Ünlü şarkıcı Sinan Özen'in kardeşi olarak tanınan Hızır Özen, özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ağabeyi Sinan Özen ile geçirdiği trafik kazası sonrası gündeme bomba gibi oturan Hızır Özen'in kim olduğu merak ediliyor. Ağabeyiyle arasındaki sıkı ilişkiyle adından söz ettiren Hızır Özen, şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı endişelendiren paylaşımla büyük ses getiriyor. Peki, Hızır Özen kimdir? Hızır Özen kaç yaşında? Hızır Özen evli mi, mesleği nedir? Hızır Özen hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Hızır Özen'e dair bilinmeyenler...

HIZIR ÖZEN KİMDİR?

Hızır Özen, şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran Sinan Özen'in kardeşidir. Pop, fantezi ve arabesk türündeki şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran Sinan Özen'in kardeşi olarak tanınan Hızır Özen'in özel hayatı hakkında kamuoyunda çok fazla bilgi bulunmuyor. Ağabeyi ile arasındaki sıkı ilişkiyle dikkatleri üzerine çeken Hızır Özen, Sinan Özen'in kardeşi ve aynı zamanda menajeridir.

HIZIR ÖZEN KAÇ YAŞINDA?

Ağabeyi Sinan Özen'in sanat ve konser organizasyonlarıyla ilgilenen Hızır Özen, 21 Ekim 1968 tarihinde Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 58 yaşında olduğu bilinen Hızır Özen, babasının işi dolayısıyla çocukluğunun bir kısmını İzmit'te geçirdi.

Ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Hızır Özen, bir süre burada eğitim gördü. Karadenizli şarkıcı Sinan Özen'in kardeşi olarak adından söz ettiren Hızır Özen, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Kişisel yaşantısı ve özel hayatı hakkında sınırlı bilgi bulunan Hızır Özen, ağabeyinin müzik kariyerindeki yolculuğuna bizzat eşlik ediyor.

HIZIR ÖZEN EVLİ Mİ, MESLEĞİ NEDİR?

Hızır Özen'in evli olup olmadığına dair kamuoyunda doğruluğu kanıtlanmış net bir bilgi bulunmuyor. Ünlü şarkıcı Sinan Özen'in kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Hızır Özen, ağabeyinin sanat ve konser organizasyonlarıyla ilgilenmektedir.

Hazır Özen'in geçmiş kariyerinde 1980'li ve 1990'lı yıllarda Türk futbolunda alt liglerde futbol oynamış eski bir futbolcu olduğu biliniyor. 90'lı yıllarda Fatih Karagümrük, Feriköy, Beylerbeyi Spor Kulübü ve Nişantaşıspor gibi alt liglerde top koşturan Hızır Özen, şimdilerde ağabeyi Sinan Özen'in menajerliğini yapıyor.

HIZIR ÖZEN NEDEN GÜNDEM OLDU?

Hızır Özen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ağabeyi Sinan Özen ile birlikte trafik kazası geçirdiklerini duyurdu. Ünlü şarkıcı Sinan Özen, Tokat’taki konserinin ardından İstanbul’a dönüş yolunda otoyolda Sakarya gişelerinde trafik kazası geçirdi. Kazada sanatçı ve aynı araçta bulunan kardeşi Hızır Özen yara almadan kurtuldu.

3 Kasım’da Tokat’ta sahne alan Sinan Özen, konserin ardından İstanbul’a dönmek üzere yola çıktı. Özen’in içinde bulunduğu araç, otoyolda Sakarya gişelerinde kazaya karıştı. Sanatçının menajerliğini de yapan kardeşi Hızır Özen, kazayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kaza sonrası araçların fotoğraflarını paylaşan Hızır Özen, "Tokat dönüşü Sakarya gişelerinde yaşadığımız kaza. Çok şükür iyiyiz" ifadelerini kullandı.