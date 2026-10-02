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Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 19:48
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 19:48

Taşacak Bu Deniz'in Huriye'si kimdir? Buse Sinem İren kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Taşacak Bu Deniz dizisinin ikinci sezonunda hikâyeye dahil olan Huriye karakteri merak konusu oldu. Huriye’ye karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Buse Sinem İren, yeni sezonla birlikte yeniden izleyicilerin gündemine geldi. Karakterin hikâyeye nasıl dahil olacağı ve dizide hangi gelişmelere yol açacağı merak edilirken, oyuncunun kariyeri de araştırılmaya başlandı. Peki, Taşacak Bu Deniz'in Huriye'si kimdir? Buse Sinem İren kimdir, kaç yaşında? Buse Sinem İren hangi yapımlarda oynadı?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Taşacak Bu Deniz'in Huriye'si kimdir? Buse Sinem İren kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 19:48
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 19:48

’in ikinci sezonunda izleyici karşısına çıkacak yeni karakterlerden biri Huriye oldu. Huriye karakterini oynayan Buse Sinem İren, dizinin yeni sezon kadrosuna dahil olarak dikkatleri üzerine çekti. Huriye’nin gelişiyle birlikte dizinin hikâyesinde yeni gelişmeler yaşanması beklenirken, Buse Sinem İren’in oyunculuk kariyeri de araştırılmaya başlandı. Peki, Taşacak Bu Deniz'in Huriye'si kimdir? Buse Sinem İren kimdir, kaç yaşında? Buse Sinem İren hangi yapımlarda oynadı?

TAŞACAK BU DENİZ'İN HURİYE'Sİ KİMDİR?

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni sezonunda dikkat çekecek karakterlerden biri Huriye olacak. İlk bakışta kimsenin düşman saymayacağı, sevimli ve zararsız görünen Huriye, aslında gözü açık ve hesabı kuvvetli bir genç kız olarak hikâyeye dahil olacak. Hayat ona küçük yaşta önemli bir ders vermiştir: Önünden geçen fırsatın arkasından bakılmaz.

Taşacak Bu Deniz'in Huriye'si kimdir? Buse Sinem İren kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Huriye, karşısına çıkan imkanları değerlendirmekten çekinmeyen, gerektiğinde kendi hesabını yapan bir karakter olarak izleyici karşısına çıkacak. Görünüşündeki masumluk, onun gerçek niyetlerini anlamayı zorlaştırırken hikâyedeki dengeleri de değiştirebilir.

BUSE SİNEM İREN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Buse Sinem İren, 1991 yılında ’de dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 35 yaşında olan oyuncu, aslen Trabzon’un Çaykara ilçesindendir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun olan İren, kariyerinde farklı alanlarda çalışmalar yaptı. Televizyon dizilerinin yanı sıra tiyatro, stand-up ve komedi projelerinde de yer alan oyuncu, sahne performanslarıyla dikkat çekti.

Taşacak Bu Deniz'in Huriye'si kimdir? Buse Sinem İren kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

 BKM bünyesinde çalışmalarını sürdüren Buse Sinem İren, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinde de yer aldı. Oyunculuk kariyerini komedi ve sahne deneyimiyle geliştiren İren, projelerde izleyici karşısına çıktı. Son olarak Taşacak Bu Deniz dizisinin kadrosuna Huriye karakteriyle dahil olan oyuncunun yeni sezondaki performansı merak konusu oldu.

BUSE SİNEM İREN HANGİ YAPIMLARDA OYNADI?

Taşacak Bu Deniz – Huriye (2026)

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… – Ferda (2024-2025)

Menajerimi Ara – Meral Devrik (2020-2021)

Çocuklar Duymasın – Simay (2018-2019)

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 – Buse Sinem

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#Buse Sinem İren
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#taşacak bu deniz
#Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
#Huriye
#Biyografi
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