Sanat dünyasının sevilerek dinlenen isimlerinden biri olan Tuğrul Şan, geçtiğimiz saatlerde dünyaevine girerek gündemdeki yerini aldı. Ordu’da düzenlenen nikah töreniyle dikkatleri üzerine çeken Tuğrul Şan, özel hayatındaki bu gelişme sonrası arama motorlarında merak konusu olarak araştırılmaya başlandı. Peki, Tuğrul Şan kaç yaşında? Tuğrul Şan kimdir? Tuğrul Şan kiminle evlendi? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

TUĞRUL ŞAN KİMDİR?

Tuğrul Şan, Türk halk müziğinin sanatçılarından biridir. 1948 yılında Ordu’da dünyaya gelen ünlü isim, Kayadibi köyünde doğduğu biliniyor. Müzik kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken Tuğrul Şan, 1970 yılında Ankara Radyosu Sesli Korosu’nda başladı. Daha sonra Türk halk müziği bölümüne geçen sanatçı 1976 yılından itibaren sola bir şekilde kariyerinde devam ediyor.

Öyle ki TRT bünyesinde uzun zaman görev alan usta sanatçı Tuğrul Şan, Karadenizli olmasından dolayı daha çok Karadeniz türküleriyle başlayarak Anadolu’nun farklı yörelerinden eserler seslendirdiği biliniyor. Tuğrul Şan radyo programlarının yanı sıra konserleri ve müzik çalışmalarıyla da tanınan isimler arasında yer alıyor.

TUĞRUL ŞAN KAÇ YAŞINDA?

Ünlü sanatçı Tuğrul Şan, kariyerini yanı sıra hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle de yaşının kaç olduğu araştırılan konu başlıklarından biri oluyor. Usta isim Tuğrul Şan’ın kamuoyunda yazan bilgilerine göre, 1948 yılında dünyaya geldiği biliniyor.

Bu sebeple de 2026 yılında 78 yaşında olduğu bilinen Tuğrul Şan, çocukluk yıllarını da Ordu’da geçirmiştir. Kariyerinde oldukça önemli bir yer edinen Karadeniz, şarkılarıyla da dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri olmuştur.

TUĞRUL ŞAN KİMİNLE EVLENDİ?

Tuğrul Şan’ın son zamanlarda gündemde yer almasının nedeni Ordu’da düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girmesi oldu. Gündeme evlilik haberleriyle geldikten sonra arama motorlarında özel hayatıyla ilgili de merak konusu olarak araştırılmaya başlandı.

Usta sanatçı, Canan Erdaş ile evlendi. Evlilik sonrası Canan Erdaş’ta merak konusu olurken kendisi hakkında kamuoyunda detaylı bir açıklama bulunmuyor. Bu sebeple de Erdaş hakkında doğrulanmış kişisel bilgiler yer almıyor.

İstanbul Radyosu’nda uzun dönemler çalışan Tuğrul Şan, 1997 yılında emekli oldu. Emekliliğinin ardından hayalini kurduğu ifade edilen müzik okulunu açarak eğitim çalışmalarına başladığı da biliniyor.