Serra Pirinç hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Serra Pirinç’e dair bilinmeyenler…

HABERİN ÖZETİ Serra Pirinç neden gözaltına alındı? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli? Oyuncu Serra Pirinç, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Serra Pirinç, yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler arasında yer almaktadır. 19 Haziran 1997'de İstanbul'da doğan Serra Pirinç, 2026 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Kariyerine 2017 yılında 'Bizim Hikaye' dizisiyle başlayan Pirinç, 'Tozluyaka' ve 'Yalan' gibi projelerde de yer almıştır. Serra Pirinç'in yanı sıra Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu gibi isimlere de gözaltı kararı verilmiştir.

SERRA PİRİNÇ KİMDİR?

Serra Pirinç, Türk dizi ve sinema sektörünün başarılı genç oyuncularından biridir. Şimdilerde başarılı oyunculuk kariyeriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Pirinç, birçok başarılı projede yer almayı başardı. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamlayan Pirinç, daha sonra oyunculuk eğitimi almaya başladı.

Kariyerine erken yaşlarda başlayan Serra Pirinç, lise eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk kariyerine odaklandı. Tiyatro Terası'nda eğitim gören başarılı oyuncu 2017 yılından bu yana kariyerinde emin adımlarla ilerledi. Günümüzde hala oyunculuk kariyerine tüm hızıyla devam eden Pirinç, şimdilerde İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri oldu.

SERRA PİRİNÇ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Serra Pirinç, 19 Haziran 1997'de İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen nereli olduğuna dair net bir bilgi bulunmayan Pirinç, İstanbul’da doğup büyüdü. Rezzan Çankır Oyunculuk Ajansı bünyesinde oyunculuk kariyerine devam eden Pirinç, 2026 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.

Enerjik kişiliği ve doğal oyunculuk yeteneğiyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Serra Pirinç, 2017 yılında FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ‘Bizim Hikaye’ dizisinde ‘Müjde’ karakteriyle oyunculuk kariyerine başladı.

Bu dizide sergilediği başarılı performansıyla adından söz ettiren Pirinç, ilk projesiyle büyük bir ün kazanmayı başardı. Özellikle ‘Tozluyaka’ dizisiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Pirinç, son olarak 2024 yılında ‘Yalan’ adlı diziyle ekranlara geldi. Pirinç, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medyada da aktif bir kişiliğe sahiptir.

SERRA PİRİNÇ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Başarılı ve genç oyuncu Serra Pirinç, yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. 9 Nisan Perşembe 2026 sabah saatlerinde İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere yasaklı madde soruşturması düzenlendi.

Serra Pirinç, bu sabah ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 14 ünlü isim arasında yer aldı. Pirinç, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Serra Pirinç’in yanı sıra gözaltı kararı verilen diğer ünlüler arasında Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (Fel) Öztürk, Ender Eroğlu ve Enes Güler yer aldı.