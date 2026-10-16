Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Soner Olgun, uzun süredir sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu. Geçtiğimiz saatlerde kendisinden acı haber geldi. Uzun süredir hastane de tedavi altında olan ünlü isim hayatını kaybetti. Ailesini ve sevenlerini derin bir hüzne boğan vefat sonrası hayranları tarafından Soner Olgun’un yaşı ve memleketi merak konusu oldu. Arama motorlarında Soner Olgun hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Soner Olgun kaç yaşında? Soner Olgun aslen nereli? sorularını sizin için araştırdık.

SONER OLGUN KAÇ YAŞINDA?

Sesi ve şarkılarıyla dillerden düşmeyen Soner Olgun, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Ancak edinilen bilgilere göre, usta şarkıcı Soner Olgun, hayatını kaybetti. Vefatının ardından sevenleri ve ailesi derin bir hüzne boğulurken hayranları tarafından Soner Olgun hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Özellikle de yaşıyla merak konusu olan şarkıcı Soner Olgun, 1959 yılında Fethiye’de dünyaya geldi. Eğitimi Bornova Anadolu Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Tiyatro ve Dramatik Yazarlık Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine şarkı söyleyerek devam eden Soner Olgun,

İlk albümünü 1992 yılında yayınlayarak adını duyurmayı başarmıştır. Tabi sadece müzikle değil yazdığı yazılarla da dikkatleri üzerine çeken Soner Olgun, 67 yaşında hayatını kaybetti. Müzik ve sahne sanatlarına genç yaşlarda ilgi duyan Olgun, kendine özgü yorumuyla Türk halk müziğinde tanınan isimler arasında yerini aldı.

Canlı performansları ve tiyatro alanlarında da çalışmalar gerçekleştiren Olgun, yıllar boyunca da Türkiye’nin farklı şehirlerinde konserler vererek dikkatleri üzerine çekmektedir.

SONER OLGUN ASLEN NERELİ?

Muğla’nın Fethiye ilçesinde dünyaya gelen Soner Olgun, 2026 yılında hayatını kaybetti. Vefat haberinden sonra nereli olduğu merak konusu olan Soner Olgun’un doğun yeri olarak Fethiye görülüyor. Ancak ünlü ismin tam olarak Fethiyeli olduğuna dair kamuoyunda net bir bilgi bulunmuyor.

Hayatının büyük bir bölümünü burada geçirdiği bilinen Soner Olgun, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı kimliğiyle tanınmaya başlandı. Kariyerinde sevilerek dinlenen isimlerden olan Soner Olgun, müzik çalışmalarının yanı sıra tiyatro ve televizyon alanlarında da faaliyet gösteren Olgun’un özelikle de sahne performansları da dikkat çekiyordu.

Sanatçı ve şarkıcı kimliğiyle küçükten büyüğe herkesin sevdiği Soner Olgun’un vefatından sonra hakkında merak edilenler kamuoyunda araştırılmaya devam ediyor.