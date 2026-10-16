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Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 11:16

Soner Olgun kaç yaşında? Soner Olgun aslen nereli?

Güçlü sesi ve şarkılarıyla Türk müziğine damga vuran isimlerin başında gelen isimlerden biri olan Soner Olgun’dan kötü haber geldi. Kanserle mücadelesine yenik düşen Soner Olgun, uzun süredir hastane de tedavi görürken hayatını kaybetti. Vefat haberinden sonra arama motorlarında Soner Olgun hakkında merak edilenler araştırılırken yaşı ve memleketi merak edildi. Peki, Soner Olgun kaç yaşında? Soner Olgun aslen nereli? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Soner Olgun kaç yaşında? Soner Olgun aslen nereli?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 11:16

Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Soner Olgun, uzun süredir sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu. Geçtiğimiz saatlerde kendisinden acı haber geldi. Uzun süredir hastane de tedavi altında olan ünlü isim hayatını kaybetti. Ailesini ve sevenlerini derin bir hüzne boğan vefat sonrası hayranları tarafından Soner Olgun’un yaşı ve memleketi merak konusu oldu. Arama motorlarında Soner Olgun hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Soner Olgun kaç yaşında? Soner Olgun aslen nereli? sorularını sizin için araştırdık.

SONER OLGUN KAÇ YAŞINDA?

Sesi ve şarkılarıyla dillerden düşmeyen Soner Olgun, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Ancak edinilen bilgilere göre, usta şarkıcı Soner Olgun, hayatını kaybetti. Vefatının ardından sevenleri ve ailesi derin bir hüzne boğulurken hayranları tarafından Soner Olgun hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Soner Olgun kaç yaşında? Soner Olgun aslen nereli?

Özellikle de yaşıyla merak konusu olan şarkıcı Soner Olgun, 1959 yılında ’de dünyaya geldi. Eğitimi Bornova Anadolu Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ve Dramatik Yazarlık Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine şarkı söyleyerek devam eden Soner Olgun,

Soner Olgun kaç yaşında? Soner Olgun aslen nereli?

İlk albümünü 1992 yılında yayınlayarak adını duyurmayı başarmıştır. Tabi sadece müzikle değil yazdığı yazılarla da dikkatleri üzerine çeken Soner Olgun, 67 yaşında hayatını kaybetti. Müzik ve sahne sanatlarına genç yaşlarda ilgi duyan Olgun, kendine özgü yorumuyla Türk halk müziğinde tanınan isimler arasında yerini aldı.

Soner Olgun kaç yaşında? Soner Olgun aslen nereli?

Canlı performansları ve tiyatro alanlarında da çalışmalar gerçekleştiren Olgun, yıllar boyunca da Türkiye’nin farklı şehirlerinde konserler vererek dikkatleri üzerine çekmektedir.

Soner Olgun kaç yaşında? Soner Olgun aslen nereli?

SONER OLGUN ASLEN NERELİ?

Muğla’nın Fethiye ilçesinde dünyaya gelen Soner Olgun, 2026 yılında hayatını kaybetti. Vefat haberinden sonra nereli olduğu merak konusu olan Soner Olgun’un doğun yeri olarak Fethiye görülüyor. Ancak ünlü ismin tam olarak Fethiyeli olduğuna dair kamuoyunda net bir bilgi bulunmuyor.

Soner Olgun kaç yaşında? Soner Olgun aslen nereli?

Hayatının büyük bir bölümünü burada geçirdiği bilinen Soner Olgun, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı kimliğiyle tanınmaya başlandı. Kariyerinde sevilerek dinlenen isimlerden olan Soner Olgun, müzik çalışmalarının yanı sıra tiyatro ve televizyon alanlarında da faaliyet gösteren Olgun’un özelikle de sahne performansları da dikkat çekiyordu.

Soner Olgun kaç yaşında? Soner Olgun aslen nereli?

Sanatçı ve şarkıcı kimliğiyle küçükten büyüğe herkesin sevdiği Soner Olgun’un vefatından sonra hakkında merak edilenler kamuoyunda araştırılmaya devam ediyor.  

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ETİKETLER
#kanser
#tiyatro
#türk halk müziği
#Fethiye
#Soner Olgun
#Biyografi
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